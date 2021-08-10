"Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 9 серпня пропонує клієнтам підключитися до нового тарифного плану "Комфортний сезон", який передбачає можливість платити за газ рівними частинами щомісяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до сплати у новому тарифному плані визначається під час підключення клієнта ― відповідно до об’єму газу, який мешканці конкретного домогосподарства у середньому споживають протягом опалювального сезону (у період з жовтня до завершення квітня). Протягом семи місяців клієнт платить рівними частинами, а саме ― 1/7 від вартості зарезервованого об’єму газу.

Необхідний на опалювальний сезон об’єм газу розраховується з огляду на історичні дані про використання газу конкретним клієнтом та відповідно до його типу споживання, серед яких "Приготування їжі" (50 – 200 м3 газу на місяць), "Приготування їжі та підігрів води" (150 – 500 м3 газу на місяць), а також "Опалення" (800 – 20 000 м3 газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ потрібно зробити не пізніше 15-го числа. За умови своєчасної оплати онлайн ― в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA ― кожен клієнт отримує знижку 1%, яка нараховується на особовий рахунок та автоматично буде врахована під час платежу в наступному місяці. Зі знижкою в 1% клієнт сплачує за ціною 7,88 грн/куб. м із ПДВ.

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Тарифний план "Комфортний сезон" діє протягом опалювального сезону - сім повних місяців: з 1 жовтня по 30 квітня.