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США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post

Небагато тем цікавлять Кремль так само, як санкції Заходу, спрямовані проти його чиновників і олігархів. Незважаючи на свою націоналістичну позицію, режим президента РФ Володимира Путіна - настільки ж корумпований, як і авторитарний, залежить від підтримки доступу ключових чиновників до банків і фінансових ринків Заходу.

Про це пише The Washington Post.інформірует Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Навряд чи є таємницею те, що деякі з найдорожчих об’єктів нерухомості у Нью-Йорку, Лондоні та Маямі належать особам, які мають зв’язки з Кремлем. Приватні російські холдинги за кордоном оцінюються у $ 800 - $ 1,3 трильйона, більшість із цих грошей, ймовірно, пов'язані з самим Путіним. Масштабне журналістське розслідування, яке ґрунтується на розкритих документах, простежило 2 мільярди доларів офшорних рахунків "друзів" Путіна, ймовірно, це лише маленька вершина дуже великого айсберга", - пише видання.

Тож не дивно, що міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності порушників прав людини шляхом цілеспрямованої заборони віз та заморожування активів викликають бурхливу реакцію російських чиновників. Контрзаходи Кремля проти тих, хто виступає за такі санкції, варіюються від підроблених ордерів Інтерполу до отруєння хімічною зброєю.

Нещодавно заклики до цілеспрямованих міжнародних санкцій з боку громадян Росії публічно були прирівняні до "зради".

"Це зрада своєї країни і свого народу", - заявив голова розвідки Росії Сергій Наришкін. Давня звичка авторитарних режимів ототожнювати себе з "народом".

Також читайте: США ввели санкції проти трьох російських компаній

Така поведінка Кремля не дивує. Більше дивує тривале небажання адміністрації США боротися проти режиму Путіна за допомогою наявних у його розпорядженні інструментів, призначених для цілеспрямованих санкцій проти порушників прав людини та корупціонерів.

Адміністрація президента Джо Байдена визнала протидію корупції "основним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів Америки" і вжила заходів щодо окремих осіб у різних країнах: від України до Намібії. Водночас Байден продемонстрував небажання застосовувати санкції там, де вони діяли б найбільш ефективно.

Поки що Вашингтон у відповідь на безперервну агресію Кремля реагував заходами часів холодної війни, такими як висилка дипломатів. Проте найефективніший механізм у наборі інструментів залишається здебільшого невикористаним. У січні, після арешту російського опозиціонера Олексія Навального, його однодумці запропонували запровадити санкції проти кількох вищих чиновників Кремля та олігархів. Проте до цього дня більшість людей, яких вони назвали, можуть вільно подорожувати по обидва боки Атлантики. Незадовго до арешту сам Навальний сказав, що "санкції не діють, тому що Захід утримується від санкцій проти людей з грошима".

Одне з можливих пояснень з'явилося в нещодавньому звіті Politico. З посиланням на вищих посадових осіб адміністрації США, у статті йдеться про те, що Білий дім утримався від використання санкцій в повній мірі через ризик "поставити під загрозу потенційну співпрацю" з Кремлем і тому, що президент Байден "хоче дати Путіну час, щоб побачити, чи може він бути конструктивним партнером". Очевидно, деякі представники адміністрації Байдена також побоюються, що падіння путінського режиму може виявитися "дестабілізаційним".

Це міркування викликає збентеження. По-перше, десятки тисяч росіян, які виходили на вулиці на демонстрації проти режиму Путіна - не фанатики чи скажені націоналісти, а переважно молоді громадяни середнього класу, які хочуть, щоб Росія стала сучасною демократичною нацією. По-друге, надії на нове "перезавантаження" з Кремлем вже показали свою неефективність під час політики попередників Байдена. Тиран навряд чи може бути "конструктивним партнером".

Цільові санкції передбачають особисту відповідальність для тих, хто порушує правила цивілізованого суспільства вдома, користуючись його благами за кордоном. Не менш важливо, що "чорний список" порушників може не дозволити режимам руйнувати цінності, які підтримує Захід. Лідер російської опозиції Борис Нємцов, якого вбили у 2015 році, сказав, що Закон Магнітського може остаточно позбавити безкарності тих, хто порушує права і краде гроші у власних громадян.

