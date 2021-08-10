Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 військових літаків РФ, що пролітали над Балтійським морем

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для супроводу 11 військових російських літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

"2-8 серпня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інциденти були 3 серпня (двічі; розпізнані шість літаків) і 5 серпня (розпізнані п'ять літаків). Вони летіли з Калінінградської області на "основну частину Росії" або у зворотному напрямку.

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Чотири російські літаки були розпізнані й супроводжувалися 3 серпня, і ще чотири літаки були розпізнані та супроводжувалися 5 серпня. Вони не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.