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Новини Політика України
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ВР (11722) Prozorro (216) закупівлі (585)

Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro

Управління справами Апарату Верховної Ради України проводить тендер на закупівлю килимових покриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Prozorro.

Так, парламент закуповує 960 погонних метрів килимових доріжок.

Ціна закупівлі становить 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр).

Аукціон стартує 25 серпня, а заявки будуть прийматися до 23 серпня.

Верховна Рада планує закупити:

  • - килимові доріжки шириною 1,4 м - 340 м;
  • - килимові доріжки шириною 1,2 м - 130 м;
  • - килимові доріжки шириною 1,0 м - 130 м;
  • - килимові доріжки шириною 0,8 м - 260 м;
  • - килимові доріжки шириною 0,7 м - 100 м.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ковры будут зелёного цвета ? 😀😀😜
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10.08.2021 10:46
+4
1026 грн за 1 погонный метр... Я давненько не смотрел в ценники ковровых изделий, но похоже что пытаются закупить ковры с вплетенными в них золотыми нитями...
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10.08.2021 10:48
+3
Не удивлюсь что жовто-блакитні...
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10.08.2021 10:52
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Ковры будут зелёного цвета ? 😀😀😜
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10.08.2021 10:46 Відповісти
Не удивлюсь что жовто-блакитні...
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10.08.2021 10:52 Відповісти
Запасайтесь поп корном 😀😀😀
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10.08.2021 10:53 Відповісти
С такой зелевластью он уже из ушей скоро віваливаться будет...
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10.08.2021 10:56 Відповісти
😀😀😀
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10.08.2021 10:57 Відповісти
😀😀😀
И шо сказать ? Одесса есть Одесса
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10.08.2021 11:12 Відповісти
При нинішній економ. ситуації в країні нам саме нових килимів і бракує - знову ЗЕбіли хочуть вкрасти Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 1523
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10.08.2021 11:46 Відповісти
1026 грн за 1 погонный метр... Я давненько не смотрел в ценники ковровых изделий, но похоже что пытаются закупить ковры с вплетенными в них золотыми нитями...
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10.08.2021 10:48 Відповісти
А ковры из Белоруссии?
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10.08.2021 10:49 Відповісти
Вчера видела в Сельпо майонез из Белоруси - полки завалены
Торгаши совсем офуели - им мало украинского майонеза ?
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10.08.2021 10:54 Відповісти
Вы бы посмотрели где произведено. Там из Белорусии только буквы на упаковке.
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10.08.2021 11:06 Відповісти
В Украине не было никогда майонеза под названием Белорусский . Потому не надо оправдывать торгашей
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10.08.2021 11:10 Відповісти
Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 7988
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10.08.2021 11:11 Відповісти
"Производитель: Нацыянальныя Беларускія Традыцыі, Украина."
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10.08.2021 11:25 Відповісти
Привозят в цистернах и разливают , а деньги уходят в Беларусь
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10.08.2021 11:13 Відповісти
Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 171
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10.08.2021 11:27 Відповісти
А такі ексклюзивні коврики в Раду , дупотати не хочуть придбати ?? Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 6108.
Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 5424 .
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10.08.2021 10:57 Відповісти
Нада он ещё колонны позолотить, а то чё ж это ковры новые, а колонны как неприкаянные белым цветом отсвечивают. Нада шоб всё - блеск и сияние
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10.08.2021 11:13 Відповісти
ковры цвета аквафреш
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10.08.2021 11:21 Відповісти
треба зробити, як в школах щороку "на штори"з власного гаманця
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10.08.2021 11:31 Відповісти
Ковры в 21 веке?
У богатых свои причуды!
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10.08.2021 11:34 Відповісти
Покрова бы купили, суки.
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10.08.2021 12:20 Відповісти
Надеюсь что постирают и раздадут по детским домам.
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10.08.2021 12:51 Відповісти
раду загорнути в килими та як наречену на кавказі віддати "нареченому"
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10.08.2021 13:08 Відповісти
 
 