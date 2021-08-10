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Новини За кордоном
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Білорусь (5964) кордон (3078) Литва (1529)

"Без паркана в нас не буде ефективної охорони кордону", - в Литві планують відгородитися від Білорусі протягом року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Delfi.

"Без паркана в нас не буде ефективної охорони кордону. Після прийняття закону цей об'єкт, цю огорожу можна буде побудувати в максимально короткі терміни, в два рази швидше. Ми сподіваємося, що вдасться це зробити за рік", - заявила Білотайте.

Уряд у вівторок направив до Сейму новий проєкт закону про зведення паркана, який просить прийняти в особливо терміновому порядку.

Білотайте заявила, що пакет дозволить побудувати паркан швидше, оскільки будуть спрощені процедури закупівель, однак гарантувала, що "будуть забезпечені максимальна прозорість, публічність, відкритість усіх даних".

Віцеміністр фінансів Вайда Чеснулявічюте-Маркявічене заявила, що для чотириметрового паркана кошти будуть виділятися поетапно, спочатку - з резерву уряду.

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"Паркан не з'явиться швидко, тому, швидше за все, самі витрати на будівництво розподіляться на цей і наступний рік. Цього року частину коштів ми передбачили з резерву уряду, оскільки оголошена екстремальна ситуація, така можливість у нас є", - сказала Чеснулявічюте -Маркявічене.

Також віцеміністр зазначила, що до кінця року на врегулювання кризи може бути виділено "до десяти мільйонів євро". Очікується, що Євросоюз профінансує частину проєкту, оскільки кордон із Білоруссю є зовнішнім кордоном ЄС.

До Литви через кордон із Білоруссю цього року проникло понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Посадові особи Литви називають потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.
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Топ коментарі
+3
Забор дело хорошее, но вот без чего у вас, да и у нас, не будет эффективной защиты границы, так это без минных полей, как противопехотных, так и противотанковых.
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10.08.2021 12:35
+3
ґаріт жопа-та?
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10.08.2021 12:40
+3
Минные поля эффективнее
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10.08.2021 12:44
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Забор не поможет. Будут делать подкопы
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10.08.2021 12:34 Відповісти
"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года - Цензор.НЕТ 3407
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10.08.2021 12:37 Відповісти
Забор дело хорошее, но вот без чего у вас, да и у нас, не будет эффективной защиты границы, так это без минных полей, как противопехотных, так и противотанковых.
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10.08.2021 12:35 Відповісти
Заборостроитель Сеня поможет, не ДОРОГО.
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10.08.2021 12:37 Відповісти
ґаріт жопа-та?
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10.08.2021 12:40 Відповісти
Не, Сене пох
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10.08.2021 12:42 Відповісти
я й бачу
ги
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10.08.2021 12:44 Відповісти
Правительство во вторник направило в Сейм новый проект закона о возведении забора, который просит принять в особо срочном порядке.

Это евросоюз? "Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года - Цензор.НЕТ 2201
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10.08.2021 12:41 Відповісти
ну нє ********* ж
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10.08.2021 12:44 Відповісти
Минные поля эффективнее
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10.08.2021 12:44 Відповісти
Хотя бы с сигнальными минами.
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10.08.2021 16:01 Відповісти
Противопехотными!
Мы говорим об эффективности.
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11.08.2021 12:28 Відповісти
Та тогда уже термобарическими чего уже мелочиться)))
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11.08.2021 14:48 Відповісти
А такие есть?
И как КПД стоимость/эффективность? Вы же не танки ост собираетесь.
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11.08.2021 17:21 Відповісти
сеню возьмите у нас на прокат. он стенки быстро ставит и они незаметные....
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10.08.2021 19:44 Відповісти
 
 