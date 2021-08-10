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Уродженці України завоювали 10 медалей у складі збірних інших країн на Олімпіаді в Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Уродженці України завоювали 10 медалей у складі збірних інших країн на Олімпіаді в Токіо

Уродженці України завоювали 10 медалей у складі інших країн на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, з них - дві золоті, дві срібні та шість бронзових нагород.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tрибуну.

Олімпійськими чемпіонами стали уродженець Дніпра з Ізраїлю Артем Долгопят (спортивна гімнастика) і Марина Голядкіна з ОКР (артистичне плавання, командні змагання).

Срібні нагороди в Токіо завоювали Анастасія Близнюк з ОКР (художня гімнастика, командні змагання) та Ірина Зарецька (карате), яка представляла Азербайджан.

Бронзовими призерами Ігор стали Олександр Бондар (ОКР, стрибки в воду), Гліб Бакши (ОКР, бокс), Ірина Кіндзерська (дзюдо, Азербайджан), Антон Плєсний (Грузія, важка атлетика), Марія Стадник (Азербайджан, вільна боротьба), Сергій Тарновський (Молдова, веслування на каное-одиночці).

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Крім того, українське коріння має чемпіонка Олімпіади в складі Канади (академічне веслування серед вісімок на дистанції 2 км) Крістен Кіт. А представник Німеччини, срібний і бронзовий призер Токіо 2020 на настільному тенісі Дмитро Овчаров народився в Києві.

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали на Олімпійських Іграх в Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільної боротьби, плаванні.

Єдину золоту медаль для України отримав 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Більшість вже продали Україну задля своєї професійної діяльності. Їм не вперше
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10.08.2021 09:26
+5
манкуртам, которые убежали к оркам, я предлагаю навсегда запретить въезд в Украину.
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10.08.2021 09:41
+4
Давайте і їм премії. Це приховане прославлення України!😂
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10.08.2021 09:13
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Давайте і їм премії. Це приховане прославлення України!😂
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10.08.2021 09:13 Відповісти
По квартирі в центрі столиці! Може повернуться Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе сборных других стран на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 9073
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10.08.2021 09:13 Відповісти
По будинку в Кончі Заспі. Там будинки тепер звільняються😂😂
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10.08.2021 09:15 Відповісти
Угу. Повернуться, щоб продати
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10.08.2021 09:17 Відповісти
Більшість *перекуплені * !
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10.08.2021 09:19 Відповісти
Більшість вже продали Україну задля своєї професійної діяльності. Їм не вперше
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10.08.2021 09:26 Відповісти
Уверены что продали? Может увидели больше перспектив для развития???
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10.08.2021 09:27 Відповісти
А увідеть больше перспектив єто как бє нє счітаєтся??😂😂
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10.08.2021 09:30 Відповісти
Если ты видишь для себя где-то больше возможностей и пользуешься этим, я не считаю это предательством или продажностью. Рыба плавает где глубже, человек там, где ему лучше. Во всем Мире человек не привязан к месту и стране рождения и живет там где ему нравится и комфортнее и никто не говорит что он продался...
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10.08.2021 09:36 Відповісти
Значить мешканці Крима побачили що їм краще з підарашею і це не рахується зрадою??
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10.08.2021 09:44 Відповісти
..Так ? ..Коли в виховання спортсмене *високого класу * вкладається купа бабла і нервів ..а він досягнувши певних висот *продає * державу ..!?
Тут не перехід від тренера до тренера .
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10.08.2021 09:45 Відповісти
А Вы думаете что вложив в него деньги Вы его купили? Создавайте условия что бы у людей не появлялось мыслей уехать. Это его выбор, крепостной строй отменили, если Вы не в курсе...
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10.08.2021 10:15 Відповісти
Чому серб Джокович не став французом чи англічанином??? Чому Надаль не став громадянином США??
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10.08.2021 09:47 Відповісти
У каждого человека свои причины что бы поступить так или иначе.....
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10.08.2021 10:13 Відповісти
Тобто:"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены".
Зрозуміла твоя позиція!
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10.08.2021 10:30 Відповісти
Ну ты такой патриот, никуда не уехал, раздаешь ярлыки всем налево и направо... От тебя тут много корысти????
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10.08.2021 10:35 Відповісти
Латентних тролю собі і людям на втіху! Думаю люди читають і роблять висновки😉
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10.08.2021 10:58 Відповісти
Наличие огромного кол-ва таких вот идиотов, которые чуть что кричат про зраду и вешают ярлыки это тоже одна из причин, почему адекватные люди уезжают из Украины. В морально плане она становится тоже не комфортной...
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10.08.2021 11:03 Відповісти
Тобто я ідіот, тому що в 15 році в 32 роки пішов на контракт і перебував в АТО, але міг бігати по Закарпаттю і так само проситися чи до мадярів, чи до словаків??? Так перспектива з ними більша ніж з підарашею. Вже б НАТО були, европейський рівень життя і т.п.
Але чомусь я не робив цього і інших розуму навчав. Не скажеш чому??? Тобто ми не адекватних, а зрадники адеквати?
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10.08.2021 11:12 Відповісти
Ты идиот, потому что всех равняешь по себе а у людей разные ситуации и разные возможности и не тебе решать кто предатель а кто нет...
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10.08.2021 11:16 Відповісти
Йдеш в спам шльондро прокацаплена😂
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10.08.2021 11:20 Відповісти
И с мозгами у тебя проблема....
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10.08.2021 11:21 Відповісти
Цілковито згідний. Немає зайвої хромосоми, а це значить що ми не адіннарот
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10.08.2021 11:24 Відповісти
Вася....
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10.08.2021 11:25 Відповісти
дід панас - ти дєбіл? це преспособленці так поступають.І такий самий!
Батьківщина єдина! Одне діло попрацювати десь,наприклад як в футболі,але за збірну своєї країни виступати на турнірах.А друге ради користі зрадити!
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10.08.2021 12:15 Відповісти
Нарот дамбаса тоже увідел больше перспектив с оркостаном
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10.08.2021 09:32 Відповісти
И работу на стройке дорог...
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10.08.2021 09:26 Відповісти
манкуртам, которые убежали к оркам, я предлагаю навсегда запретить въезд в Украину.
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10.08.2021 09:41 Відповісти
Среди тех, кто не убежал, манкуртов еще больше.
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10.08.2021 09:45 Відповісти
А писати мовою окупанта то не манкурство !? Уродженці України завоювали 10 медалей у складі збірних інших країн на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6942
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10.08.2021 09:47 Відповісти
Тут на днях один украиномовный каратист из Львова на украинском языке доказывал, что спорт внепалитики и оправдывал объятия с россиянами. Не манкурт, значит.
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10.08.2021 10:07 Відповісти
з таким відношенням до справ спорту і спортсменів в парижі буде більшість атлетів українців виступатимуть за інші держави, бубку вже пора посунути,- досягнень не показує ,вже як весільний генерал і не треба хвалитися ,що в ріо було менш медалів ніж зараз, рекорди ріо вже не актуальні зараз ,особливо у легкій та важкій атлетиці, а ми топчимось на місці, бокс то зовсім ганьба
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10.08.2021 09:45 Відповісти
Україна посіла найгірше в історії місце в медальному заліку Олімпіади Україна посіла 44-е місце в загальнокомандному медальному заліку на Літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020.
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10.08.2021 10:01 Відповісти
зеленограйпісюном по роялю казав що ми в 20 ці кращих на олімпіаді.
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10.08.2021 12:19 Відповісти
зато гнида охметов завоевал клована и его кодляк
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10.08.2021 09:46 Відповісти
Последние новости --

