УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3923 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
2 006 8
контррозвідка (458) СБУ (10002) суд (8030) в'язниця (389) військовослужбовці (3941) найманці РФ (1968)

Ексвійськовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за передання розвідданих терористам "ДНР", - контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексвійськовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за передання розвідданих терористам

Колишній військовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за "допомогу" країні-агресору і терористам "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що в 2020 році український військовослужбовець був завербований представником НЗФ "ДНР" для збору і передання розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та особовий склад сил ООС у районі лінії розмежування.

Також зловмисник ініціативно запропонував свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських воїнів.

Під час обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці затримали підозрюваного в червні 2021 року.

На початку серпня 2021 Артемівський міський суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може пробачити йому - це він в стані ейфорії зробив (с) - Ж. Беленюк.
показати весь коментар
10.08.2021 10:50 Відповісти
Приблизительно так заканчиваются обнимашки. С махровыми агентами кгб.
показати весь коментар
10.08.2021 10:59 Відповісти
та може он "внепалитики"
показати весь коментар
10.08.2021 11:13 Відповісти
Адептам "спорт вне политики", посвящается Ексвійськовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за передання розвідданих терористам "ДНР", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1347

Я против травли военнослужащего. Он - герой и патриот Украины, а сбор и передача разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения - запечатлен в момент эйфории,БеленюкИсточник: https://censor.net/ru/n3281821

" сбор и передача разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения, мать вашу, вне политики! От**битесь от военнослужащих", - украинский каратист Горуна заступился за военнослужащего.
показати весь коментар
10.08.2021 11:23 Відповісти
А могли и наградить....
показати весь коментар
10.08.2021 12:06 Відповісти
Я думал Елдака за вагнергейт посадили. Ат, нет. Жаль, что не срослось!
показати весь коментар
10.08.2021 14:24 Відповісти
Жестко. Полгода условно было бы в самый раз. Страна идиотов. За терроризм шесть лет.
показати весь коментар
10.08.2021 16:15 Відповісти
Всего лишь 6 лет предателю... Да уж...
показати весь коментар
10.08.2021 21:29 Відповісти
 
 