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Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Через поширення

Вакцина Spikevax (Moderna) може бути ефективнішою за Comirnaty (Pfizer-BioNTech) проти дельта-штаму коронавірусу.

Такий попередній висновок зроблено в препринті від компанії nferencе, яка аналізувала дані понад 50 000 пацієнтів зі штатів Міннесота, Вісконсін, Арізона, Флорида та Айова в системі охорони здоров'я Mayo Clinic, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Поширеність дельти в Міннесоті, наприклад, збільшилася з 0,7% у травні до понад 70% у липні, тоді як поширеність альфа-варіанту знизилася з 85% до 13% за той же період.

Дослідники виявили, що ефективність вакцини Moderna проти зараження впала з 86% на початку року до 76% у липні; для Pfizer-BioNTech цифри - 76% і 42% відповідно.

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Порівнюючи рівні інфікування між повністю щепленими двома цими вакцинами, автори не замовчують про деякі обмеження свого дослідження, але пишуть: Moderna давала дворазове зниження ризику "проривної" інфекції порівняно з Pfizer.

Через поширення дельта-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження 01

У Флориді, яка зараз через невисокий (щодо інших штатів) рівень вакцинації переживає найбільший сплеск COVID-19, ризик зараження в липні після повної вакцинації Moderna був приблизно на 60% нижчим, ніж після Pfizer.

Обидві вакцини були ефективні в запобіганні госпіталізації з ковідом: майже 92% у "модерни" і 85% у "Пфайзер".

Через поширення дельта-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження 02

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 140 008 осіб, загалом - 4 220 770, - МОЗ

Дослідники пишуть: хоча обидві мРНК-вакцини "надійно захищають від інфекцій і важкої хвороби", потрібна подальша оцінка механізмів, що лежать в основі відмінностей в їхній ефективності, таких як режими дозування і склад вакцини.
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Топ коментарі
+8
только спутик защита от посягательств на духовную скрепу
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10.08.2021 10:25
+6
Пошла конкурентная борьба за денежки лахоу. Выживет сильнейший! Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование - Цензор.НЕТ 3897
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10.08.2021 10:33
+5
Вакцина не способна исключить поражение организма вирусом, да и не должна. Главная ее задача - это обеспечить протекание заболевания в легкой форме и минимизация ее последствий.
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10.08.2021 11:05
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Так шо Ковишид и Спутник v?
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10.08.2021 10:20 Відповісти
только спутик защита от посягательств на духовную скрепу
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10.08.2021 10:25 Відповісти
спутник вообще не рассматривается, а китайскую в сша колят?
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10.08.2021 10:28 Відповісти
В Канаде частично индийскую кололи и в Европе. В Индии началась вспышка инфекции и большинство контрактов были расторгнуты из-за срыва поставок.
Израиль и США в основном файзером. И не угадали.
Против новых штаммов файзер оказался так себе. Статья как раз об этом.
Тот же ковишилд/астразенека оказался универсальнее
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10.08.2021 10:37 Відповісти
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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10.08.2021 10:34 Відповісти
а Спутник v увеличил свою эффективность на 1000000%!!!!
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10.08.2021 10:32 Відповісти
Пошла конкурентная борьба за денежки лахоу. Выживет сильнейший! Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование - Цензор.НЕТ 3897
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10.08.2021 10:33 Відповісти
Плохой вакцине новый штамм мешает.
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10.08.2021 10:38 Відповісти
Короновак я так понял теперь вообще на уровне стакана кефира выпитого на завтрак...😀
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10.08.2021 10:50 Відповісти
Вакцина не способна исключить поражение организма вирусом, да и не должна. Главная ее задача - это обеспечить протекание заболевания в легкой форме и минимизация ее последствий.
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10.08.2021 11:05 Відповісти
Оно конечно хотелось бе, но вот чота в Израиле опять намордники понацепляли.
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10.08.2021 11:07 Відповісти
Вот пример из Израиля. Нет никаких лёгких форм у уколотых.
"По состоянию на утро 5 августа в Израиле насчитывалось 250 тяжелобольных коронавирусом. Из них 162 человека полностью привиты, 8 - частично и 80 человек - не вакцинированы. Такие данные приводит издание The Jerusalem Post."
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10.08.2021 11:08 Відповісти
Бред это, а не пример.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2273848896079751
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10.08.2021 15:41 Відповісти
Вакцина очень даже способна исключить поражение вирусом и даже должна. Это касается не только вакцин от ковида, но и вообще всех. Не на 100%, но на очень близкое к этому число. И против исходного варианта они именно так и работали. Против дельты хуже, но всё же частично предотвращают заражение тоже.
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11.08.2021 11:59 Відповісти
По факту эффективность всех этих жиж против новых штаммов равна нулю, но признаться в этом не могут, очень уж большие деньги там крутятся.
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10.08.2021 11:06 Відповісти
Несколько дней назад тут же писалось, что третья половинная доза модерны успешно борется с тремя штаммами, в том числе и против дельта. Кто лжет? Наверное из-за сверхприбылей и борьбе с конкурентами производителями вбрасывают противоречивую информацию!
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10.08.2021 11:34 Відповісти
У плацебо эффективность 25-30%.
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10.08.2021 11:36 Відповісти
Походу маски и дезинфекция рук рулят. Плюс 2м от окружающих
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10.08.2021 11:41 Відповісти
Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження - Цензор.НЕТ 4481
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10.08.2021 14:03 Відповісти
Т.е. другими словами, экспериментальные вакцины с не до конца известными побочными эффектами не защищают от новых штаммов коронавируса.
Зачем тогда трясущиеся мамочки и прочие свидетели вакцины вкалывают себе эти не до конца изученные препараты?
Они мотивируют это, что мол после вакцинации переболеют в легкой форме. Но по статистике 80% переносят дельту в легкой форме или вообще бессимптомно. Дети вообще в 99% случаев переносят ковид в легкой форме или бессимптомно, но и детей тоже решили заколоть экспериментальным шмурдяком.
Я понимаю, когда экспериментальные препараты применяют на людях, находящихся в зоне риска, те кому за 60, но тут же просто мировая фармаолигархия решила хорошо срубить бабла на ковидопанике.
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10.08.2021 11:56 Відповісти
Я знаю, многих умерших до 60 лет
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10.08.2021 13:39 Відповісти
 
 