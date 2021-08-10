Ексвійськовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за передання розвідданих терористам "ДНР", - контррозвідка СБУ

Колишній військовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за "допомогу" країні-агресору і терористам "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що в 2020 році український військовослужбовець був завербований представником НЗФ "ДНР" для збору і передання розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та особовий склад сил ООС у районі лінії розмежування.

Також зловмисник ініціативно запропонував свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських воїнів.

Під час обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці затримали підозрюваного в червні 2021 року.

На початку серпня 2021 Артемівський міський суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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