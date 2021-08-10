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здоров'я (423) куріння (62) цигарки (622) тютюн (205)

Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження

Середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше.

Про це у Facebook повідомляє Центр Цивільного Представництва "Життя", інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 років", - коментує Асоціація дієтологів України посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США і Канади.

Однак, зазначається в публікації, ці дані занадто оптимістичні при порівнянні з іншими дослідженнями.

"За даними державного Центру Контролю і Запобігання Захворюванням у США (Centers for Disease Control and Prevention), середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд. За словами керівника дослідницької групи Оксфордського університету сера Річарда Пето: "Люди, які кинули курити до досягнення зрілого віку, можуть продовжити своє життя до 10 років", - ідеться в повідомленні.

"Куріння - зло в будь-якому вигляді. Ми маємо безліч прикладів, які доводять шкоду куріння, але молоде покоління продовжує переймати цю смертельну залежність. Головним чином така поширеність куріння залежить від привабливої ​​реклами сигарет, яку постійно бачать діти", - підсумували в Центрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
Це ж що тоді виходить? Тобто, Черчіль, якщо б не палив тютюн, жив би до 300 років?
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10.08.2021 12:31
+11
Курил с 14 лет постоянно до 60. Сейчас уже год не курю. Но, если 5 минут, то я уже должен был бы умереть...
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10.08.2021 12:32
+7
Бред. На Кавказе горцы постоянно курят и живут до 100 лет.
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10.08.2021 12:29
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Бред. На Кавказе горцы постоянно курят и живут до 100 лет.
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10.08.2021 12:29 Відповісти
Ну по данным исследованиям получается, что они прожили бы 200 лет. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 4284
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10.08.2021 12:52 Відповісти
Брехня.
Багато разів там бував, у горах майже ніхто не зловживає тютюнопалінням.
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10.08.2021 13:02 Відповісти
Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 8176
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10.08.2021 13:34 Відповісти
Це ж що тоді виходить? Тобто, Черчіль, якщо б не палив тютюн, жив би до 300 років?
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10.08.2021 12:31 Відповісти
Курил с 14 лет постоянно до 60. Сейчас уже год не курю. Но, если 5 минут, то я уже должен был бы умереть...
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10.08.2021 12:32 Відповісти
Точно так один в один! В 7 классе начал и в 60 бросил сам...плавно уменьшая ежедневное потребление до 2-4 сигарет в день а потом ... и плавно бросил без стресса для организма
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10.08.2021 12:41 Відповісти
Я вышел на пенсию и подсчитал, что пол пенсии прокуриваю!)))
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10.08.2021 12:59 Відповісти
если применимо к моей пенсии то это 3 пачки Camel сутки...)))
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11.08.2021 15:25 Відповісти
ну Цензор сайт номер 1 ..ему можно верить правда с ошибками бывает печатают новости но всеравно тут рай порохоботам ...
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10.08.2021 22:42 Відповісти
- Говорят, курение сокращает жизнь вдвое.
- Это как?
- Вот смотри. Мне сейчас 40 и я курю, а если бы не курил - было бы 80.
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10.08.2021 12:35 Відповісти
Сам я не курю, но дед курил лет с 15 и по 2-3 пачки в день, умер в 80 лет, хотят сказать что он бы прожил до 160 лет?
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10.08.2021 12:37 Відповісти
нє курітє, дєвкі, замуж -
нічєво хорошего...
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10.08.2021 12:37 Відповісти
Чушь собачья! Рискуют те кто реально много курит
С годами понимаешь, что пару сигарет в день даже полезны. Если меньше чем пол пачки курить и жить за городом, это лучше чем не курить вообще,но жить возле крупной развязки транспорта.
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10.08.2021 12:37 Відповісти
Смертність за даними ВООЗ від ковід 1,7 млн, від паління 8 млн.
Але на карантин чомусь закривають музеї, а не тютюнові відділи.
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10.08.2021 12:38 Відповісти
В том контексте что вместо курения ты мог бы в это время чем-то заниматься. И каждые 5 минут курения считай прожжены
Хотя, выходит, что за 17 лет курения по пачке в день я потерял 3 с половиной года всего. Ну может быть тогда.
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10.08.2021 12:38 Відповісти
А рабочий день на 8 часов.
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10.08.2021 12:40 Відповісти
снова врут. не 30секунд ,а 22
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10.08.2021 12:41 Відповісти
Викурена сигарета зменшує життя на п"ять хвилин лише в того,хто курить п"ять хвилин...А хто курить десять хвилин - у того зменшує відповідно на десять хвилин...Але це хороші хвилини,не найгірші в житті...
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10.08.2021 12:42 Відповісти
Не думав, що куріння таке корисне: курці поповнюють бюджет, а потім звільняють пенсійний фонд від необхідності платити їм пенсію.
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10.08.2021 12:42 Відповісти
Интересно, и ка же это вычислили? Формулу в студию!
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10.08.2021 12:44 Відповісти
а прочитати статтю - нє?
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10.08.2021 12:46 Відповісти
Центр Контроля и Предотвращения Заболеваний проводил научные исследования опытным путём? И откуда цифра именно пять с половиной минут? Это результат изысканий, или гипотеза "на глазок"?
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10.08.2021 12:55 Відповісти
ділиш число, на яке скорочується життя, на середнє число викурюваних за середнє життя сигарет
це складно
ги
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10.08.2021 13:07 Відповісти
Средняя продолжительность жизни делённая на среднее количество сигарет, равная среднему количеству курящих... ))
Ну так я и предполагал - "на глазок", такой себе забег в ширину. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 887
А индивидуальный подход к этому вопросу был? Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 7803
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10.08.2021 13:23 Відповісти
Прочитал? Формулу гони! Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 9455
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10.08.2021 15:07 Відповісти
Курить я буду, но пить не брошу!
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10.08.2021 12:47 Відповісти
5,5 минут/ сигарета, если 20 сиг/день = 110 мин/день = 40150 мин/год = 27,88 суток/год. То есть за год курения минус месяц жизни.
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10.08.2021 12:48 Відповісти
паління шкодить здоров'ю але запропоновані підрахунки цілковита маячня
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10.08.2021 12:50 Відповісти
Дед моей жены выкуривал пачку Примы в день и выпивал по три, четыре стакана вина. Умер в возрасте 103 года от старости
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10.08.2021 12:52 Відповісти
А если бы не курил уже был бы Дунканом Маклаудом. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 5181
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10.08.2021 12:56 Відповісти
Ага, стало быть Чернобыль, дерьмовая еда и отравленная вода с Днепра не при делах. Во всём виноваты цыгарки. Оригинальные "вчоные".
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10.08.2021 12:53 Відповісти
Лавров курит и отчего-то не сдыхает, несмотря на то, что он сам лошадь.
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10.08.2021 12:55 Відповісти
пойду покурю! )))
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10.08.2021 12:56 Відповісти
Курящий на всякий случай приучает организм легче перенести планетарный адский катаклизЬм, если что вдруг. Ну там: дым, пепел, гарь, вонь и т.п. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 7344
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10.08.2021 12:57 Відповісти
Треба давно курців прирівняти до наркоманів. І лікувати виключно за їх гроші.

