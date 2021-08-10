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Мінкультури про пошукові роботи біля Українського військового цвинтаря в Перемишлі: відсутність запрошення від Польщі викликає гірке розчарування

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Мінкультури про пошукові роботи біля Українського військового цвинтаря в Перемишлі: відсутність запрошення від Польщі викликає гірке розчарування

У Міністерстві культури і інформаційної політики України та Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявляють, що влада міста Перемишль (Польща) в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, про яку між Україною і Польщею було укладено двосторонні домовленості.

"Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам’яті із прикрістю констатують, що влада міста Перемишль в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, що є предметом двосторонніх домовленостей між Україною і Польщею та безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем. Українських фахівців не запрошено до Перемишля ні як учасників цих робіт, ні як спостерігачів", - сказано повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Пошукові земляні роботи проводяться на ділянці № 974, яка є предметом домовленостей в рамках українсько-польських консультацій з питань, які виникають в ході реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.1994 р.

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"Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, пошукові земляні роботи мають на меті виявлення ймовірних місць поховань жертв Першої світової війни. З огляду на це, відсутність запрошення від польської сторони також викликає гірке розчарування, адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного вояка-українця", - акцентували в міністерстві.

У відомстві заявляють, що українська сторона дізналася про пошук можливих поховань учасників Першої світової війни із засобів масової інформації вже після початку робіт. "З огляду на зазначені обставини, Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам'яті змушені констатувати відсутність можливостей спостерігати за ходом робіт, а відтак і взяти до відома будь-які їхні результати", - наголошується в заяві.
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"...поисковые земляные работы имеют целью выявления вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны" ??? Лишают "хлеба с маслом" наших "профессиональных патриЙОтов"...? ? В Польше не знают что есть в Украине и такой вид заработка... для чиновников...
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10.08.2021 11:28 Відповісти
потому что в Польшу разрешен въезд только заробитчанам, даже транзит запрещен
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10.08.2021 12:04 Відповісти
Давайте спочатку приведемо в порядок військові поховання у Львові - Пагорб Слави і поховання радянських вояків на Личаківському і Янівському цвинтарях...Там теж багато українців,але нікому то не болить...
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10.08.2021 12:57 Відповісти
Так, у середні століття всі Червенські міста (Червона Русь) які завжди входили до складу Волинського і Галицько- князівства Київської Русі (давня назва України - Русі) а потім Королевства Русі і включали в себе такі міста як: ПЕРЕМИШЛЬ,Червен, Волинь, Холм, Белз, Сутейск, Комов, Ярослав, Угровеськ, Щекарев, Столпье, Всеволож, Верещин, Васильків, Дорогичин, Володава, Мельник, Брінеск, Жешув, Грубешів, Любачів, Санок, Переворск, Городло, Коросно.... і інші. Майже всі ці міста були злочинно віддані кремлівськими загарбниками після окупації суверенної Української держави (УНР) подаровані кривавим катом Сталіним в той час комуно-фашистській Польщі, і тепер знаходяться в її складі. І для України вони загубенні назавжди. -
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10.08.2021 13:42 Відповісти
 
 