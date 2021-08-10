УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3705 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСпорт Олімпіада-2020
13 974 253
Олімпіада (580) Беленюк Жан (57) Магучіх (39)

Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк

Олімпійський чемпіон в греко-римській боротьбі і народний депутат України Жан Беленюк прокоментував ситуацію з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка після фіналу Олімпіади зробила фотографію з представницею ОКР Марією Ласіцкене.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. На жаль, їй трохи не вистачило, щоб показати свій максимальний результат", - цитує Беленюка спортивне видання.

"З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає. Я однозначно підтримую Ярославу, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну", - зазначив Беленюк.

Також дивіться: Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якої вони змагалися без задньої думки про те, який резонанс це може викликати в Україні. Розмова із заступником Міністра оборони? Потрібно запитати у неї, що вона хоче почути", - резюмував він.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+90
Вона військовослужбовець ЗСУ, а не ,,ребенок,,. Досить займатися маніпуляціями та підміняти поняття. Якшо в неї в голові тирса, то тренери повинні пояснювати, як себе вести (навіть в момент ейфорії)).
показати весь коментар
10.08.2021 09:00
+83
Она не ребенок а служащая ВСУ.. Сколько погибло 18-19 летних на Донбассе не для того чтобы она обнималась с кацапкой (капитаном МО РФ)
показати весь коментар
10.08.2021 09:01
+59
Жан , іди ти ,, сам знаєш куди Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 1779 .!! Ось тобі теж - рєбьйонок 19 років ( було в 2014 му ) .

---------------------------------------------------------------------------------------

Я́на Вади́мівна Зінке́вич (нар. 2 липня 1995) - українська медик-доброволець. Начальниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії (до 2016 року - Добровольчого українського корпусу «Правий сектор») під час війни на сході України. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1]. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.

Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 5950 .
показати весь коментар
10.08.2021 09:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Спортсмен должен сдавать тест на интеллект и благородство.
А не только жать штангу, высоко прыгать и мощно бить в челюсть.
Иначе это будет не человек, а двуногое животное (биоробот).
показати весь коментар
10.08.2021 10:48 Відповісти
Чтоб понять,что происходит,и нужны ли нам такие спортсмены,необходимо выбрать для себя,что важней:отсутствие медали или медаль с позором
показати весь коментар
10.08.2021 10:50 Відповісти
Ще один поцреот обізвався!
показати весь коментар
10.08.2021 10:51 Відповісти
отак дурне дівко з'їздило на кляту лімпіяду... спочатку обісралося в професійому плані, хоча перед іграми ляпало нерозумним язиком про 2.07 в кишені і побиття світового рекорду, а як вишенька на гімняному тортові примудрилося стати головною олімпійською фішкою *********** пропаганди((( пропагандони третій день сходять лайном на своїх зомбопомийках, тисячі кацапсин лізуть в соцмережі дякувати за "міратворчєство" і "дружбу наротаф", просто феєрично(((((((((
показати весь коментар
10.08.2021 10:53 Відповісти
Иногда кажется что про "дружбу наротаф" специально разводят украинские боты, чтобы загнать наконец спортсменов в стойла. Слишком открыто провокативные тексты.
показати весь коментар
10.08.2021 10:59 Відповісти
роблять з мухи слона

За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 450 обстрелов и взрывов

С погибшим при обстреле автокрана в Песках воином 58-й ОМПБр Ярославом Семенякой простятся завтра на Сумщине

Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками автокрана в н.п. Пески. ФОТО

"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец", - раненый житель Красногоровки об обстреле.

"Прапори донизу! Слава!", - в Кривом Роге встретили кортеж с телом умершего от ран бойца ВСУ Александра Горбенко.

Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Андреем Беляевым простились в Никополе.

и тд
показати весь коментар
10.08.2021 11:49 Відповісти
"Я против травли Магучих...", і я також, але як по іншому провести роз'яснювальну роботу, щоб іншим не повадно було обніматись з кацапами-вбивцями
показати весь коментар
10.08.2021 10:55 Відповісти

___________________ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ____________________
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лєнта без перерви набої подає.
Ах, лєнта за лєнтою набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай.
Ах, лєнта за лєнтою колишуться жита - йде армія повстанська, йде армія УПА.
А москаль ворог атакує і преться щосил, юнак-кулеметник їх вчасно сук косив!
Ще сонце не сходило як втомлений юнак від рани тяжкої упав він навзнак.
ЮНА санітарка до нього вже іде, бинтує-лікує, та москаль ворог не жде!
Юнак кинувся до зброї, та сили нема - одна біля кулемета дівчина МОЛОДА.
А ворог атакує, в останній момент в руках у дівчини грізно заграв кулемет!
Тарас Григорьевич Чубай-
показати весь коментар
10.08.2021 10:57 Відповісти
Линия обороны.

Вне политики?

Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 3722
показати весь коментар
10.08.2021 11:02 Відповісти
тирса в голові тих дурнів, що не волають про товарообіг з парашею на 103 млрд долл у 2020 році ,а брискають слюною на дівчину ,яка виборола ЄДИНУ легкоатлетичну нагороду , і не волають про чиновників ,які замість тренерів покатили в токіо, ****** брудом потрібно їх, а не тих хто бореться і перемагає, чому не волає про Парвиза Насибова,- він таж деякий час після окупації криму виступав за парашу ?
показати весь коментар
10.08.2021 11:02 Відповісти
Чукча не читатель? ты буквы в новостях видишь, когда читаешь ? Товарооборот с Россией 7,3 млрд долларов, перечитай два раза. 103 млрд это total score all the world.
показати весь коментар
10.08.2021 11:25 Відповісти
Тебе бы за сборную Габона выступать.И там свое мнение выражать,зщитник от зедебилов.
показати весь коментар
10.08.2021 11:04 Відповісти
ГЛАВНОЕ ВИДНО КАКАЯ ЛАСИЦКЕНЕ УРОДКА ПО СРАВНЕНИЮ С МАГУЧИХ !)
показати весь коментар
10.08.2021 11:06 Відповісти
Тяжело отличить угро финку от малоросски, надо спросить Чей Крым ! и всё станет ясно
показати весь коментар
11.08.2021 04:04 Відповісти
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 8634
показати весь коментар
10.08.2021 11:11 Відповісти
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 6624
У настоящего врага кацапа - оккупанта и сепаратиста обязательно должны быть:
холодная голова, холодные сердце и руки, и не медаль а бирка на холодной ноге.
А обниматься и скорбеть по ним должны только их такие же как и они кацапы - фашисты!
показати весь коментар
10.08.2021 11:13 Відповісти
Раньше я посещал ее Инстаграм. Она вела его в основном на английском, а в последнее время многовато сообщений на русском.
показати весь коментар
10.08.2021 11:13 Відповісти
Якась ватоцефальна та її ейфорія. Тепер ця малоросійська збірна цікавить українців десь приблизно як Ломаченко.
показати весь коментар
10.08.2021 11:16 Відповісти
Вопрос, зачем нам национальная сборная которая, за бюджетные деньги, на соревнованиях будет продвигать тезис о Едином народе ?
показати весь коментар
11.08.2021 04:07 Відповісти
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 5544
показати весь коментар
10.08.2021 11:39 Відповісти
Делегация НОК - сплошь ватники махровые...
показати весь коментар
10.08.2021 11:39 Відповісти
Кто то хочет выгнать олимпийскую призершу из Украины!
Украинцы, выступавшие не за Украину, завоевали больше наград, чем выступавшие за Украину. Не нужны своей стране?
показати весь коментар
10.08.2021 11:40 Відповісти
Вона колаборантка та заплатить за це, ми буде травити її доти, доки вона не зрозуміє всю тяжкість свого вчинку. Зламати їй життя та кар'єру, це те, що ми можемо зробити і те що ми зробимо. Продовжуємо травити, погрожувати.
Якщо у когось є її особисті данні, особливо цікавлять адреса проживання та мобільні номери - кидайте сюди
показати весь коментар
10.08.2021 12:46 Відповісти
И правильно! Выгнать её из Украины. Польша и рашка уже предложили ей убежище.
Не она первая, ни она и последняя. Сикорского выгнали, Шевченко продали ...
показати весь коментар
10.08.2021 13:30 Відповісти
в сортах г*на не нуждаемся
показати весь коментар
10.08.2021 14:06 Відповісти
Ти кажеш так ніби позбавлення від колоборантів, це щось погане ? )
показати весь коментар
10.08.2021 14:10 Відповісти
Почему тебе нас-рать на Законы Украины?
По закону, виновность может признать только суд!
показати весь коментар
11.08.2021 08:38 Відповісти
Тому що я не поважаю закони, тому мабуть і насрати.
показати весь коментар
11.08.2021 13:57 Відповісти
Не приплетай сюда Польшу, хочет любить рашу пусть едет туда ! Гарантирую обнимашки московских орков и кучи бабла от *****, только пусть не называет себя украинкой
показати весь коментар
11.08.2021 04:14 Відповісти
Поляки предлагали ей еще год назад, и сейчас подтвердили. Это тебе хочется, что бы у всех было плохо.
показати весь коментар
11.08.2021 08:37 Відповісти
Как по мне так любой фермер куда полезнее стране чем сборище спортсменов. Никогда не понимал щенячего вострога по поводу спортивных побед абсолютно незнакомых мне людей . Не разделяю также поклонения актерам и прочим цирковым артистам . В реальной жизни они все могут быть подонками .
показати весь коментар
10.08.2021 19:28 Відповісти
