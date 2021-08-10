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Шкарлет про початок навчального року: "До школи ми підемо в повноформатному режимі"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шкарлет про початок навчального року:

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що на початку навчального року в Україні діти підуть до школи в повноформатному режимі. Він також поділився даними про вакцинацію від коронавірусу серед вчителів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це Шкарлет розповів в ефірі одного з телеканалів.

"Covid-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", – повідомив міністр.

Зазначимо, в Україні школи зможуть працювати у червоній, помаранчевій та жовтій зонах карантину, якщо 80% персоналу навчальних закладів буде вакциновано. Шкарлет поділився даними, як виглядає ситуація з вакцинацією в освітній сфері в середньому по Україні.

"Якщо брати в середньому по палаті, то це приблизно до 35%… Але область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська область – це 90%, Житомирська, Львівська область – понад 55% вакцинованих. Але ці цифри на 15-е число кожного місяця. Станом на 15 серпня зріз ми ще не робили. Але Волинська область менш як 10% (вакцинованих, – ред.)",– розповів він.

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Новий навчальний рік стане справжнім викликом, оскільки в Україні почав поширюватися більш небезпечний і заразний штам коронавірусу Дельта. В Україні дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, 4 млн 200 тис., а дошкільнят – 1 млн 200 тис.

Автор: Анастасія Потіха
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Все правильно, американцы уже пошли. Сейчас 100+ тысяч в сутки больных и из них 98 тысяч детей за недельку младше 12 лет. Не дадим одной Америке ножками в какашки, влезем сами еще.
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10.08.2021 10:11 Відповісти
В школу мы пойдем в полноформатном режиме))))) правильно, вас ВСЕХ зеленых кретинов нужно в 1й класс!
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10.08.2021 10:13 Відповісти
Для них 1-й класс еще высокая планка. В садик самый раз. )
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10.08.2021 10:25 Відповісти
Шкарлет о начале учебного года: "В школу мы пойдем в полноформатном режиме" - Цензор.НЕТ 9575
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10.08.2021 10:17 Відповісти
Ковид похлеще туберкулеза,поэтому прививка учителей и докторов наук строго обязательна!
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10.08.2021 10:21 Відповісти
 
 