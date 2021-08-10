У США різко збільшилася захворюваність на COVID-19 серед дітей: за тиждень - майже 94 тис. випадків

США повідомляють про тривожну тенденцію - зростає захворюваність на коронавірус серед дітей та підлітків. Різке зростання захворюваності спостерігається після того, як діти стали повертатися в школи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише АВС News.

У США в останні тижні різко збільшилися випадки захворюваності та госпіталізації дітей і підлітків.

У нещодавно опублікованому щотижневому звіті про випадки COVID-19 в США, Американська академія педіатрії (AAP) та Асоціація дитячих лікарень (CHA) виявили, що майже 94000 хворих коронавірусом - це діти.

Найгірша ситуація в Луїзіані та Флориді. Лікар доктор Марк Клайн в Новому Орлеані зазначає, що серед госпіталізованих з коронавірусом чимало зовсім маленьких пацієнтів.

"Ми госпіталізуємо рекордну кількість дітей. Половина дітей в нашій лікарні сьогодні молодше двох років. Більшості інших дітей від п'яти до десяти років - вони ще занадто малі для вакцинації", - зазначив доктор.

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Але найгірша ситуація з госпіталізацією дітей у Флориді. Там лікування отримують 179 маленьких пацієнтів. Також вранці понеділка в дитячій лікарні Ніклауса в Майамі одній дитині була зроблена штучна вентиляція легенів.

За Флоридою йде Техас - 161 дитина захворіла коронавірусом. А в Каліфорнії 98 підтверджених випадків серед дітей, які отримують допомогу в лікарнях..

Нагадаємо, що у США вакцину від коронавірусу вже отримали половина населення країни.

Також повідомлялося, що у США повернули масочний режим. Маски потрібно носити навіть вакцинованим людям.