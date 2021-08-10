Білоруська прокуратура просить 3,5 роки в'язниці для чемпіона світу з тайського боксу Кудіна, який підтримав протести в Мінську

Білоруському чемпіону світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексію Кудіну, який підтримував протести в Мінську, загрожує 3,5 роки в'язниці. Прокуратура запросила для нього утримування в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Підкреслюється, що сьогодні проходить засідання в Молодечненському районному суді у справі за обвинуваченням спортсмена.

"Прокурор просить засудити його до 3 років 6 місяців колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Кудіну пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 363 КК РФ (опір працівникові міліції або іншій особі, що охороняє громадський порядок, пов'язане із застосуванням насильства чи погрозою його застосування).

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