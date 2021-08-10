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Нафтогаз (1241) Тарифи на газ (343)

"Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 9 серпня пропонує клієнтам підключитися до нового тарифного плану "Комфортний сезон", який передбачає можливість платити за газ рівними частинами щомісяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до сплати у новому тарифному плані визначається під час підключення клієнта ― відповідно до об’єму газу, який мешканці конкретного домогосподарства у середньому споживають протягом опалювального сезону (у період з жовтня до завершення квітня). Протягом семи місяців клієнт платить рівними частинами, а саме ― 1/7 від вартості зарезервованого об’єму газу.

Необхідний на опалювальний сезон об’єм газу розраховується з огляду на історичні дані про використання газу конкретним клієнтом та відповідно до його типу споживання, серед яких "Приготування їжі" (50 – 200 м3 газу на місяць), "Приготування їжі та підігрів води" (150 – 500 м3 газу на місяць), а також "Опалення" (800 – 20 000 м3 газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ потрібно зробити не пізніше 15-го числа. За умови своєчасної оплати онлайн ― в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA ― кожен клієнт отримує знижку 1%, яка нараховується на особовий рахунок та автоматично буде врахована під час платежу в наступному місяці. Зі знижкою в 1% клієнт сплачує за ціною 7,88 грн/куб. м із ПДВ.

Також читайте: "Нафтогаз" підняв ціну на газ у місячному тарифі на 10%, до 13,13 грн

Тарифний план "Комфортний сезон" діє протягом опалювального сезону - сім повних місяців: з 1 жовтня по 30 квітня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Рачительный хозяин готовит собак летом. И к 15 октября у него уже должно быть 7 собак. Иначе, какой же он хозяин, не хозяин, а так...
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10.08.2021 10:55
+4
Это Порошенко во всём виноват.
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10.08.2021 10:53
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Рачительный хозяин готовит собак летом. И к 15 октября у него уже должно быть 7 собак. Иначе, какой же он хозяин, не хозяин, а так...
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10.08.2021 10:55 Відповісти
Низкий вам поклон "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 4464
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10.08.2021 10:44 Відповісти
Подозрительно молчит Нафтогаз о закаченном газе в хранилище для отопительного сезона
Может готовят украинцам подлянку ? Типа кацапы сделают одолжение ?
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10.08.2021 10:45 Відповісти
Якщо Ви не читали чи не чули, то це зовсім не означає того що хтось мовчить чи про щось не сповіщає.
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10.08.2021 11:25 Відповісти
Ну так сообщите наконец , сколько закачали газа ?😀
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10.08.2021 11:26 Відповісти
Вас забанили в гуглі? Точно, московити не користуються гуглем. яндексом.. а там про таке не пишуть напевно.
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10.08.2021 11:51 Відповісти
Як не було ринку газу - так його і нема. Одні відосики від Осла. Кого він хоче обманути?
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10.08.2021 10:46 Відповісти
"Нафтогаз" уже прямо как мобильный оператор. Тарифный план. А бесплатные гигабайты на интернет дадут?
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10.08.2021 10:49 Відповісти
Газовые кубики бум покупать,типа не сланцевый из Омерики а в коробке из под спичек,1 коробок 1 000 гривен,хватить на "двушку" на месяц...Новые технологии 5 века до нашей Эры... "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 2432если трехкомнатная хибара то тариф двойной...Бизнес,ничего личного... "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 1265
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10.08.2021 10:51 Відповісти
Цена газа летом 2021 выше чем зимой 2019. Это все что нужно знать.
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10.08.2021 10:51 Відповісти
Это Порошенко во всём виноват.
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10.08.2021 10:53 Відповісти
Это типа:
Цена газа в 2019 выше чем в 2014 в несколько раз. Это все что нужно знать."

