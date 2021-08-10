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У США різко збільшилася захворюваність на COVID-19 серед дітей: за тиждень - майже 94 тис. випадків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У США різко збільшилася захворюваність на COVID-19 серед дітей: за тиждень - майже 94 тис. випадків

США повідомляють про тривожну тенденцію - зростає захворюваність на коронавірус серед дітей та підлітків. Різке зростання захворюваності спостерігається після того, як діти стали повертатися в школи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише АВС News.

У США в останні тижні різко збільшилися випадки захворюваності та госпіталізації дітей і підлітків.

У нещодавно опублікованому щотижневому звіті про випадки COVID-19 в США, Американська академія педіатрії (AAP) та Асоціація дитячих лікарень (CHA) виявили, що майже 94000 хворих коронавірусом - це діти.

Найгірша ситуація в Луїзіані та Флориді. Лікар доктор Марк Клайн в Новому Орлеані зазначає, що серед госпіталізованих з коронавірусом чимало зовсім маленьких пацієнтів.

"Ми госпіталізуємо рекордну кількість дітей. Половина дітей в нашій лікарні сьогодні молодше двох років. Більшості інших дітей від п'яти до десяти років - вони ще занадто малі для вакцинації", - зазначив доктор.

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Але найгірша ситуація з госпіталізацією дітей у Флориді. Там лікування отримують 179 маленьких пацієнтів. Також вранці понеділка в дитячій лікарні Ніклауса в Майамі одній дитині була зроблена штучна вентиляція легенів.

За Флоридою йде Техас - 161 дитина захворіла коронавірусом. А в Каліфорнії 98 підтверджених випадків серед дітей, які отримують допомогу в лікарнях..

Нагадаємо, що у США вакцину від коронавірусу вже отримали половина населення країни.

Також повідомлялося, що у США повернули масочний режим. Маски потрібно носити навіть вакцинованим людям.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Ну цены то подняли на вакцины...значит нужно немножко попугать буратин...
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10.08.2021 07:59
+3
таких маленьких не вакцинируют. Вирус, скорее всего ищет выход из своей непростой ситуации..
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10.08.2021 08:56
+2
Дітям вкрай рідко робили тести, в нас, принаймні, мені навіть не пропонували. А хворіли вони, як і завжди: і з температурами, і без, кашлі, шмарклі.
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10.08.2021 09:43
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Истерика, снова....
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10.08.2021 07:54 Відповісти
Ну цены то подняли на вакцины...значит нужно немножко попугать буратин...
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10.08.2021 07:59 Відповісти
Бачив би ти як буратіни під кисневим концентратором лякаються.
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10.08.2021 08:16 Відповісти
Ну видеть не видел...туда не пускают...а товарищ мой который переболел рассказывал...
Три дня он кислородом подышал...первые...потом еще 7 дней полежал...потратил порядка 6-7 тыщ. грн на лекарства и витамины...и все...
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10.08.2021 08:19 Відповісти
От токо не надо нам, буратинам, ипать мозг. Ничо там эдакого нет.
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10.08.2021 09:23 Відповісти
Та я знаю що мозку в буратін нема.
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10.08.2021 12:03 Відповісти
Так они ж вроде начали детей вакцЫнировать, вот вам и результат ??? В США резко увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: за неделю - почти 94 тыс. случаев - Цензор.НЕТ 9344
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10.08.2021 08:16 Відповісти
таких маленьких не вакцинируют. Вирус, скорее всего ищет выход из своей непростой ситуации..
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10.08.2021 08:56 Відповісти
Дітям вкрай рідко робили тести, в нас, принаймні, мені навіть не пропонували. А хворіли вони, як і завжди: і з температурами, і без, кашлі, шмарклі.
показати весь коментар
10.08.2021 09:43 Відповісти
 
 