Вона з Дніпра? Хто її оточував по життю - у школі, вдома , у спорті, друзі... Що , як повітря вона всмоктала в свою орбіту повсякденного дорослішання дитини, що йде до перемог на олімпіадах? Я знаю трішки, про що говорю , бо забрала сина зі школи олімпійського резерву у 7 років з першим розрядом у спортивній гімнастиці . Він навчався з 6 років у школі ,ще від садочку був такий там перший клас. З 4 років водила його на тренування , а переші канікули літні - КОЖНОГО РАНКУ УСЕ ЛІТО ТРЕНУВАННЯ ПО ТРИ ГОДИНИ у 5 років ! Потім перспектива жити більшу частину дитинства у спортивному інтернаті... В кінці другого літа ми його забрали звідти, й після цього він був і в секції стрибків у воду, на- дзю-до, у волейбольній та футбольній... А в університеті я йому допомагала писати, наприклад, реферат про голодомор ( це був лише 10-ий рік незалежності) . Сама йшла у бібліотеку й потім разом ,під тиском, перечитували його... А історичка у вузі просто викинула його як видумку націоналістів... А ЯК МУЖНІЛА ТА НАБИРАЛАСЯ РОЗУМУ ОЦЯ ДІВЧИНА? СЕРЕД КОГО? Серед тих що вибрали президента КАКАЯ РАЗНІЦА? Нещасна країна нещасних недоукраїнських недогромадян з совдепівським корінням , вона не дуже змінилася за 20 років, якщо отаке вибрала собі лідером! А її моджнапохейтити щоб другим "непавадно"? То може краще без чемпіонів а з громадянами справжніми своєї країни треба попрацювати...
показати весь коментар
10.08.2021 11:42 Відповісти
Доречі, її кумиром точно був не Левко Лук"яненко та не Вячеслав Чорновіл, у якого Тарасик синок де був з ким, кому служив? Розумний,ерудит та добре освічений...
показати весь коментар
10.08.2021 11:45 Відповісти
Поколение интернета. Какой Чорновіл. Вы смеетесь?
показати весь коментар
10.08.2021 12:02 Відповісти
"Не трогайте девочку!(или мальчика) Зеленський про Мендель.Магучіх показала результат нижче свого найнижчого і це викл икало шалену радість,ага!Так.іноді можна обняти суперника,але ВОРОГА -НІКОЛИ!
показати весь коментар
10.08.2021 12:10 Відповісти
Я не сомневался.
Михаил МАМИАШВИЛИ: «Беленюк умолял забрать его в Россию»
Президент Федерации спортивной борьбы России рассказал о разговоре, состоявшемся несколько лет назад
25.08.2016 10:02 11978 просмотров
показати весь коментар
10.08.2021 12:15 Відповісти
ей пофиг
показати весь коментар
10.08.2021 12:18 Відповісти
та достатньо глянути на її прізвище. воно ж зовсім не українське. і таких, як вона, у нас в країні було 22 % після розвалу совка. і зараз їх є не набагато менше. тому не бачу змісту її травити. провести розмову повчально-виховну десь в кулуарах - це так, потрібно зробити. а травити, щоб русня потім на своїх пабликах це обсмоктувала - то не варто давати мокшам такого приводу.
показати весь коментар
10.08.2021 12:45 Відповісти
та достаточно глянути на ее прізвіще- Ой як цікаво, а може глянеш на прізвище Нігоян Сергій Гагікович або Михайло Михайлович Жизневский. Це білорус та вірменин які перші віддали життя за Україну, щоб ти міркував про неповноцінні раси
показати весь коментар
11.08.2021 04:23 Відповісти
ти правильно відмітив - білорус і вірменин. тобто не потомки русні.
показати весь коментар
11.08.2021 08:22 Відповісти
Чому передав таємні дані ворогові?! Я був в стані ейфорії. Депутат СН сказав що так можна. А так я герой!
показати весь коментар
10.08.2021 13:11 Відповісти
Згадалося зі старих часів про стан ейфорії. Із показів в суді у справі про згвалтування.
- він стверджує, що це було в екстазі
- вона стверджує, що це було в сараї.
показати весь коментар
10.08.2021 14:13 Відповісти
Поступок Могучих - это оценка работы НОК Украины. Эта падаль (НОК) утверждает, что "спорт вне политики". В окопы эту *******!!!! А потом поговорим.
Когда у тебя по 2 тренировки в день, режим и ограниченные контакты, мир воспринимается со слов тренера и федерации - вот кого надо пи...ть ссаными тряпками. А девочке наука будет.
показати весь коментар
10.08.2021 14:15 Відповісти
Какая разница, зебили про деньги, остальное пох.
показати весь коментар
10.08.2021 15:28 Відповісти
Спортсмены как и актеры продажные существа . Не возлагайте на них особых надежд и тем более не делайте их своими кумирами . Интеллект что у тех и других на самом низком уровне .
показати весь коментар
10.08.2021 19:31 Відповісти
Спочатку вона видає результат такий, щоб напевно пропустити вперед себе росіянку, а потім ще й обіймається з нею!
То може нехай російський олімпійський комітет нею і опікується?
показати весь коментар
11.08.2021 07:03 Відповісти
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 9556
показати весь коментар
11.08.2021 07:12 Відповісти
Хм, значит в состоянии эйфории обязательно жрать говно?
Или сходить в кино или на крайняк набухаться неподходит?
показати весь коментар
11.08.2021 12:35 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 