Так?
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10.08.2021 11:12 Відповісти
В 2014-м ее никто не обещал снижать.
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10.08.2021 11:42 Відповісти
Вам напомнить, что обещал?
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10.08.2021 12:37 Відповісти
А сейчас летнюю цену держат на уровне зимней, обещая якобы что это тариф сохраниться до весны., но в декабре наверняка цену поднимут.
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10.08.2021 11:47 Відповісти
"Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа" - квитанции не будут успевать. Или человеку придётся платить коммуналку два раза в месяц: за газ до 15-го и за всё остальное до 20-го.
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10.08.2021 10:54 Відповісти
В связи со взрывом на Газогоне ЯМАЛ-Европа газ вздорожал на 43 % "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 5843Европейцы богатые Буратины...заплатят...это не нищеброды РАБссии,где газифицировано всего 48 % быдломассы Путлера...,денех нет,но вы держитесь ТАМ...Димон Ведмедь правду сказал.. "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 5843
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10.08.2021 10:55 Відповісти
А ГЛАВА ООН ПОПРОСИЛ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ !!! ИЛИ ВЫ ПРОТИВ ООН !?)
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10.08.2021 10:57 Відповісти
Мы против ватного бзда.
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10.08.2021 11:06 Відповісти
И ХЙЛА !)
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10.08.2021 11:17 Відповісти
а где свой родненький газ о котором перед выборами все трындят...
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10.08.2021 10:59 Відповісти
Юля казали у 2008 році,що Україна добува 22 мільярди кубів на рік...,все йде мабуть Арабським Шейхам... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 4206
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10.08.2021 11:04 Відповісти
Первый газогон на территори бывшего СССр был построен во Львовской области...Дашава-Стрый длиной всего 14 км...в 1923 году кажись сдали в эксплуатаци..потом пошлооить сразу 2 поехало..Львовяне неачали строить 2 ветки Дашава-Минск-чЛенинград и Дашава-Киев-Брянск-Мацковия...
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10.08.2021 11:10 Відповісти
Мацкали обожрались украинского газу что вылазил со всех Дыр... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 2700Мавзолея...
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10.08.2021 11:13 Відповісти
Мінімум 50 кубів на приготування їжі?! Вони що, вже взагалі охреніли? В мене (нас двоє з дружиною) щомісяця 7-8 кубів. І ВСЕ! А в них розрахунок доставки не менше 50! От суки...
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10.08.2021 11:16 Відповісти
Який розрахунок ?!!! А , якщо цього сезону буде тепліше ,або будемо більше економити ? С...ки шантажують нас !!! Ви б...яди дошантажуєтесь , що 14 рік для вас буде цветочками !!! "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 563
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10.08.2021 11:23 Відповісти
Короче, по версии Нафтогаза цена на газ зависит не от себестоимости, а от формы оплаты!
Ну, тогда давайте снизим цены на э/энергию, мясо, ГСМ и т.п. при оплате равными частями....
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10.08.2021 11:24 Відповісти
Моя жена покупает Газовый баллончик 220- грам,на нем написано BURN GAS,хватает на несколько борщей,а так все готовит на эл.печке,газом не пользуюсь совсем... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 536А знаете почему отключился? Когда то Днепре взорвался дом,причина газовая утечка,решили с женой отключиться от этого дерьма...вечно шторы в копоти... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 536а порошок тогда был дорогой стиральный.....
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10.08.2021 11:26 Відповісти
МОЛОДЦЫ после лохотрона с доставкой ввели новую абонплату на хранение, пробный укус прошел успешно, лохи мычат и оплачивают доставку, теперь будут платить равными долями "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 3974 за что??????? эх лохи лохи, на Кипре пацаны в экстазе от тупорылых зелебобиков.
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10.08.2021 11:30 Відповісти
17 числа улетаю к брату в Чехию...,скучать буду за цензором...,чесслово... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 5569Не с кем поржать... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 835729 буду дома...,хочу увидеть визит Зелемойских в Вашингтон...30 августа...Ржака будет выше Небес... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 8357
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10.08.2021 11:34 Відповісти
Не боись, Сенатор. В Чехии должен быть интернет. Туда цивилизация добралась тоже.
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10.08.2021 11:53 Відповісти
Газ тому дорогий,бо дуже корисний!Отож бажаю всім газовим клопам дихати тільки ним-досмерті!
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10.08.2021 12:29 Відповісти
Спасибо! Нэ нада. Я буду платить только по счетчику!
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10.08.2021 12:59 Відповісти
Это- божья роса 🙄🙄🙄
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10.08.2021 14:05 Відповісти
 
 