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Збиток від повені у Німеччині може сягати 30 млрд євро, - кандидат у канцлери ФРН Лашет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Збиток від повені у Німеччині може сягати 30 млрд євро, - кандидат у канцлери ФРН Лашет

У Німеччині оцінили збиток, завданий негодою і повенями в липні поточного року в Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальц.

Для відновлення втрат необхідно 20-30 мільярдів євро. Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, тільки в Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, принаймні вісім із них настільки серйозно, що навіть їх обмежена робота неможлива. Крім того, було пошкоджено понад 200 дитячих садків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також понад 50 аптек.

"Повінь 14 і 15 липня була, мабуть, наймасштабнішим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія за час існування ФРН. Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений", - сказав Лашет.

Усі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відновлення.

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За даними місцевих ЗМІ, внаслідок повені, спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 осіб. Доля багатьох людей досі невідома.
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Топ коментарі
+3
а надо еще полобызаться с кремлевскими сатанистами еще не то будет
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10.08.2021 10:26
+3
Хотіли виграти на рашенському газі, прийшлось доплатити по рахунках, які виставила природа-стихія. Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 6319
Отака бухгалтерія ...
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10.08.2021 10:27
+1
Это им за свою "позицию" по отношению к Украине.
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10.08.2021 10:28
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а надо еще полобызаться с кремлевскими сатанистами еще не то будет
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10.08.2021 10:26 Відповісти
Хотіли виграти на рашенському газі, прийшлось доплатити по рахунках, які виставила природа-стихія. Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 6319
Отака бухгалтерія ...
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10.08.2021 10:27 Відповісти
Это им за свою "позицию" по отношению к Украине.
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10.08.2021 10:28 Відповісти
Карочи Меркельша круче Путлера с пожарами на РАБссии Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 810
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10.08.2021 10:28 Відповісти
Ждите металлолом из Германии.
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10.08.2021 10:30 Відповісти
Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 5809 Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 2929братаны Мавзолейные спасут Гирманию типа Дойчландов
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10.08.2021 10:31 Відповісти
В природе есть баланс . Который нарушает человек. И неважно чем нарушает. - Физически или морально.Последствия заметит каждый.
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10.08.2021 10:33 Відповісти
Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 5487Молотов-Риббентроп это вечный братский Договор Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 8791 Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 901
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10.08.2021 10:33 Відповісти
Северный потоп говорите? 2 говорите... Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 9948ну ну,он вапм еще боком вылезет....всему свое время...
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10.08.2021 10:36 Відповісти
В связи с пожарами в Якутии,Бурятии,Красноярском Крае,Иркутской обюласти другиз районаз Сибири Путлер дал указание ШойХу построить самалет для МЧС РАБссии чтобы в него влазило 1 000 тонн воды... Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 7699ну все,капец...РАБссия впереди планеты всей,скоро заберет все воды Енисея... Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 7699
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10.08.2021 10:44 Відповісти
 
 