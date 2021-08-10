Мінреінтеграції підготувало пакет санкцій щодо російських силовиків, які переслідують ПЦУ в окупованому Криму

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України підготувало черговий санкційний пакет щодо осіб, які переслідують Православну церкву України (ПЦУ) в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"В неділю, 8 серпня 2021 року, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму у АР Крим на чолі з майором М. Горєвановим увірвалися до монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної Церкви України, що знаходиться у с. Балки, Білогірського району. Російські силовики насильно змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупанти мотивували тим, що богослужіння нібито порушує російське законодавство, а саме - рішення так званого "Міністерства юстиції Республіки Крим". На всіх учасників богослужіння склали протоколи.

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Мінреінтеграції розцінює це як черговий акт тиску з боку російської окупаційної адміністрації на жителів тимчасово окупованого Криму і засуджує грубе порушення прав українських громадян на свободу совісті та віросповідання.

"Україна продовжуватиме ідентифікувати причетних до подібних порушень задля застосування проти них санкцій. Наразі Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної Церкви України, очікується, що його ухвалення Кабінетом Міністрів відбудеться найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, зазначеним проєктом акта пропонується застосування обмежувальних заходів до суддів Російської Федерації та інших посадових осіб, які причетні до переслідування громади Православної Церкви України в Криму. Зокрема, незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у м. Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, російські "силовики центру по боротьбі з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району і змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння. Вони повідомили, що священник нібито здійснював молитву не відповідно до російського законодавства і почали складати протоколи на присутніх.