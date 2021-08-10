США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post

Небагато тем цікавлять Кремль так само, як санкції Заходу, спрямовані проти його чиновників і олігархів. Незважаючи на свою націоналістичну позицію, режим президента РФ Володимира Путіна - настільки ж корумпований, як і авторитарний, залежить від підтримки доступу ключових чиновників до банків і фінансових ринків Заходу.

Про це пише The Washington Post.інформірует Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Навряд чи є таємницею те, що деякі з найдорожчих об’єктів нерухомості у Нью-Йорку, Лондоні та Маямі належать особам, які мають зв’язки з Кремлем. Приватні російські холдинги за кордоном оцінюються у $ 800 - $ 1,3 трильйона, більшість із цих грошей, ймовірно, пов'язані з самим Путіним. Масштабне журналістське розслідування, яке ґрунтується на розкритих документах, простежило 2 мільярди доларів офшорних рахунків "друзів" Путіна, ймовірно, це лише маленька вершина дуже великого айсберга", - пише видання.

Тож не дивно, що міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності порушників прав людини шляхом цілеспрямованої заборони віз та заморожування активів викликають бурхливу реакцію російських чиновників. Контрзаходи Кремля проти тих, хто виступає за такі санкції, варіюються від підроблених ордерів Інтерполу до отруєння хімічною зброєю.

Нещодавно заклики до цілеспрямованих міжнародних санкцій з боку громадян Росії публічно були прирівняні до "зради".

"Це зрада своєї країни і свого народу", - заявив голова розвідки Росії Сергій Наришкін. Давня звичка авторитарних режимів ототожнювати себе з "народом".

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Така поведінка Кремля не дивує. Більше дивує тривале небажання адміністрації США боротися проти режиму Путіна за допомогою наявних у його розпорядженні інструментів, призначених для цілеспрямованих санкцій проти порушників прав людини та корупціонерів.

Адміністрація президента Джо Байдена визнала протидію корупції "основним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів Америки" і вжила заходів щодо окремих осіб у різних країнах: від України до Намібії. Водночас Байден продемонстрував небажання застосовувати санкції там, де вони діяли б найбільш ефективно.

Поки що Вашингтон у відповідь на безперервну агресію Кремля реагував заходами часів холодної війни, такими як висилка дипломатів. Проте найефективніший механізм у наборі інструментів залишається здебільшого невикористаним. У січні, після арешту російського опозиціонера Олексія Навального, його однодумці запропонували запровадити санкції проти кількох вищих чиновників Кремля та олігархів. Проте до цього дня більшість людей, яких вони назвали, можуть вільно подорожувати по обидва боки Атлантики. Незадовго до арешту сам Навальний сказав, що "санкції не діють, тому що Захід утримується від санкцій проти людей з грошима".

Одне з можливих пояснень з'явилося в нещодавньому звіті Politico. З посиланням на вищих посадових осіб адміністрації США, у статті йдеться про те, що Білий дім утримався від використання санкцій в повній мірі через ризик "поставити під загрозу потенційну співпрацю" з Кремлем і тому, що президент Байден "хоче дати Путіну час, щоб побачити, чи може він бути конструктивним партнером". Очевидно, деякі представники адміністрації Байдена також побоюються, що падіння путінського режиму може виявитися "дестабілізаційним".

Це міркування викликає збентеження. По-перше, десятки тисяч росіян, які виходили на вулиці на демонстрації проти режиму Путіна - не фанатики чи скажені націоналісти, а переважно молоді громадяни середнього класу, які хочуть, щоб Росія стала сучасною демократичною нацією. По-друге, надії на нове "перезавантаження" з Кремлем вже показали свою неефективність під час політики попередників Байдена. Тиран навряд чи може бути "конструктивним партнером".

Цільові санкції передбачають особисту відповідальність для тих, хто порушує правила цивілізованого суспільства вдома, користуючись його благами за кордоном. Не менш важливо, що "чорний список" порушників може не дозволити режимам руйнувати цінності, які підтримує Захід. Лідер російської опозиції Борис Нємцов, якого вбили у 2015 році, сказав, що Закон Магнітського може остаточно позбавити безкарності тих, хто порушує права і краде гроші у власних громадян.

Західні політики мають у своєму розпорядженні потужний та ефективний інструмент. Настав час почати правильно його використовувати, резюмує видання.