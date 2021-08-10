Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк
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Олімпійський чемпіон в греко-римській боротьбі і народний депутат України Жан Беленюк прокоментував ситуацію з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка після фіналу Олімпіади зробила фотографію з представницею ОКР Марією Ласіцкене.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.
"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. На жаль, їй трохи не вистачило, щоб показати свій максимальний результат", - цитує Беленюка спортивне видання.
"З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає. Я однозначно підтримую Ярославу, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну", - зазначив Беленюк.
"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якої вони змагалися без задньої думки про те, який резонанс це може викликати в Україні. Розмова із заступником Міністра оборони? Потрібно запитати у неї, що вона хоче почути", - резюмував він.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
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А не только жать штангу, высоко прыгать и мощно бить в челюсть.
Иначе это будет не человек, а двуногое животное (биоробот).
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и тд
___________________ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ____________________
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лєнта без перерви набої подає.
Ах, лєнта за лєнтою набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай.
Ах, лєнта за лєнтою колишуться жита - йде армія повстанська, йде армія УПА.
А москаль ворог атакує і преться щосил, юнак-кулеметник їх вчасно сук косив!
Ще сонце не сходило як втомлений юнак від рани тяжкої упав він навзнак.
ЮНА санітарка до нього вже іде, бинтує-лікує, та москаль ворог не жде!
Юнак кинувся до зброї, та сили нема - одна біля кулемета дівчина МОЛОДА.
А ворог атакує, в останній момент в руках у дівчини грізно заграв кулемет!
Тарас Григорьевич Чубай-
Вне политики?
У настоящего врага кацапа - оккупанта и сепаратиста обязательно должны быть:
холодная голова, холодные сердце и руки, и не медаль а бирка на холодной ноге.
А обниматься и скорбеть по ним должны только их такие же как и они кацапы - фашисты!
Украинцы, выступавшие не за Украину, завоевали больше наград, чем выступавшие за Украину. Не нужны своей стране?
Якщо у когось є її особисті данні, особливо цікавлять адреса проживання та мобільні номери - кидайте сюди
Не она первая, ни она и последняя. Сикорского выгнали, Шевченко продали ...
По закону, виновность может признать только суд!
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25.08.2016 10:02 11978 просмотров
- він стверджує, що це було в екстазі
- вона стверджує, що це було в сараї.
Когда у тебя по 2 тренировки в день, режим и ограниченные контакты, мир воспринимается со слов тренера и федерации - вот кого надо пи...ть ссаными тряпками. А девочке наука будет.
То може нехай російський олімпійський комітет нею і опікується?
Или сходить в кино или на крайняк набухаться неподходит?