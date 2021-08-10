У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика
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Понад 99,99% щеплених від коронавірусу жителів США не стикалися з важкою формою захворювання COVID-19, яка привела б до госпіталізації або летального результату, повідомляє телеканал CNN із посиланням на дані Центрів США з контролю і запобігання захворювань (CDC).
Згідно з даними CDC, станом на 2 серпня понад 164 млн жителів США пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. З них менше 0,001% - 1507 людей - померли і менше 0,005% - 7101 осіб - були госпіталізовані з COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У CDC також повідомили, що близько третини (74%) всіх важких випадків припадали на людей віком 65 років і старше. В агентстві зазначили, що приблизно з 1,5 тис. померлих, кожен п'ятий помирав через іншу причину, крім захворювання COVID-19, навіть якщо воно протікало важко.
Як зазначається, з травня 2021 року в CDC сфокусувалися на дослідженні лише випадків госпіталізації або смерті серед тих, хто повністю прищепився від коронавірусу. В агентстві наголосили, що дотепер не виявили "жодних несподіваних закономірностей" у важких випадках захворювання вакцинованих.
Минулого тижня в Білому домі повідомили, що в США від коронавірусу повністю вакцинували 50% населення.
Раніше Центри США з контролю і запобігання захворювань (CDC) зі свого боку рекомендували як щепленим, так і не щепленим від COVID-19 жителям носити маски в приміщеннях, особливо в небезпечних з точки зору епідеміології районах країни. Вони мотивували таку пораду тим, що вакцинована людина так само, як і не вакцинована, може заразитися більш контагіозним штамом COVID-19 "дельта" і передавати його.
У США з початку пандемії коронавірусу виявили понад 36,5 млн випадків COVID-19, понад 633 тис. інфікованих померли.
Будь ласка, зачекайте...
а то какой смысл переболевшим вакцинироваться
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Доречі, а што єто за медичні протипоказання такі? Це про снідоносців зараз шолі? Так вони і так нє жильци, волкінг деад, рахуй...
А щодо протипоказань, то після прививки мене 30 хвилин не відпускали з поліклініки на випадок алергічної реакції... Хоча я цілком здоровий і ніколи не мав побочки від вакцин!
Добровольно!
Кстате, а вот когда вакциной от оспы прививают, то и не болеют, и вирусы не разносят.
ЗЫ: смотрю забавная байка новая появилась в дополнение к "носим маски чтоп не заразить" - "не болеет, но вирус разносит".
Брависсимо!
Конгениально!
А не привитых сколько процентов не сталкивались за тот же отчётный период?
Не заважайте антиваксерам лежати в реанімації на кисні.
Тому таке порівняння є абсолютно нелогічним і маніпулятивним.