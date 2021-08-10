Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження

Середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше.

Про це у Facebook повідомляє Центр Цивільного Представництва "Життя", інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 років", - коментує Асоціація дієтологів України посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США і Канади.

Однак, зазначається в публікації, ці дані занадто оптимістичні при порівнянні з іншими дослідженнями.

"За даними державного Центру Контролю і Запобігання Захворюванням у США (Centers for Disease Control and Prevention), середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд. За словами керівника дослідницької групи Оксфордського університету сера Річарда Пето: "Люди, які кинули курити до досягнення зрілого віку, можуть продовжити своє життя до 10 років", - ідеться в повідомленні.

"Куріння - зло в будь-якому вигляді. Ми маємо безліч прикладів, які доводять шкоду куріння, але молоде покоління продовжує переймати цю смертельну залежність. Головним чином така поширеність куріння залежить від привабливої ​​реклами сигарет, яку постійно бачать діти", - підсумували в Центрі.

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