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Лікування не існує: перший випадок смертельної лихоманки Марбург виявили в Гвінеї, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Лікування не існує: перший випадок смертельної лихоманки Марбург виявили в Гвінеї, - ВООЗ

Перший випадок захворювання геморагічною лихоманкою Марбург, від якої немає лікування, виявили в Гвінеї. Врятувати пацієнта лікарям не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Пацієнта з лихоманкою Марбург виявили на півдні африканської країни. Врятувати хворого не вдалося, він помер.

За словами голови африканського представництва ВООЗ Матшідісо Моеті, експерти організації разом зі службами охорони здоров'я Гвінеї розслідують випадок захворювання.

Раніше випадки цього захворювання були зафіксовані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Уганді і ПАР.

Довідка: Геморагічна лихоманка Марбург, яку ще називають "хвороба зелених мавп" - гостра вірусна хвороба, що вражає печінку, шлунково-кишковий тракт і центральну нервову систему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий штам коронавірусу виявили в Африці: Він може містити до 40 мутацій

Найчастіше перебіг хвороби важкий, а відсоток смертності сягає понад 80%.

Симптоми лихоманки Марбург:

лихоманка та озноб;

головний біль;

біль у м'язах;

біль у суглобах;

біль за грудиною;

біль у горлі;

кон'юнктивіт;

переповнення кров'ю судин окремого органу або області тіла;

стоматит;

діарея;

біль у животі;

висип;

інтоксикація;

крововилив;

кровотеча, яку неможливо зупинити;

кров у сечі;

нудота і блювота.
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Топ коментарі
+26
"болезнь зеленых мартышек"🤣🤣🤣 а при чем тут зеленский? 😂😂😂.
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10.08.2021 10:59
+9
"Болезнь зеленых мартышек" в 2019 году уже поразила Украину.
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10.08.2021 11:19
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"болезнь зеленых мартышек"🤣🤣🤣 а при чем тут зеленский? 😂😂😂.
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10.08.2021 10:59 Відповісти
Теперь известно название следующего штамма короны - Дельта Марбург.
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10.08.2021 11:00 Відповісти
Ковидла им мало так теперь ВОЗ готовит нас к встрече с лихорадкой. Это они так ненавязчиво намекают, чтоб денег дали?
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10.08.2021 11:02 Відповісти
Та им и так их столько дали за чушь о ковиде, девать уже некуда поди....
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10.08.2021 11:16 Відповісти
та да Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8248.специально отслеживают,и если где поутихло-тут же новый вирус выпускают...
тебя алиенты по ночам не пытают? Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7309чи може мировое правительство на свои заседания принудительно вытаскивает?
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10.08.2021 11:17 Відповісти
рептилоїди захопили ВОЗ
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10.08.2021 17:28 Відповісти
А еще справки против Эболы, болезни Зика и синдрома ким член ына Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1989
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10.08.2021 11:09 Відповісти
квартал-95 треба прийняти, а потім дозу сватів
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10.08.2021 17:29 Відповісти
Поняли, что ковидлу перестали боятся и новую смертельную болезнь придумали.
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10.08.2021 11:10 Відповісти
Ок. Море симптомів описали, щоб кожен на себе приміряв, але не повідомили головного - як цей вірус передається від людини до людини? Чи передається лише від близького контакту з "зеленими мартишками"?
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10.08.2021 11:11 Відповісти
та у нас наоборот...зеленые мавпы сверху Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4932
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10.08.2021 11:18 Відповісти
Передається через телебачення. В основному через Г+Г. Основний симптом - втрачені червоні очі, піна біля рота і крики:"Бариґа! Свинарчуки!"
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10.08.2021 11:27 Відповісти
У нас 73% заражених, всі інші з імунітетом
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10.08.2021 12:25 Відповісти
Ну, если и дальше местному населению практиковать "чунга-чангу" /"ЧОHГ ЧАHГА" - секс с обезьяной/, то и не такие болезни можно подцепить! Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3973
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10.08.2021 11:13 Відповісти
Теория шо спид якобы изза секса с абезянами такой же бред из разряда как и про бабусю из поселка Вухать, которая съела летючого кажана, причем сырого. Вирусы создаются в лабораториях Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8229
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10.08.2021 11:16 Відповісти
Це акий тонкий стьоб від Цензора? 😁 Шановні Цензор та, я вам аплодую! 👏👏👏 Який гарний день завдяки вам! 😊
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10.08.2021 11:16 Відповісти
Что-то сильно похожее использовали как биологическое оружие в борьбе с нашествием кроликов в Австралии.
Если оно научится передаваться человеку, то ковид покажется детской шалостью китайских студентов-биологов.
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10.08.2021 11:18 Відповісти
"Завершающий удар по «ушастой» экспансии ученые нанесли в 1990 году, когда в Австралии вывели вирус геморрагической болезни кроликов. Спасения от нее пока что не существует вообще. Благодаря массовому мору континент удалось практически полностью освободить от диких кроликов. Правда, вирус проник в Европу и Америку, нанося колоссальный ущерб фермерским хозяйствам, профилированным на разведение кролей.
Для защиты домашних животных разработали комплексные вакцины от геморрагической болезни и миксоматоза, а реализация прививок стала очень прибыльным бизнесом. Но это уже совсем другая история."
Как бы этот "удар" не вернулся бумерангом.
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10.08.2021 11:34 Відповісти
"Болезнь зеленых мартышек" в 2019 году уже поразила Украину.
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10.08.2021 11:19 Відповісти
Внутривидовые механизмы саморегуляции численности
 Конкуренция (самоизреживание)
 Канибализм
 Территориальность
 Расселение
 Фазовость насекомых(стадная и оседлая фазы саранчи)
 Стресс-реакция млекопитающих
 Изменения плодовитости
 Самоотравление среды
 Ингибиторы роста
 Агрессивность и т. п

Межвидовые механизмы регуляции численности популяции
 Хищники
 Паразиты
 Бактериальные и грибковые инфекции
 Конкуренты
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10.08.2021 11:24 Відповісти
В свердловске есть...показывали как заходился профессор (пробил защиту при инъекции морской свинке) ..куча с москвы понаехала спецов..не откачали...
А привезли заразу обычным авиарейсом ГРУшники с диплопатическим прикрытием...Потом когда он узнал что он вез через Париж то сам был в шоке...Давал интервью...
Фильм документальный, еще ельцынский "Биологическое оружие" не могу найти на ютубе и в инете тоже ((((
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10.08.2021 11:32 Відповісти
это к тому, что уже через год всех в противогазах будут заставлять ходить, а через пару лет и в скафандры облечёмся !
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10.08.2021 11:33 Відповісти
От вам і анекдот про "кишковий грип".
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10.08.2021 11:33 Відповісти
Вы ******* жрать все что движется... Лікування не існує: перший випадок смертельної лихоманки Марбург виявили в Гвінеї, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3179
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10.08.2021 11:55 Відповісти
...и не только жрать, но и ...
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10.08.2021 15:29 Відповісти
Шото много болячек без лечения стали появляться,и все с интервалом в один год.Может пора как то китайцам намекать,что надо купить на ихние лаболатории какой то замок,чтобы оттуда вирусы не выносили?
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10.08.2021 13:16 Відповісти
 
 