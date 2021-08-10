Лікування не існує: перший випадок смертельної лихоманки Марбург виявили в Гвінеї, - ВООЗ

Перший випадок захворювання геморагічною лихоманкою Марбург, від якої немає лікування, виявили в Гвінеї. Врятувати пацієнта лікарям не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Пацієнта з лихоманкою Марбург виявили на півдні африканської країни. Врятувати хворого не вдалося, він помер.

За словами голови африканського представництва ВООЗ Матшідісо Моеті, експерти організації разом зі службами охорони здоров'я Гвінеї розслідують випадок захворювання.

Раніше випадки цього захворювання були зафіксовані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Уганді і ПАР.

Довідка: Геморагічна лихоманка Марбург, яку ще називають "хвороба зелених мавп" - гостра вірусна хвороба, що вражає печінку, шлунково-кишковий тракт і центральну нервову систему.

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Найчастіше перебіг хвороби важкий, а відсоток смертності сягає понад 80%.

Симптоми лихоманки Марбург:

лихоманка та озноб;

головний біль;

біль у м'язах;

біль у суглобах;

біль за грудиною;

біль у горлі;

кон'юнктивіт;

переповнення кров'ю судин окремого органу або області тіла;

стоматит;

діарея;

біль у животі;

висип;

інтоксикація;

крововилив;

кровотеча, яку неможливо зупинити;

кров у сечі;

нудота і блювота.