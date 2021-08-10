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Новини Політика України
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рейтинг (696) Центр Разумкова (175) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 17% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 11% і 17% опитаних, за партію "Опозиційна платформа ˗ За життя" – відповідно 11% і 16%, ВО "Батьківщина" ˗ відповідно 8% і 11%, партію "Сила і честь" ˗ відповідно 4% і 6%, ВО "Свобода" ˗ відповідно 2% і 3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" ˗ відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 3%, "Партію Шарія" ˗ відповідно 1% і 2%, партію "Громадянська позиція" ˗ відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" ˗ відповідно 1% і 1%, партію "Голос" ˗ відповідно 1% і 1%, Партію "За майбутнє" ˗ відповідно 1% і 1%, партію "Опозиційний блок" ˗ відповідно 0,5% і 1%, партію "Наш край" ˗ відповідно 0,5% і 0,5%, партію "Пропозиція" ˗ відповідно 0,4% і 0,3%", - йдеться в результатах дослідження.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: Слуга народу - 26,6%, ЄС - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батьківщина - 11,4%, Сила і честь - 5,9%, - опитування Центру Разумкова 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 26,6%, ЄС - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батьківщина - 11,4%, Сила і честь - 5,9%, - опитування Центру Разумкова 02

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Да не переживайте так, ослы все равно на первом месте.
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10.08.2021 11:42
+15
кто и зачем так упорно проталкивает выдуманную партию смешка в раду?
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10.08.2021 11:43
+14
буквально вчера..
кто п-дит?
https://censor.net/ru/news/3280798/reyiting_partiyi_sluga_naroda_202_opzj_183_batkivschina_16_es_142_sila_i_chest_63_opros_kmis_infografika

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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10.08.2021 11:40
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Порохоботи ******* чмирити зелохів, але в упор не помічають опзшну ватну наволоч. Вони для них рідніші, ніж обдурене бидло.
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10.08.2021 13:38 Відповісти
Рейтинговое агентство это, КМИС, или как там его правильно, такой чушняк пишет, что читать один ржач!..впечаление, что они средь шнырей акад. Кивы и истеблишмента из палаты Рабыновича, опросы проводят.. Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7881 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7328
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10.08.2021 14:37 Відповісти
Гонят.
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10.12.2021 12:06 Відповісти
Єдина проєвропейська і державницька сила здатна протистояту реваншу зелених дебілів і колаборантів це Порошенко і ЄС.
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10.08.2021 14:44 Відповісти
Один тільки нюанс, вона проолігархічна і на чолі її олігарх. ЇЇ "проєвропейскість", на жаль, тільки на словах. І це при Порошенко олігархічна система реваншувала, знівелювавши вимоги Майдану.
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10.08.2021 16:42 Відповісти
Народ голосует за генерала из СБУ Смешко, видимо, не дают покоя ,,достижения,, России, другого ,,генерала,, из КГБ - Путина.
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10.08.2021 15:39 Відповісти
Есть и такая категория избирателей
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10.08.2021 15:54 Відповісти
смешной косит под крутого генерала в кругу друзей, дача ФСБ 2007г. слева патрушев.
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3279
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10.08.2021 16:16 Відповісти
Ну тогда Украине и всем нам будет полный пипец, фээсбэшное чмо в лице Смешко превратит страну во 2-й Лугандон только более страшный.
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10.08.2021 16:30 Відповісти
Не! Он Смешко,просто не олигарх и не коррупционер. Хотя и устарел для современной политики.
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10.08.2021 19:41 Відповісти
Рейтинги с авторством Дерьмака не вызывают ни капли доверия. Мразь снова хочет усадить на самый верх какого-то полудурка с куринными мозгами., как и он сам.
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10.08.2021 16:35 Відповісти
Похоже, что те кто собираются голосовать за ОПЗЖ хотят вернуться вот сюда.
https://www.youtube.com/watch?v=MOXx92T9t0Q Туда им дорога!
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10.08.2021 16:36 Відповісти
Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных . За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" - соответственно 11% и 16%, за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 8% и 11% Источник: https://censor.net/ru/n3281843

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНУВАТИ У ЦЕНТР ПІННОКІО

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3651
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10.08.2021 20:04 Відповісти
НЕ ГРАЙСЯ ЗІ МНОЮ ДЕРЕВИНА Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7802 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9273

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2235
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10.08.2021 20:05 Відповісти
А Социс вчера дал иную инфу.
Будем верить подЗЕбильным социолухам? Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1698
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10.08.2021 20:11 Відповісти
Пи#дець.... немає майбутнього у таких виборців.
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10.08.2021 20:18 Відповісти
Братан не сцать-Зеля нам поможе. И Порох тоже.
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10.12.2021 12:10 Відповісти
Не втомлюються нагадувати лохторату про те як вони (тобто лохторат) повинні любити та поважати клоунів Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5409
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11.08.2021 08:26 Відповісти
Сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитано було самим достовірним способом методом face to face; а обсяг вибірки становить 5 тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.

Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.
Ось про це потрібно повідомляти!
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11.08.2021 16:21 Відповісти
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