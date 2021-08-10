За вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 450 обстрілів і вибухів
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У період з 6 по 8 серпня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 451 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті спецмісії за 9 серпня.
Так, з вечора 6 по вечір 8 серпня в Донецькій області СММ зафіксувала 168 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в районах на північний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) увечері 7 серпня, на ділянці розведення в районі н. п. Петровське (непідконтрольний уряду) в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня (див. нижче), в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька) ввечері 6 і 7 серпня, а також у районах на північний схід від шахти "Жовтнева" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від центру Донецька) увечері 7 серпня . За попередній звітний період в цій області зафіксовано 96 порушень режиму припинення вогню (більшість сталося в районах на північ від Широкиного).
У Луганській області Місія зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 71 вибух невизначеного походження. Всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період в цій області зафіксовано 138 порушень режиму припинення вогню (більшість також сталася поблизу ділянки розведення в районі Золотого).
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала не менше 48 749 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 13 975 вибухів, 9 316 пролетілих невизначених боєприпасів, 265 спалахів дульного полум'я, 188 освітлювальних ракет, а також не менше 25 005 черг і пострілів).
Будь ласка, зачекайте...
З приводу заяложеної кремлівської теми "насильницької українізації України, українців"... кілька слів...
-То триста років мусували що "украінского язика нєт и бить нє можєт", то нині трублять про ... "насильницьку українізацію України і українців"... "неіснуючою мовою"...
-Та й саме словосполучення "насильницька українізація України і українців" звучить неприродно... це щось подібне до "намочити воду" чи "французувати французів"...
-При підготовці розвідників досконало вивчали любу іноземну мову на курсах кгб ссср за три роки, та й не лише люди, а й папуги навчаються майже безпроблемно...
Запам'ятайте, що "Мова держави" - є мовою її корінного народу, а не чиєїсь діаспори ! Державна мова і мова діаспори у всьому світі- завжди була, є і буде різною. "Мова держави" у всіх країнах світу є абсолютним пріоритетом в офіційному та міжособовому спілкування. І ніхто, ніколи (окрім як в історії росії) не забороняв в побутовому, сімейному спілкуванні мову діаспори. Ніде в анкеті (чи в папках спецслужб) немає графи "якою мовою послуговується в колі сім'ї", окрім як в тоталітарних та посттоталітарних країнах!
Людина, яка 30 років проживає в іншій країні і не володіє її мовою -абсолютно тупа і шкодить в першу чергу собі, перспективі своїх дітей в цій країні! А якщо й може вивчити, але чинить цьому опір, вона - ворог. А якщо людина тупа, то вона баласт в любій державі, а якщо ще й активний ворог, то їй не місце й на свободі в цій державі ....і не лише в Україні, але що цікаво - і в росії, де здійснена "тотальна русифікація" понад 200 народів і національностей, які її населяють! Чому в РФ ще й досі не взяла на державну службу чи обрала депутатом в Держдуму жодного росіянина, який не володіє російською мовою? Чому росія не демонструє зразки "державної багатомовності", які могли б мати підставу для її претензій за її відсутність в інших країнах. А так... і підстави то немає!
І саме це мало б бути не лише основним, але й і "вбивчим контраргументом" в українських політиків - "покажіть ваш позитивний досвід, що гідний для наслідування у нас." (якби ж то влада у нас була розумною чи патріотичною)
-Знання мови країни проживання робить людину не лише духовно багатшою, але й конкурентною серед аборигенів, що і забезпечує їй кар'єрний зріст. Приклад -діаспора в Західних країнах чи ті ж мігранти-заробітчани...
- Ні одна країна світу не здійснює такий шалений тиск на діаспору ( і взагалі -не здійснює тиск) проти вивчення нею мови країни проживання, як росія на діаспори країн-сусідів...
-Причому, в цьому тиску спостерігається стійка закономірність - чим розвиненіша країна проживання російської діаспори, чим нижчі "апетити" і можливості росії її завоювати чи підкорити, тим менша інтенсивність тиску на неї. Ви чули,наприклад, щоб росія давила на США чи Францію, чи навіть на невелику Словаччину задля визнання урядами тих країн "язика" офіційним чи введення там російської мови, як державної... ?
То дико і неприродно, щоб якась держава висловлювала на весь світ протести , чинила тиск на чужу державу, хоча й сусідню,, щоб населяючи її громадяни не вивчали державну мову... мову країни проживання. Але дикість завжди була іманентною всім агресорам-завойовникам, особливо- сусідам ординцям...
В чому ж причина імперської пихи РФ в мовному питанні? - В мізантропській сутності їх життя та виховання, їх менталітету... людей "особливої цивілізації"...