Україна в ООН: РФ повинна припинити незаконні дії в Чорному морі й виплатити компенсації

Росія повинна припинити незаконні дії і рішення, зокрема щодо закриття частини акваторій Чорного моря і, серед іншого, виплатити відповідну компенсацію Україні.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, поширеній у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН із підтримання міжнародного миру і безпеки на морі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Українська делегація звернула увагу членів Радбезу на численні кричущі порушення Росією прав України, передбачених Конвенцією ООН із морського права та інших міжнародних норм і принципів. Росія, зокрема, незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої морські права в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці, експлуатувала суверенні ресурси України в цих водах у власних цілях.

Українська делегація нагадала, що в квітні 2021 р Росія перекрила частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки для іноземних військово-морських кораблів і державних суден під приводом військових навчань. РФ "незаконно поводиться на морі", блокуючи комерційне судноплавство і перешкоджаючи військово-морським суднам, ідеться в заяві.

Зазначають також, що Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, зокрема, шляхом збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю.

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"Росія повинна припинити свою агресію проти України, відновити повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в заяві української делегації.

Як повідомлялося, в своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН державний секретар Ентоні Блінкен нагадав членам Радбезу про агресивні дії Росії в Керченській протоці та Азовському морі, спрямовані проти України, і наголосив, що "Крим - це Україна".