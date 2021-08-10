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Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував ситуацію навколо української спортсменки Ярослави Магучіх, що стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту. Її розкритикували за фото з російської атлеткою Марією Ласіцкене.

Як інформує Цензор.НЕТ, Кремінь в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".

"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті - що під час проведення та участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобов'язані послуговуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх делегувала на знакові змагання планетарного масштабу. Наша зустріч з паном міністром несла декларативний характер", - розповів Кремінь.

На питання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів:

"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії і Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається зокрема і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях. Я не поділяю принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

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При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.

"Ніхто цьому питанню не приділяв окремої уваги, а даремно. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською", - сказав він.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Эти спортсмены ещё и за счёт украинского налогоплательщика живут и ездят на соревнования. А многие украинские налогоплательщики потеряли своих сыновей, мужей и отцов в войне с российским агрессором
Пора со спортсменами делать Контракты - сколько Украина тратит на спортсмена
Если спортсмен хочет поменять страну - вернуть все деньги плюс убытки ( потеря времени на обучение данного экземпляра)
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10.08.2021 10:41
+26
Но при этом верни Украине деньги за обучение , тренировки и поездки
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10.08.2021 10:42
+24
гордость за свою страну ,любовь к своей Украине может быть мощнейщшим стимулом к победе,но для особ типа Усика и Мрогучих существует только один эквивалент - деньги и карьера,.Противнее всего что Могучих не только подставила Украину,но и плюнула в лицо ВСУ, тем 18-19 летним мальчишкам ,что рискуюя ежесекундно своими жизнями там на линии разганичения дали этой кобылице возможность спокойно скакатьи строить карьеру,страна которую эта скакуниха не во что не поставила,проплатила ее тренировки и участие, вот "отблагодарила" еще и в позе обиженой и угнетенной стала.
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10.08.2021 10:45
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Зустрічайте іще один спортивний пердімонокль:
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/meni-pofig-odna-z-krashchikh-tenisistok-ukraini-poyasnila-chomu-izdila-na-turnir-v-rosiyu%3famp

Мені пофіг, - одна з кращих тенісисток України пояснила, чому їздила на турнір в Росію
Українська тенісистка Катерина Завацька зізналась, що їй байдуже, що вона взяла участь у турнірі в Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Радіо Трек".
За словами Завацької, вона намагається не змішувати спорт і політику.
"Я не намагаюся змішувати - це політика, а це спорт. Я приїжджаю на турнір - мені пофіг, це Санкт-Петербург, це Маямі чи, це Дубай. У мене там є турнір вищої категорії - я їду грати, тому що мені потрібно набирати очки, заробляти гроші", - розповіла Завацька.

А, і ще можна легко нагуглити, що ця ***** трахається сексом із якимось кацапським тенісистом.
Отака зуйня, малята.
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10.08.2021 11:23 Відповісти
"заробляти гроші" по трупах вбитих росіянами українців,то навить не *****- хвойда.Много не заробить.Зрадників ніде не поважають,гроші зрадницьки ніколи не приносять щасття да задоволення.
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10.08.2021 11:32 Відповісти
Навіть можна гірше сказати. Але тут матюччя заборонене.
А я ще й вболівав за неї.
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10.08.2021 11:49 Відповісти
Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Джерело: https://censor.net/ua/n3281821
приклад?
власне це й є єдиний приклад, який треба наслідувати.
але, то ж громадянин своєї країни, а в нас ...
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10.08.2021 11:31 Відповісти
главное что получилось тебя на бутылку насадить Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну - Цензор.НЕТ 4912 "нарративы", мля Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну - Цензор.НЕТ 7122
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10.08.2021 13:21 Відповісти
"Все свалили в одну кучу, и то, что у соседей болит сильнее, наезд на совсем молодую девушку никак не оправдывает. Понятно, что нынче где спорт, тем более олимпийский, - там и политика, где политика - там и истерия, которую российская сторона проявляла в избытке по ходу всей токийской, самой странной в новейшей истории, Олимпиады.

