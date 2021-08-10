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Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Управління справами Апарату Верховної Ради України проводить тендер на закупівлю килимових покриттів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Prozorro.
Так, парламент закуповує 960 погонних метрів килимових доріжок.
Ціна закупівлі становить 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр).
Аукціон стартує 25 серпня, а заявки будуть прийматися до 23 серпня.
Верховна Рада планує закупити:
- - килимові доріжки шириною 1,4 м - 340 м;
- - килимові доріжки шириною 1,2 м - 130 м;
- - килимові доріжки шириною 1,0 м - 130 м;
- - килимові доріжки шириною 0,8 м - 260 м;
- - килимові доріжки шириною 0,7 м - 100 м.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.08.2021 10:46
+4 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар10.08.2021 10:48
+3 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар10.08.2021 10:52
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И шо сказать ? Одесса есть Одесса
Торгаши совсем офуели - им мало украинского майонеза ?
.
У богатых свои причуды!