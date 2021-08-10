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Уперше з початку пандемії: за добу в Грузії виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 5 697 осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Уперше з початку пандемії: за добу в Грузії виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 5 697 осіб

У Грузії критично зростає кількість заражень COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 тис. 697 випадків зараження коронавірусною інфекцією, померли за добу 54 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у вівторок у Національному центрі з контролю захворювань.

Це найвищий показник добової захворюваності з початку поширення в Грузії COVID-19 з 26 лютого 2020 року. Попередній рекорд становив 5450 випадків (5 грудня минулого року).

Напередодні повідомлялося про 2 тис. 236 випадки зараження COVID-19.

Незважаючи на тривожну статистику, уряд Грузії поки не має наміру вводити "локдаун" і закривати кордони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19
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А в это время кацапы не парятся и отгружают по 800 КОВИДных жмуров в день Впервые с начала пандемии: за сутки в Грузии выявили рекордное число заболевших COVID-19 - 5 697 человек - Цензор.НЕТ 5532
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10.08.2021 10:51 Відповісти
Сколько отгружают коцабе не знает ни один коцаб. Кроме валерочки, ессно
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10.08.2021 11:09 Відповісти
А вам, лаптям мокшанским, это лишние знания - лишние печали Уперше з початку пандемії: за добу в Грузії виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 5 697 осіб - Цензор.НЕТ 6473
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10.08.2021 11:19 Відповісти
Это называется последствия турызма, геноцвали. Летят туда и лапти лишнехромосомные и бульбаши тысячами, а эти две страны по смертности от Ковид на душу населения первые в Европе. А нормальной вакцины нет, только шмурдяк Спутник В
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10.08.2021 11:50 Відповісти
 
 