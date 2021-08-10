За вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 450 обстрілів і вибухів

У період з 6 по 8 серпня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 451 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті спецмісії за 9 серпня.

Так, з вечора 6 по вечір 8 серпня в Донецькій області СММ зафіксувала 168 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 63 вибухи невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в районах на північний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) увечері 7 серпня, на ділянці розведення в районі н. п. Петровське (непідконтрольний уряду) в ніч з 6 на 7 серпня і в ніч з 7 на 8 серпня (див. нижче), в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька) ввечері 6 і 7 серпня, а також у районах на північний схід від шахти "Жовтнева" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від центру Донецька) увечері 7 серпня . За попередній звітний період в цій області зафіксовано 96 порушень режиму припинення вогню (більшість сталося в районах на північ від Широкиного).

У Луганській області Місія зафіксувала 283 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 71 вибух невизначеного походження. Всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період в цій області зафіксовано 138 порушень режиму припинення вогню (більшість також сталася поблизу ділянки розведення в районі Золотого).

Також читайте: Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала не менше 48 749 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 13 975 вибухів, 9 316 пролетілих невизначених боєприпасів, 265 спалахів дульного полум'я, 188 освітлювальних ракет, а також не менше 25 005 черг і пострілів).