Західні політики мають у своєму розпорядженні потужний та ефективний інструмент. Настав час почати правильно його використовувати, резюмує видання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Яскравий приклад лицемірства ВЕЛИКОГО МУДРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ЗАХІДНОГО СВІТУ! А ************ проростає в той час вже й в Україні , рашисти перемагають?
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10.08.2021 11:54
+5
"США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post"
_Уклоняется лично мерзавец байден, а не США! В угоду своим личным шкурным интересам он предал США и их интересы. Байден - это не США, а США - это не байден.
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10.08.2021 11:57
+4
США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1694
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10.08.2021 12:13
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Яскравий приклад лицемірства ВЕЛИКОГО МУДРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ЗАХІДНОГО СВІТУ! А ************ проростає в той час вже й в Україні , рашисти перемагають?
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10.08.2021 11:54 Відповісти
ну да, кнопку нажать очко репит, ну значит и дальше будет говнище... США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4699 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 709 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 704
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10.08.2021 12:07 Відповісти
совки с самого начала поклялись уничтожить Запад, а тот их...... вооружал(!!!!)
прав был Ленин насчет веревки
и да, если тех кто брал у Сралина, было бы поинформировать - в случае чего - ты и все семейство пойдете против них в первых рядах - то не только лишь все смогли бы наживаться, мало кто смог бы это делать))
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10.08.2021 12:12 Відповісти
Ясный перец...в Чэйз Манхэттэн Бэнк лежит триллиард долларов США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4522мавзолейный
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10.08.2021 11:55 Відповісти
прочитал первый абзац и понял,что статья полный бред...
ну какая националистическая позиция *****?если самой нации на паРашке в упор не наблюдается США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9708
просто рускавагаварящий сброд мордора нагло касплеит нацистскую германию времен фюрера.причем рукожопо и бездарно.
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10.08.2021 11:55 Відповісти
"США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post"
_Уклоняется лично мерзавец байден, а не США! В угоду своим личным шкурным интересам он предал США и их интересы. Байден - это не США, а США - это не байден.
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10.08.2021 11:57 Відповісти
Ви трампіст, чи "соснопклонник"?
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10.08.2021 11:59 Відповісти
Я реалист. В отличие от глупого тебя.
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10.08.2021 12:02 Відповісти
тільки образи, якщо за фактом сказати нічого?
За часів Трампа жодний санкцій, а від Байдена вже 3 пакета до РФ прилетило... до речі, вчора ще маленький, той я вже й не рахую.
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10.08.2021 12:18 Відповісти
Продолжаешь имитацию для создания видимости называть санкциями? Ну-ну... США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9928
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10.08.2021 12:22 Відповісти
нащо імітувати, те, що вже є?!
Можете спитати в Лукашенка, як воно....
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11.08.2021 11:18 Відповісти
Андрей Андреевич Пионтковский увже шо и почти весь золотовалютный резерв Путлера тоже лежит в USA США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7978
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10.08.2021 11:57 Відповісти
потлер там вам галоперидол передал, патлер сказал шо новыч, то есть новый, разработка - ждем в процедурной(ваш санитар)
кстати, какой у вас размер тапочек то? белые сошьем)
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10.08.2021 12:14 Відповісти
Порада, не читайте й тим більш не цитуйте цю помийницю, я про WP.
Тоді й не будете витрачати час на ці обговорення.
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10.08.2021 11:57 Відповісти
Вот где широкое поле деятельности-отобрать все,что путинские олигархи успели вывезти в америку.Лозунг грабь награбленное никто не отменял.
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10.08.2021 11:58 Відповісти
Главное шо не ТРАМП!11
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10.08.2021 11:58 Відповісти
Сегодня 10 августа украинская гривня резко укрепилась..кажуть Нацбанк продавал американские рубли по 26,80 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6029
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10.08.2021 11:59 Відповісти
Думаю, США оставляет эти яйца про запас. Иначе рахе нечего будет терять.Он же *бнутый - помните Немцов говорил ?
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10.08.2021 12:00 Відповісти
так, вчора добре прилетіло до Білоруси, й до РФ по дотичній (за постачання зброї)... їм просто нагадали, що всі й про все знають.
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10.08.2021 12:02 Відповісти
так, бо Трамп не ввів жодних санкцій проти РФ, а Байден вже 3 пакети.
Ось такі реалії життя.
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10.08.2021 12:00 Відповісти