Тут місцеві імбецили розповідають казки про горців-курців. Це брехня, серед горців дуже мало тих, хто зловживає тютюнопалінням.
Мені понад півстоліття, я ніколи не палив, маю здоров'я значно краще за своїх однолітків. За усе життя жодного разу серйозно не хворів. Моєму батьку давно понад 80 років, дід помер у 98, при цьому мешкав у Києві, а не в горах.
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10.08.2021 13:10 Відповісти
Ну й яка тобі справа до курців?
До речі, мені теж за 50, курю 35 років, а здоров'я краще ніж у багатьох 30-ти річних спортсменів.
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10.08.2021 13:30 Відповісти
Така, що від вас смердить тютюном. І я не знаю жодного курця, який би перманентно не порушував закон. Усі ви смокчите цигарки у громадських місцях.

Як часто ти хворієш? У мене роками навіть нежиті не буває. До речі, у мене усього дві пломби та, звичайно, усі зуби свої. У курців дуже херові жовті зуби, ну, або імплантати.
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10.08.2021 13:37 Відповісти
Щось математика не сходиться. Наприклад в середньому хтось скурює 10 сигарет в день зі стажем 40років: 10*5.5хв*365днів*40років/ 803000хвилин. Це 1.5 року мінус. А не 13-14 років
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10.08.2021 13:17 Відповісти
Каждая выпитая бутылка пива - на 3 дня.
Стопка водки - на 5 дней.
Выхлопы автомобилей, при превышении ПДК на 30% - на 18 лет. для всех дышащих.
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10.08.2021 13:39 Відповісти
Бредятина Курю по пачке в день , бывает и больше. Курю 50 лет Мне 60 лет По их исследованиям я Кащей.... Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 8132
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10.08.2021 13:52 Відповісти
Курить безусловно вредно а почему? Легкие засоряются, да, образутся смолы от курения, но в большом гоороде или промышленном, легкие более зарязняются от грязногот воздуха, чем от курения. Рак легких вызывает, да ,но многие некурящие тоже им болеют. В американской мед.литературе описаны типажи, кот болеют раком легких, в первую очередь это те личности которых подавляют близкие, как правило это подчиненые своих жен, если он при этом много курит наверняка будет рак легких, если нет, то будет другой вид рака или разовьется онко легких, но в более пожилом возрасте.
Т.е первоначально это психотип а не курение. А почему же курить так вредно все таки?

Вредно курить прежде всего для сосудов, даже одна сигарета вызывает стойкий спазм мелких сосудов, а это при многолнтнем курении целый букет болезней. Как можно снизить вред если не хочешь полностью бросить курение?
Необходимо отучить себя курить сначала утром, потом до 11, потом до обеда...ну и насколько хватит.
Таким образом мне удалось отодвинуть курение первой стгареты аж часов 19-20.00 А вечером несколько сигарет не могут убивать сосудистую систему, особенно если все дневные напряги и стрессы позади
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10.08.2021 14:31 Відповісти
Категорически возражаю: не на 5 мин 30 сек, а на 5 мин 29,5 сек!
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10.08.2021 14:35 Відповісти
Т.е. если растянуть одну сигарету ровно на 5 м 30 сек - это время будет прожито не зря..
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10.08.2021 15:11 Відповісти
Случайно попал на форум заядлых курильщиков Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 8981
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10.08.2021 16:50 Відповісти
В любом случае чем быстрее человек бросит курить, тем лучше. Проблема лишь в том, что сделать это куда сложнее, чем сказать. Сама борюсь с этой привычкой давно, и уже больше года пытаюсь. Сейчас вот перехожу на вейп, тут хоть вреда меньше. Думаю купить солевые жидкости https://hvmarket.com.ua/g100852599-solevaya-zhidkost-dlya тут. Как выбрать действительно хорошие? Чтобы понравились наверняка?


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10.12.2021 15:28 Відповісти
 
 