За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко
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У Києві госпіталізували 34 людини з діагнозом коронавірус, а 38 - із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за добу в Києві виявили 167 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (з початку пандемії - 220 374 випадки).
Серед захворілих: 99 жінок у віці від 18 до 84 років, 64 чоловіки у віці від 18 до 100 років, 2 дівчинки 6 місяців і 16 років і 2 хлопчики 5 і 17 років.
Крім того, за минулу добу зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (всього 5 247 померлих з початку пандемії).
Водночас 34 людини з коронавірусом були госпіталізовані в столичні медустанови, а 38 - із підозрою на COVID-19 і пневмоніями
897 осіб побороли коронавірус (всього 212 165 видужали з початку пандемії).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (37), Подільському (30) і в Святошинському (26).
Будь ласка, зачекайте...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/