Санкции Конгресса США в 2017 году ТРАМП заморозил и не подписал...,не парьтесь а слушайте смотрите в Ютьюбе все что говорит Пионкойский...все остальное туфта Мавзолейная... США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3090
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10.08.2021 12:03 Відповісти
Хто такий піонтковський? Це не той політолух, котрий передрікав, що дєдушка Жо як дасть куйлу у вухо - аж загуде! А дедушка Жо виявився ворогом України і прагне співпраці з пуйлом. Україна йому - як шпичка у сраці. Заважає оборудкам, бо треба, принаймні, на словах виступати проти хутіна, від якого хочеться отримувати грошенята, як свого часу від китаю через свиночка-наркомана.
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10.08.2021 14:03 Відповісти
WP... Трамп им не нравился... Кушайте не обляпайтесь. США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4164
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10.08.2021 12:05 Відповісти
Санкции Конгресс тогда принял действительно убойные для РАБсии.тогда у республиканцев было болЬшинство в Конгрессе...
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10.08.2021 12:08 Відповісти
США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1694
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10.08.2021 12:13 Відповісти
Давайте купим нашему Сенатору путевку.... в Мавзолей? США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9036
он же взрослый дед - просто там и останется возле своих кумиров то) импакт мифграда - скажет веселый врач из Кузьмино.
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10.08.2021 12:16 Відповісти
У дяревни Крюково подыхает ВЗВОД...на пожаре в Якутии.. США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8705Здарофф Хмырь Мавзоолейный.. США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1831
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10.08.2021 12:17 Відповісти
Украина напала на Украину,с целью Украинизации Украины...,первым это сказал пропагандон Путлера Салавьев....а повторил Лавров США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 795 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5241
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10.08.2021 12:16 Відповісти
американская "байда " никогда не будет вводить санкции проти рашистского наполнения собственного кармана США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5171,разве что корнгрессмены с сенаторами помогут ему таки вводить санкции против оккупанта Украины
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10.08.2021 12:18 Відповісти
Покойный отец Сенатор никогда на Цензоре не вбрасывал фото и ссылки...,Баран ты Туполрылый...,он просто не умел это делать...США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9394
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10.08.2021 12:23 Відповісти
Риал политик. РФ нужна США в целости и сохранности, как противовес Китаю, ну и еще по паре причин. Поэтому с американцами у нас цели противоположные. Мы хотим уничтожить РФ как государство ( иначе они нас, ибо у них такая цель) с созданием множества мелких государств. Тогда решатся наши вопросы безопасности, Крым и Донбасс. США -против, поэтому Рашку они сильно ронять не будут. Более того, они проследят за тем, что бы РФ себя нормально чувствовала и внезапно не гавкнулась.
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10.08.2021 12:29 Відповісти
"РФ нужна США в целости и сохранности, как противовес Китаю" - Длбб тот, кто рассчитывает на это! Ну или не длбб, а лжец, прикрывающий этим свои истинные грязные мотивы...
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10.08.2021 12:44 Відповісти
Тоді виходить, що ви свідомо брехали наївним українцям, що, мовляв, байден прийде - порядок наведе.
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10.08.2021 14:05 Відповісти
я за Трампа и республиканцев
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10.08.2021 15:27 Відповісти
Потому что это реально может сработать, поэтому лучше не делать 😁😁😁😁
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10.08.2021 12:32 Відповісти
Ага, кремлёвские кореша не поймут такого кидка.
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10.08.2021 12:40 Відповісти
після величезної бази інформації Сноудена весь цей політичний бомонд Заходу опинився на кремлівському гачку
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10.08.2021 12:43 Відповісти
Коррупция она и в США коррупция.
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10.08.2021 13:49 Відповісти
_Да. Просто там она ближе к гнилой голове находится, среди бюрократов и политиканов. А на нижнем уровне рядового обывателя малозаметна.
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10.08.2021 14:06 Відповісти
Цікаво, що адепти сиволапого гетьмана мовчать як риба об льод про те, що реальною маріонеткою хутіна виявився "козак байда".
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10.08.2021 14:06 Відповісти
А как многие здесь молились на Байдена во время выборов в США.
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10.08.2021 14:40 Відповісти
_Неизбывная инфантильность в массах, раз за разом упорно творящих себе кумиров вместо реалистичного взгляда на действительность, уже просто пугает.
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10.08.2021 17:02 Відповісти
И обязательно членов семьи и аффилированных лиц. Иначе - опять полумера
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12.08.2021 09:52 Відповісти
 
 