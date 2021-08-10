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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,1 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,1 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 серпня у світі зареєстрували 526 474 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 082 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 204 155 867 випадків інфікування, з них 526 474 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 316 405 людей, з них 8 082 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,1 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 183,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявили 51 випадок захворювання на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,1 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 82-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками - 78-му та 11-ту позицію відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн - Цензор.НЕТ 9033

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн - Цензор.НЕТ 1825
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10.08.2021 08:29 Відповісти
Как было 2% летальных исходов от инфицированны в 2020 году так и сейчас в 2021 году.
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10.08.2021 08:34 Відповісти
Захворюваність: 204155867 / 7885203915 = 2,589%

Смертність: 4316405 / 204155867 = 2,114%
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10.08.2021 09:16 Відповісти
за два роки заразилось 2,589% від всього населення планети. Це багато чи мало? Герпес, наприклад є у 100%, просто імунна система постійно тримає його під контролем...
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10.08.2021 10:05 Відповісти
Средняя в мире 2% ! С учетом того, что не везде развитая медицина.
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10.08.2021 09:18 Відповісти
 
 