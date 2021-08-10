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Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 військових літаків РФ, що пролітали над Балтійським морем

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Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 військових літаків РФ, що пролітали над Балтійським морем

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для супроводу 11 військових російських літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

"2-8 серпня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інциденти були 3 серпня (двічі; розпізнані шість літаків) і 5 серпня (розпізнані п'ять літаків). Вони летіли з Калінінградської області на "основну частину Росії" або у зворотному напрямку.

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Чотири російські літаки були розпізнані й супроводжувалися 3 серпня, і ще чотири літаки були розпізнані та супроводжувалися 5 серпня. Вони не мали плану польоту, летіли з вимкненими транспондерами та не підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.

Автор: Анастасія Потіха
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Лучше бы в ад сопроводили.
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10.08.2021 07:54 Відповісти
Только сопровождают?
Вот ордынские летуны ПЕРЕХВАТЫВАЮТ !!!!!!! самолеты НАТО.
Те, правда продолжают выполнять задание и лететь запланированным курсом,
НО об этом ордынскому планктону роспропаганда уже не сообщает....
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10.08.2021 08:30 Відповісти
а над Турцией безоблачное небо.... там больше не летаютЪ.... видимо воздух совсем лехкий
у них и искривление кривизён особо кривоватое какоето..... а ещё у них Эрдепчиг....
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10.08.2021 08:31 Відповісти
ПРИДУМАЙТЕ СЕКРЕТНУЮ ПЛАВУЧУЮ РАКЕТУ БЕЗ МАРКИРОВКИ И СБИВАЙТЕ ИХ СРАЗУ !)
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10.08.2021 11:09 Відповісти
 
 