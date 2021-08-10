Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну
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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував ситуацію навколо української спортсменки Ярослави Магучіх, що стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту. Її розкритикували за фото з російської атлеткою Марією Ласіцкене.
Як інформує Цензор.НЕТ, Кремінь в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".
"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті - що під час проведення та участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобов'язані послуговуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх делегувала на знакові змагання планетарного масштабу. Наша зустріч з паном міністром несла декларативний характер", - розповів Кремінь.
На питання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів:
"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії і Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається зокрема і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях. Я не поділяю принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".
При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.
"Ніхто цьому питанню не приділяв окремої уваги, а даремно. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською", - сказав він.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
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https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/meni-pofig-odna-z-krashchikh-tenisistok-ukraini-poyasnila-chomu-izdila-na-turnir-v-rosiyu%3famp
Мені пофіг, - одна з кращих тенісисток України пояснила, чому їздила на турнір в Росію
Українська тенісистка Катерина Завацька зізналась, що їй байдуже, що вона взяла участь у турнірі в Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Радіо Трек".
За словами Завацької, вона намагається не змішувати спорт і політику.
"Я не намагаюся змішувати - це політика, а це спорт. Я приїжджаю на турнір - мені пофіг, це Санкт-Петербург, це Маямі чи, це Дубай. У мене там є турнір вищої категорії - я їду грати, тому що мені потрібно набирати очки, заробляти гроші", - розповіла Завацька.
А, і ще можна легко нагуглити, що ця ***** трахається сексом із якимось кацапським тенісистом.
Отака зуйня, малята.
А я ще й вболівав за неї.
приклад?
власне це й є єдиний приклад, який треба наслідувати.
але, то ж громадянин своєї країни, а в нас ...
Но в случае с Магучих и украинские радикалы обратили свой гнев не по адресу, подставив самих себя.
Конечно, если бы Ярослава Магучих каким-то образом публично продемонстрировала свое отношение к сопернице как к представителю «страны-агрессора», на родине ее, возможно, назвали бы героиней. Но она с Марией Ласицкене в одной лодке, и не будь Маши, за которой тянутся многие, и Ярослава не добилась бы такого уникального прогресса. Лично Ласицкене не дала ни единого повода для причисления ее к «врагам», а какую каждый из россиян несет персональную ответственность за деяния своего правительства, каждый решает сам. Просто сектор для прыжков в высоту - совсем не то место, где упражняются в зубоскальстве записные пропагандисты. Подвести под обычный ритуал с совместной фотографией чуть ли не измену родине - это, безусловно, перебор." -полностью
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/09/sami-ne-svoi
ГІВНЯНА ВІДМАЗКА.
Ясен пінь, від них ніхто не вимагає спроб фізичного знищення суперниці )) буває так, що вороги можуть навіть в бойових умовах вести перемовини як парламентери, наприклад щодо евакуації поранених, виведення мирного населення та ін. Але при цьому закони і звичаї війни диктують жорсткі рамки такого спілкування. І мишобратання в таких умовах може бути аж бігом розцінено як зрада.
До того ж кацапи ці закони та звичаї війни так паплюжать, що їх давно слід називати терористичною організацією, а не армією.