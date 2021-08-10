Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,1 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 серпня у світі зареєстрували 526 474 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 082 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 204 155 867 випадків інфікування, з них 526 474 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 316 405 людей, з них 8 082 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 183,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

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Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 82-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками - 78-му та 11-ту позицію відповідно.