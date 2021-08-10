Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки

Кабінет Міністрів прийняв усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" - потенційні інвестори тепер можуть подавати заявки.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки, передає Цензор.НЕТ.

Уряд затвердив порядок ведення Реєстру інвестпроєктів зі значними інвестиціями, що дозволить здійснювати моніторинг їх реалізації і контролювати надання державної підтримки.

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"Уже бачимо активність бізнесу як вітчизняного, так і зарубіжного. Причому загальні оголошені інвестиції зараз становлять понад $1,3 млрд. Основні галузі - агропереробка, виробництво, логістика, транспорт і туризм", - зазначила заступник міністра Ірина Новікова.

У відомстві нагадали, що законом "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні" передбачена підтримка проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проєктів - не менше 80 робочих місць із зарплатою, яка буде більше середньої в регіоні на 15%.

Підтримка бізнесу буде здійснюватися в кількох площинах: звільнення від сплати окремих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу; звільнення від оподаткування ввізним митом нового обладнання і комплектуючих до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проєкту.

Також можливе надання інвестору переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності, або надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) та ін.