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В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали

В Україні зафіксовано 781 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 10 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 9 серпня 2021 в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 28).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 335 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 1 390 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 705 осіб,

методом ІФА – 7 698 осіб,

експрес-тестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 260 232 особи;

одужало – 2 192 592 особи;

летальних випадків – 53 124;

проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях", - розповіли в МОЗ.

Також читайте: Кількість ліжок для хворих на COVID-19 не зменшиться, але їх розгортатимуть залежно від потреби, - Ляшко

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А в Буковелі зараз літній сезон. Привіт із Буковелю чувакі й чувихі В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4605
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 7841
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10.08.2021 08:19
+2
О, свято наближається!
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10.08.2021 08:14
+2
Шо-то Скабеев, Попова и прочая наволочь перестали информировать ордынский планктон о ситуации с ковид в Украине.
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10.08.2021 08:34
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О, свято наближається!
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10.08.2021 08:14 Відповісти
А в Буковелі зараз літній сезон. Привіт із Буковелю чувакі й чувихі В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4605
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 7841
показати весь коментар
10.08.2021 08:19 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6528
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10.08.2021 09:00 Відповісти
Главное не забывать тряпочку носить на носу,она помогает бороться с вирусом.
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10.08.2021 08:17 Відповісти
тряпачька нє памагаєт...а шо памагаєт?
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10.08.2021 08:20 Відповісти
Нужно заставить всех кто носит тряпочку размахивать перед собой руками,чтоб отгонять вирус подальше
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10.08.2021 08:28 Відповісти
02 марта 2020 - Иранцы запустили странный флешмоб. Они лижут ограды мечетей, чтобы доказать, что вера сильнее коронавируса.
ИРАН, ВТОРНИК 10 АВГУСТА 2021 - В Иране от коронавируса каждые две минуты умирает человек. Власти сообщили о рекордной смертности от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
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10.08.2021 08:47 Відповісти
вчера на кассе в магазине покупалка без намордника и нехило так кашляет, кассирша - нос торчит, сзади - тоже без намордника кто-то, причем раньше не пускали без них. х.з., но или все носят, или никто - он не защищает же если рядом с тобой прокряхтелся несун вирионов)
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10.08.2021 08:28 Відповісти
Ужасно конечно. Тех кто отказывается носить намордники нужно обязать носить флаг,чтоб все издалека видели,что особь не в наморднике и активно разгоняли вирус махая перед собой руками.
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10.08.2021 08:34 Відповісти
так иди в церковь - там как раз руками размахивать надо - вируса нет именем святаго дупа)
чего же даже попы обосрались то, а? кто кто, но они защищены куда лучше чем ты, нет?)
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10.08.2021 09:42 Відповісти
Ну ты из крайности в крайность.То есть просто жить не вариант,надо обязательно быть дебилом,без этого в наше время ни как
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10.08.2021 10:25 Відповісти
ну так отрицать вирус вроде бы как глупо. Антиколорадос чуть не обосрался от ужаса и сообщил шо несколько знакомых сыграли в ящик.
а то шо носить-не носить - так попробуй где-то в норм. стране не поносить - впаяют штраф, не?
а да - если носить, то **** какая-то хабалка сбоку кашлять, если без маски она тя может заразить хоть ты и в маске. или все - или никто, вот шо надо, а то толку от того шо ты носишь, а кто то забил хер? я же говорю - даже вон Гундил Киряев обосрался и не провел шабаш в честь того шо в соседней стране тыщу лет взад все стали рабами Яхве, а тут - успешно провели. правда статистика чет не показывает всплеска В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2946
опять масоны гадят В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3670
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10.08.2021 11:20 Відповісти
Я не отрицаю,что какая-то инфекция есть,у самого зимой что-то такое было,даже запаха кофе не мог почувствовать.Но это было минимально,буквально вечером всё прошло и такая же фигня у жены была.Я говорю о том,что эта маска ни от чего не защитит,с таким успехом можно носить сетку от ворот футбольных..Пишут,что вирус сам не летает,а с каплями соплей от носителя перелетает.Ну вот фарчманул носитель микроном своей слизи,прицепилась она на маску,человек маску аккуратно положил в карман,снова достал,нацепил и сто пудов уже заболеет.
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10.08.2021 11:42 Відповісти
так даже тут были картинки - типо от ВОЗа - если 2 чела в масках - то 95% шо здоровый не заразится когда зараженный тоже в наморднике то
правда тому возу верить мож*д только дурак, но все таки чет защищает при условии шо оба в намордниках
Невзоров грил шо последствия - ужас могут быть, типо прицепляется к какому то геному и т.д. В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали - Цензор.НЕТ 740
лично я думаю шо Илон Маск прав шо все вокруг типо как его.... ну, искуственное мол - так и получается как вот ферма напр. - "хозяин" собирает хавку постоянно, но ВДРУГ к "нему" гости пришли = вот и вирус, вот и Зеля(и все прочие в мире клоуны, т.е. = "эмоции" массы пиплов и т.д.)
итак, с "эзотерикой" закончили.

Не ну чо - если заставили носить маски шоб не околеть, то все и гири на ногах будут носить, Боше от вируса сцахриниии(падает под портрет Рокфеллера со звуком как в Маски шоу - "мммуууу")
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10.08.2021 12:36 Відповісти
Тобі не треба. Можеш навіть поручні в метро на камеру облизувати.
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10.08.2021 08:46 Відповісти
Слухайте,та що то ви облизувати і облизувати,ви ж не облизували до того,як барановірус вам вигадали,чи облизували?Чому люди стали такими дебілами?А як вам корок в дупу скажуть засовувати,щоб не бздьохати вірусом,будете засновувати?Хоча...звичайно будете,немає сумнівів від людей,яких переконали,що шматка на носі їх від вірусу захистить,можна очікувати,що завгодно.
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10.08.2021 10:11 Відповісти
У мене медична освіта. А в тебе?
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10.08.2021 12:01 Відповісти
А я знаю як в нашій країні освіта здобувається😉клянусь Ківою
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10.08.2021 13:00 Відповісти
Шо-то Скабеев, Попова и прочая наволочь перестали информировать ордынский планктон о ситуации с ковид в Украине.
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10.08.2021 08:34 Відповісти
Патамушта у кацапівх зараз по 20-22 тис. нових випадків на день... Там в одному окупованому Криму за день випадків, як у половині України!
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10.08.2021 08:48 Відповісти
Я б кацапской статистике не доверял, у них каждый день стабильно минус 800 пацаков. А в нашем динамично изменяемом мире в стабильность верить не приходится В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2532
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10.08.2021 08:48 Відповісти
Цікаво, що в одному Криму - 400 хворих за день - як у половині українських областей разом узятих! Про ОРДЛО - там взагалі неясно, у сєпарів ж нормальної статистики нема. А наші навіть і не думають закривати пункти пропуску!
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10.08.2021 08:46 Відповісти
Кількість одужавших в 1,8 разів перевищує кількість нових випадків!
То є добре!
Але не розслабляємося! Носімо маски, особливо в міському транспорті , та зміцнюймо організм вітаміном С (зараз саме сезон)!
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10.08.2021 09:44 Відповісти
 
 