Но в случае с Магучих и украинские радикалы обратили свой гнев не по адресу, подставив самих себя.
Конечно, если бы Ярослава Магучих каким-то образом публично продемонстрировала свое отношение к сопернице как к представителю «страны-агрессора», на родине ее, возможно, назвали бы героиней. Но она с Марией Ласицкене в одной лодке, и не будь Маши, за которой тянутся многие, и Ярослава не добилась бы такого уникального прогресса. Лично Ласицкене не дала ни единого повода для причисления ее к «врагам», а какую каждый из россиян несет персональную ответственность за деяния своего правительства, каждый решает сам. Просто сектор для прыжков в высоту - совсем не то место, где упражняются в зубоскальстве записные пропагандисты. Подвести под обычный ритуал с совместной фотографией чуть ли не измену родине - это, безусловно, перебор." -полностью
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/09/sami-ne-svoi
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10.08.2021 11:44 Відповісти
В спам малороская морда.
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10.08.2021 12:13 Відповісти
Олександр Копиленкок"цапи як завжди брешуть... адже кожен, хто дививсі цю трансляцію, бачив, що перше, що зробила ця "мАгуча" стрибуніха через палку ((с) Бабченко), це побігла до мАсквицької капітанші обійматися й цілуватися. Австралійка стояла осторонь. І лише потім австралійка обережно підішла, але мАскицької капітанші не торкалася, адже порядні люди лайна руками не чіпають.
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10.08.2021 21:59 Відповісти
какую каждый из россиян несет персональную ответственность за деяния своего правительства, каждый решает сам.
ГІВНЯНА ВІДМАЗКА.
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10.08.2021 22:02 Відповісти
Это просто эйфория после победй и ,может быть, даже силнее секса.. Подсознателно и безконтрольно нужно разделить свою победу с кем-то. Кто играл долго в спорт, поймет. Не нужно искать зраду в одном имулсивном поступке, а лучеше порадоваться чужому успеху и снять шляпу перед человеком с такой силой воли и целеустремленностью. Зрада как раз в систематических поступках и действиях. Примеров предостаточно: преследование патриотов, коррупция и предателство Зебила.
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10.08.2021 12:39 Відповісти
А нічого, що вона хоч і скоріше номінально, але все ж таки військовослужбовець (молодший сержант ЗСУ)? А Лацискене - офіцер ворожої армії, причому рангом суттєво вище, плюс ************* особа, а це вже не те щоб номінально. І такий розкла́д передбачає відповідні правила і зобов'язання.
Ясен пінь, від них ніхто не вимагає спроб фізичного знищення суперниці )) буває так, що вороги можуть навіть в бойових умовах вести перемовини як парламентери, наприклад щодо евакуації поранених, виведення мирного населення та ін. Але при цьому закони і звичаї війни диктують жорсткі рамки такого спілкування. І мишобратання в таких умовах може бути аж бігом розцінено як зрада.
До того ж кацапи ці закони та звичаї війни так паплюжать, що їх давно слід називати терористичною організацією, а не армією.
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10.08.2021 20:01 Відповісти
Одне уточнення - молодший лейтенант, а не молодший сержант.
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10.08.2021 20:59 Відповісти
ложка лайна робе з діжки меду діжку лайна,це я про магучих(сержантаЗСУ)І ЩЕ ТАМ ХТОСЬ ТЯВКНУВ БРУДНОЮ ЛАЙКОЮ НА ЇЇ ПІДТРІМКУ... ТАК ОСЬ---заборонити Українцям приймати участь у наступних Олімпійських іграх---не варті вони представляти Україну,"пажиратєлі наших дєнєг".Якщо команда не виховує своїх "члєнів",то й пхатися на ті ігри їм зарано...8-ий рік війни!!!!
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10.08.2021 13:34 Відповісти
Дівчина -герой,а яку срань підняли,і хто,що вони для держави ,для її величи зробили,одна кричить забрати медаль,мені віддайте.я патріотка,ну побула в молодості руськоязичною...Друга репетує,я спізнилась ,в відпустці,а тут така срань господня,олімпійська чемпіонка,треба її буллити,травити-віддайте мені,як не медаль,то хоч труси,вони руським духом просякли,буду боротись,письменний твір про це напишу....Гидко.
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11.08.2021 19:22 Відповісти
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