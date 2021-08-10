В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 781 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 10 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 9 серпня 2021 в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 28).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 335 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 1 390 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 705 осіб,
методом ІФА – 7 698 осіб,
експрес-тестами – 15 150 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 260 232 особи;
одужало – 2 192 592 особи;
летальних випадків – 53 124;
проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
ИРАН, ВТОРНИК 10 АВГУСТА 2021 - В Иране от коронавируса каждые две минуты умирает человек. Власти сообщили о рекордной смертности от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
чего же даже попы обосрались то, а? кто кто, но они защищены куда лучше чем ты, нет?)
а то шо носить-не носить - так попробуй где-то в норм. стране не поносить - впаяют штраф, не?
а да - если носить, то **** какая-то хабалка сбоку кашлять, если без маски она тя может заразить хоть ты и в маске. или все - или никто, вот шо надо, а то толку от того шо ты носишь, а кто то забил хер? я же говорю - даже вон Гундил Киряев обосрался и не провел шабаш в честь того шо в соседней стране тыщу лет взад все стали рабами Яхве, а тут - успешно провели. правда статистика чет не показывает всплеска
опять масоны гадят
правда тому возу верить мож*д только дурак, но все таки чет защищает при условии шо оба в намордниках
Невзоров грил шо последствия - ужас могут быть, типо прицепляется к какому то геному и т.д.
лично я думаю шо Илон Маск прав шо все вокруг типо как его.... ну, искуственное мол - так и получается как вот ферма напр. - "хозяин" собирает хавку постоянно, но ВДРУГ к "нему" гости пришли = вот и вирус, вот и Зеля(и все прочие в мире клоуны, т.е. = "эмоции" массы пиплов и т.д.)
итак, с "эзотерикой" закончили.
Не ну чо - если заставили носить маски шоб не околеть, то все и гири на ногах будут носить, Боше от вируса сцахриниии(падает под портрет Рокфеллера со звуком как в Маски шоу - "мммуууу")
То є добре!
Але не розслабляємося! Носімо маски, особливо в міському транспорті , та зміцнюймо організм вітаміном С (зараз саме сезон)!