Соловьёв предложил украинке Могучих переехать в Россию из-за травли за фото с Ласицкене
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10.08.2021 10:18 Відповісти
Скатертью дорога.Там ее быстро научат пользоваться мельдонием, так что долго не попрыгает.Пусть в Украине будет немного рекордсменов ,но которыми можно будет истинно гордиться, украинцы не будут чувствовать себя оплеваными после таких спортсменов как Могучих,Усик и им подобных.
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10.08.2021 10:35 Відповісти
И все таки спорт это развлечение, думаю Украину сейчас должны волновать успехи на фронте, а как устраивают карьеру спортсмены для которых Украина пустой звук ,как то волнует в самую последнюю очередь.
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10.08.2021 10:28 Відповісти
Тут я з вами не згоден.Спорт - це не розвага,а важка праця кожен день.
І бути кращими серед всіх на світі - дорогого коштує.
А на фото кацапка підбігла до українки,та і прапор України всі побачили,а не якусь там тряпку іхтамнетов.
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10.08.2021 12:24 Відповісти
А орбниматься с кацапкой тоже случайность? Посмотрите тогда выступление грузинского спортсмена.Не думаю что он меньше трудился.Каждая профессия- труд.Но однозначно в стране где идет война спорт не является основопологающим, помнится на олимпиаде 80 спортсмены 65 стран объявили байкот москве ,среди которых среди которых были США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония Египет, ФРГ и др,основная причина - ввод советских войск в Афганистан.Есть еще принципы и гражданская позиция помимо спорта.
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10.08.2021 12:35 Відповісти
Ось цих всих спортсменив вывчыла и вытринирувала украина за гроши з наших налогив скильки ресурсив вложено в кожного спортсмена якщо вони зминюють громадянство щоб выступаты за иншу краину то перед цым нехай повернуть краини все що вытрачено на ных а то що це ж будемо безкинечно готуваты кадры спротывни и не тилькы для иншых краин так само и з студентамы универсытетив хто вчывся на бюджети и писля закичення вузу выиджае за кордон повертайте гроши держави за ваше навчання
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10.08.2021 11:17 Відповісти
Поменяли спортсмены гражданство и поменяли, чем они хуже сотен тысяч, даже миллионов других, кто не спортсмен и кто в разные годы поменял гражданство Украины на Канады, Германии, Италии, Португалии ... ? Обычные реалии жизни.
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10.08.2021 12:31 Відповісти
Да и готовились они тоже в другой стране. Так что украинцем надо родица никчемные земляне
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11.08.2021 05:24 Відповісти
 
 