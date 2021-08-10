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Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки

Кабінет Міністрів прийняв усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" - потенційні інвестори тепер можуть подавати заявки.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки, передає Цензор.НЕТ.

Уряд затвердив порядок ведення Реєстру інвестпроєктів зі значними інвестиціями, що дозволить здійснювати моніторинг їх реалізації і контролювати надання державної підтримки.

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"Уже бачимо активність бізнесу як вітчизняного, так і зарубіжного. Причому загальні оголошені інвестиції зараз становлять понад $1,3 млрд. Основні галузі - агропереробка, виробництво, логістика, транспорт і туризм", - зазначила заступник міністра Ірина Новікова.

У відомстві нагадали, що законом "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні" передбачена підтримка проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проєктів - не менше 80 робочих місць із зарплатою, яка буде більше середньої в регіоні на 15%.

Підтримка бізнесу буде здійснюватися в кількох площинах: звільнення від сплати окремих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу; звільнення від оподаткування ввізним митом нового обладнання і комплектуючих до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проєкту.

Також можливе надання інвестору переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності, або надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) та ін.
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Топ коментарі
+8
Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6589
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10.08.2021 10:05
+7
инвест-няня

Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4615
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10.08.2021 10:05
+7
От самого слова "инвестняня" просто СМЕРДИТ ЗЕлёным говном с примесью пионерии времён Совка.
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10.08.2021 10:06
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А украинский малый бизнес никто защитить от путинского агента гетьмановича не желает?
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10.08.2021 10:02 Відповісти
Забагато в Україні "ІНВЕСТНЯНЬ" - ГПУ, СБУ, ДБР, МВС.....ЮZeк
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10.08.2021 10:30 Відповісти
инвест-няня

Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4615
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10.08.2021 10:05 Відповісти
інвестоправительниця
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10.08.2021 10:08 Відповісти
Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6589
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10.08.2021 10:05 Відповісти
Нормальным инвесторам нужны не решалы, а понятные и прозрачные условия, поддерживаемые законами.

И доказывает это отток из Украины в течении 2 лет нормальных инвестиций и экономическое переориентирование на Китай, который какраз и работает через схемы и решал.
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10.08.2021 10:06 Відповісти
Да они придурки !!!

Заробитчане ввозят в Украину 16 млрд евро в год и им МЕСТНЫЕ КНЯЗЬКИ мешают строить. Отели, рестораны и тд
Вот где надо порядок наводить и не ИНВЕСТ нянями и борьбой с корупцией и рекетом
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10.08.2021 10:12 Відповісти
От самого слова "инвестняня" просто СМЕРДИТ ЗЕлёным говном с примесью пионерии времён Совка.
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10.08.2021 10:06 Відповісти
потім ще до інвестнянь додадуться інвесттимурівці
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10.08.2021 10:09 Відповісти
ну, давайте ж, давайте, ну!
що, ніхто не хоче?
ех!..
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10.08.2021 10:07 Відповісти
До чего же наглые бандиты, никак не уймутся со своими разбойнянями! Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3282
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10.08.2021 10:08 Відповісти
😀😀😀
ИНВЕСТ няни готовы
Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2122
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10.08.2021 10:10 Відповісти
Само слово НЯНЯ - уже отпугнет любого. Получается,что эта няня типа будет оберегать от кого то. То есть государство неблагополучное - и дураку понятно. Везде закон справляется,а тут какие то няни...Бред однозначно.
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10.08.2021 10:10 Відповісти
Няню надо содержать 😀😀😀
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10.08.2021 10:12 Відповісти
Шо за дебилизм?Какие няни?Какие инвесторы?Все давно разбежались
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10.08.2021 10:13 Відповісти
То есть они хотят заманить инвесторов какими-то подзаконными актами, вместо нормальных, прозрачных и единых для всех законов. Боюсь в таком случае инвесторами окажутся все те же Ахметовы, Коломойские, Фирташи и прочие.
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10.08.2021 10:18 Відповісти
Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 6595
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10.08.2021 10:20 Відповісти
Ещё ни когда Порошенко так не распоясался как при Зеленском
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10.08.2021 10:28 Відповісти
Детский сад ! Нянь будут из бывших рэкетиров набирать и будут стрелки нянь для разрешения конфликтных ситуаций ?
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10.08.2021 10:30 Відповісти
гниды ч зеленскис во главе доят лохов
няню охметову
лохам олия дороже, чем в Канаде ...
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10.08.2021 10:52 Відповісти
 
 