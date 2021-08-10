Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше.
Про це у Facebook повідомляє Центр Цивільного Представництва "Життя", інформує Цензор.НЕТ.
"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 років", - коментує Асоціація дієтологів України посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США і Канади.
Однак, зазначається в публікації, ці дані занадто оптимістичні при порівнянні з іншими дослідженнями.
"За даними державного Центру Контролю і Запобігання Захворюванням у США (Centers for Disease Control and Prevention), середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд. За словами керівника дослідницької групи Оксфордського університету сера Річарда Пето: "Люди, які кинули курити до досягнення зрілого віку, можуть продовжити своє життя до 10 років", - ідеться в повідомленні.
"Куріння - зло в будь-якому вигляді. Ми маємо безліч прикладів, які доводять шкоду куріння, але молоде покоління продовжує переймати цю смертельну залежність. Головним чином така поширеність куріння залежить від привабливої реклами сигарет, яку постійно бачать діти", - підсумували в Центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Багато разів там бував, у горах майже ніхто не зловживає тютюнопалінням.
- Это как?
- Вот смотри. Мне сейчас 40 и я курю, а если бы не курил - было бы 80.
нічєво хорошего...
С годами понимаешь, что пару сигарет в день даже полезны. Если меньше чем пол пачки курить и жить за городом, это лучше чем не курить вообще,но жить возле крупной развязки транспорта.
Але на карантин чомусь закривають музеї, а не тютюнові відділи.
Хотя, выходит, что за 17 лет курения по пачке в день я потерял 3 с половиной года всего. Ну может быть тогда.
це складно
ги
Ну так я и предполагал - "на глазок", такой себе забег в ширину.
А индивидуальный подход к этому вопросу был?
Тут місцеві імбецили розповідають казки про горців-курців. Це брехня, серед горців дуже мало тих, хто зловживає тютюнопалінням.
Мені понад півстоліття, я ніколи не палив, маю здоров'я значно краще за своїх однолітків. За усе життя жодного разу серйозно не хворів. Моєму батьку давно понад 80 років, дід помер у 98, при цьому мешкав у Києві, а не в горах.
До речі, мені теж за 50, курю 35 років, а здоров'я краще ніж у багатьох 30-ти річних спортсменів.
Як часто ти хворієш? У мене роками навіть нежиті не буває. До речі, у мене усього дві пломби та, звичайно, усі зуби свої. У курців дуже херові жовті зуби, ну, або імплантати.
Стопка водки - на 5 дней.
Выхлопы автомобилей, при превышении ПДК на 30% - на 18 лет. для всех дышащих.
Т.е первоначально это психотип а не курение. А почему же курить так вредно все таки?
Вредно курить прежде всего для сосудов, даже одна сигарета вызывает стойкий спазм мелких сосудов, а это при многолнтнем курении целый букет болезней. Как можно снизить вред если не хочешь полностью бросить курение?
Необходимо отучить себя курить сначала утром, потом до 11, потом до обеда...ну и насколько хватит.
Таким образом мне удалось отодвинуть курение первой стгареты аж часов 19-20.00 А вечером несколько сигарет не могут убивать сосудистую систему, особенно если все дневные напряги и стрессы позади