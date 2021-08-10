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Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає

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Війська РФ за добу 9 разів зривали режим

Минулої доби, 9 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу населеного пункту Південне противник обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Попасної російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новолуганського противник обстрілював позиції українських військових зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог двічі обстрілював позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет - Цензор.НЕТ 6421
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10.08.2021 07:21 Відповісти
Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет - Цензор.НЕТ 6177
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10.08.2021 07:22 Відповісти
Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет - Цензор.НЕТ 5151....
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10.08.2021 07:27 Відповісти
Печаль, что сбить Орлан-10 или не могут, или не разрешают. У него 12 камер для создания 3Д карт, до 60 точек маршрута, интегрирован со станцией РЭБ Леер-3 и САУ Мста-С, что стреляет на 30км. Есть еще к нему грузовик с будкой, с радиостанцией, локатором и операторами. Не можете сбить, найдите грузовик. Но как всегда.
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10.08.2021 07:31 Відповісти
"Кормильцы всей Украины" в очереди за гороховой кашей.
Уверен, в 14-м 99% из них бежали свинячим галопом на референдум.
Дождались роССии? Жрите!
Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 9168
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10.08.2021 07:39 Відповісти
Одну з них я бачу на обох фотках.Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 503
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10.08.2021 08:39 Відповісти
Мавзолейное быдло без войны,что труп чЛенина без Мировой ливарюции Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 3932это их нормальное состояние...грабить убивать взрыватЬ и Мародерничать...,быдло есть быдло...
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10.08.2021 07:42 Відповісти
Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 7092
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10.08.2021 07:44 Відповісти
Мало просмотров у военых новостей, хотя сейчас надо следить за сводками. Думаю причина в том что новости пишет пресс служба Минообороны или по ее лекалам их пишут. Читать такое нормальный человек не будет, это совковый формальный подход к новостям они мертвые получаются.Какое минобороны такие и новости тяжеловесные и скучные как советский Устав.
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10.08.2021 08:52 Відповісти
 
 