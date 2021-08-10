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За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко

У Києві госпіталізували 34 людини з діагнозом коронавірус, а 38 - із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 167 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (з початку пандемії - 220 374 випадки).

Серед захворілих: 99 жінок у віці від 18 до 84 років, 64 чоловіки у віці від 18 до 100 років, 2 дівчинки 6 місяців і 16 років і 2 хлопчики 5 і 17 років.

Крім того, за минулу добу зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (всього 5 247 померлих з початку пандемії).

Водночас 34 людини з коронавірусом були госпіталізовані в столичні медустанови, а 38 - із підозрою на COVID-19 і пневмоніями

897 осіб побороли коронавірус (всього 212 165 видужали з початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (37), Подільському (30) і в Святошинському (26).

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Не захворіли, а виявлено. Захворіли вони раніше.
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10.08.2021 11:12 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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10.08.2021 11:21 Відповісти
За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко - Цензор.НЕТ 3075
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10.08.2021 11:24 Відповісти
Хе-хе. И тут ты, лапоть, попал пальцем в просак! Статистика уже всё доказала, и не в пользу антиваксеров За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко - Цензор.НЕТ 7646

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 11:58 Відповісти
 
 