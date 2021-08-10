Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro

Управління справами Апарату Верховної Ради України проводить тендер на закупівлю килимових покриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Prozorro.

Так, парламент закуповує 960 погонних метрів килимових доріжок.

Ціна закупівлі становить 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр).

Аукціон стартує 25 серпня, а заявки будуть прийматися до 23 серпня.

Верховна Рада планує закупити:

- килимові доріжки шириною 1,4 м - 340 м;

- килимові доріжки шириною 1,2 м - 130 м;

- килимові доріжки шириною 1,0 м - 130 м;

- килимові доріжки шириною 0,8 м - 260 м;

- килимові доріжки шириною 0,7 м - 100 м.

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