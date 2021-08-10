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Білоруська прокуратура просить 3,5 роки в'язниці для чемпіона світу з тайського боксу Кудіна, який підтримав протести в Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруська прокуратура просить 3,5 роки в'язниці для чемпіона світу з тайського боксу Кудіна, який підтримав протести в Мінську

Білоруському чемпіону світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексію Кудіну, який підтримував протести в Мінську, загрожує 3,5 роки в'язниці. Прокуратура запросила для нього утримування в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Підкреслюється, що сьогодні проходить засідання в Молодечненському районному суді у справі за обвинуваченням спортсмена.

"Прокурор просить засудити його до 3 років 6 місяців колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Кудіну пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 363 КК РФ (опір працівникові міліції або іншій особі, що охороняє громадський порядок, пов'язане із застосуванням насильства чи погрозою його застосування).

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
хороший знак ведущим спортсменам страны петлять из Беларуси
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10.08.2021 11:38
+4
Лукашенки скоро п....да!!!
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10.08.2021 11:38
+4
Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ

Помилка?
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10.08.2021 11:41
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хороший знак ведущим спортсменам страны петлять из Беларуси
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10.08.2021 11:38 Відповісти
Одна паннна з канади, явно від великого розуму, наїжджала тут на Тимановську, мовляв, займалася піаром на рівному місці.
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10.08.2021 14:09 Відповісти
Лукашенки скоро п....да!!!
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10.08.2021 11:38 Відповісти
Сомневаюсь, что скоро.
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10.08.2021 11:46 Відповісти
Год назад тоже все так думали, вцепился зубами, теперь для него власть - это жизнь, в прямом смысле, преступлений за ним уже столько.
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10.08.2021 11:56 Відповісти
Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ

Помилка?
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10.08.2021 11:41 Відповісти
а там давно РФом тхне як гнилою картоплею!
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10.08.2021 11:43 Відповісти
оригинал прочитайте и поймете.
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10.08.2021 11:45 Відповісти
Покалечат на зоне...мусора и вертухаи будут бить и опускать
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10.08.2021 11:44 Відповісти
Только цветы, и в большом количестве, помогут терпеливому нарИду федерального округа Парашной ********* "Белорусская ССР" победить то, что они вырастили, с любовью, за более чем четверть века.
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10.08.2021 11:45 Відповісти
вот,олимпийские героини и герои,смотрите...
вы следующие,как только режим плесени достигнет лукашенкиных вершин в жополизании русни и *****
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10.08.2021 11:50 Відповісти
Таракан это по твоему не репрессии.
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10.08.2021 11:53 Відповісти
спорт вне политики! аминь...
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10.08.2021 12:05 Відповісти
Герои олимпиады - помните свою РОДИНУ _ В ЛИЦО.
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10.08.2021 12:17 Відповісти
Пипец всем, кто против. Литва одним забором не отделается. Скоро из Бульбостана ломанутся все, кто способен стоять на ногах
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10.08.2021 12:48 Відповісти
Т.е. Латвия
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10.08.2021 12:49 Відповісти
В Білорусі не було і не буде репресій (с)
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10.08.2021 13:07 Відповісти
 
 