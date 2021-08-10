На окупованих територіях Донбасу проводиться системна політика з мілітаризації дітей, - Денісова
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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика щодо мілітаризації дітей. Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти на кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, заснований на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування певних принципів віросповідання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.
"На тимчасово окупованій території Луганської області наразі функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму", - підкреслює Денісова.
"Дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у статті 8 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки та не допускається протизаконне втручання, а також у статті 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості", - випливає з повідомлення омбудсмена.
"Задля захисту прав дітей, звернулася до Голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти додержанню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, та запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт", - резюмувала Денісова.
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