За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати) і п'ятий Президент України Петро Порошенко (15,9%).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19,5% усіх опитаних або 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 10% і 16% опитаних, за Ю. Бойка − відповідно 10% і 15%, за Ю.Тимошенко ˗ відповідно 8% і 11%, за І. Смешка ˗ відповідно 4% і 6%, за О. Ляшка ˗ відповідно 2% і 3%, за В. Гройсмана ˗ відповідно 2% і 3%, за Р.Кошулинського ˗ відповідно 2% і 3%, за Д.Разумкова ˗ відповідно 2% і 2%, за А. Гриценка ˗ відповідно 1% і 2%, за В. Кличка ˗ відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула ˗ відповідно 0,5% і 1%", - сказано в дослідженні.

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"В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 28% голосів усіх опитаних або 61% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко ˗ відповідно 17% і 39%. У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 31% усіх опитаних або 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка ˗ відповідно 15% і 32%", - свідчать результати опитування.









Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.