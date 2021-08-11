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Новини Політика України
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викрадення (772) вбивство (2874) Чаус (344)

Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявив, що його викрали і намагалися вбити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Вищого антикорупційного суду.

4 серпня ВАКС проводив засідання в закритому режимі. Згідно з текстом, Чаус заявив, що його викрали і намагалися вбити.

"Підозрюваний підтримав позицію захисту. Зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо кримінального злочину, а саме викрадення з метою вбивства. Відзначив, що вбивство не реалізували, бо він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився до органів Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході засідання суду Чаус заявив, що співробітники НАБУ порушили норми КПК України, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, в той же час звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

"Такі обставини вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним чином. Отже, працівники НАБУ порушили порядок звернення до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя повинен відмовити у відкритті провадження за вказаним клопотанням", - йдеться в постанові.

Також читайте: Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
50 км пешком!
В труселях!
По лесам и болотам!
Реки переплывал!
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10.08.2021 12:43
+16
Партия "СН" должна развесить по всей стране борды -
"Кожен із нас Чаус" Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 1768
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10.08.2021 12:47
+15
Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 4146
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10.08.2021 12:41
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Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 4146
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10.08.2021 12:41 Відповісти
И началось время о....ных историй! Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 2357
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10.08.2021 12:42 Відповісти
Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 7060
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10.08.2021 12:42 Відповісти
Однажды проснёмся,выгляним в окно,а там бегут Чаусы.Захотим надеть штаны, а нет, украли.
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10.08.2021 12:43 Відповісти
50 км пешком!
В труселях!
По лесам и болотам!
Реки переплывал!
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10.08.2021 12:43 Відповісти
труселя тому доказательство ибо одежда износилась в нуль.. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 1903
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10.08.2021 13:46 Відповісти
БРЕШЕ УПИРЬ.
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10.08.2021 14:15 Відповісти
и даже труселя не порвались, и ноги в кровь не сбиты))
а главное, какие 50 км, когда там села через каждые 2-3 км))
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10.08.2021 14:15 Відповісти
Он шёл тылами-огородами. По ночам. А кули, край то партизанский. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 6142
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10.08.2021 16:29 Відповісти
на каких зебилов єто рассчитано Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 6492
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10.08.2021 12:44 Відповісти
на суддів. Кажуть, що там також дебілів до чорта. Та й, врешті, Чаус - один з них.
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10.08.2021 13:18 Відповісти
На Пєтіних фанатиків
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11.08.2021 01:02 Відповісти
Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 3993
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10.08.2021 12:44 Відповісти
Партия "СН" должна развесить по всей стране борды -
"Кожен із нас Чаус" Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 1768
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10.08.2021 12:47 Відповісти
ударим марафоном по беззаконию. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 6169
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10.08.2021 13:46 Відповісти
хорошо шо не распяли - судья в трусиках, за то что справедливо судил, подвергся нападению инопланетян которые посоветовали ему сдаться санитарам и не пропускать больше процедуры)
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10.08.2021 12:49 Відповісти
А не рассказал как он в трусах с вертухи "выключил" с десяток похитителей? По ходу Вова и тут деньги украл и сценарий в Болливуде заказал....
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10.08.2021 12:49 Відповісти
Если бы хотели, то уже бы убили
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10.08.2021 12:49 Відповісти
Ему на Санду молиться надо...
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10.08.2021 12:54 Відповісти
власть и беспредельщики и трусы одновременно. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 9679
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10.08.2021 13:48 Відповісти
Він звичайно мерзотник і хабарник, як і більшість судей. Але познущалися з нього для того, щоб дав покази на оточення Порошенка. Якщо його "повернули" в такому вигляді - значить потрібних показів не отримали.
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10.08.2021 12:50 Відповісти
Значить сяде по повній
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11.08.2021 01:05 Відповісти
Щас "Студия -95" начнёт снимать трилогию:
"Доллар и Чаус"
"Убить Чауса"
"Побег судьи Чауса"
П.С. Кассовый успех обеспечен на 73%.....
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10.08.2021 12:51 Відповісти
В главной роли - любимая **** зеленского Чаус-Чаус. После Мендель, конечно.
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10.08.2021 13:05 Відповісти
Да насрать. Что по вагнеровцам?
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10.08.2021 12:53 Відповісти
Ну клоун.....
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10.08.2021 12:54 Відповісти
а шо украинский "чаушеску" раньше тоже того,тусовался на задворках "зе квартала" ,или быть может сейчас один из членов "зе лиги смиху"?
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10.08.2021 12:58 Відповісти
От бовдур, щоб хотіли вбити, його давно б хробаки їли.
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10.08.2021 12:58 Відповісти
Це він вас за бовдурів вважає, тому і верзе бог знає що.
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11.08.2021 01:06 Відповісти
Говорить Чаус может что угодно.
А вот то, что его отправили под домашний арест, а не в СИЗО - это зрада.
Он уже один раз из-под домашнего ареста сбежал.
Беспокоюсь за него, чтобы из окна не выпал.
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10.08.2021 12:59 Відповісти
ні, він в 2016-му не перебував під арештом. Не перебував ні під жодним запобіжним заходом. Перебував лише під слідством.
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10.08.2021 13:21 Відповісти
Так, попутав - тоді його спіймали на хабарі, але не встигли арештувати, бо не встигли зняти суддівську недоторканість.
Але зрада все одно
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10.08.2021 14:36 Відповісти
Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 8795
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10.08.2021 13:00 Відповісти
Теперь их не догонят.
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10.08.2021 13:01 Відповісти
Ща эта гнида, на которой клейма негде ставить, начнет все валить на работников НАБУ, которые не подчиняются ермаку и прочей прокацапской мрази, которую прикрывает верхушка СБУ имени 95 квартала.
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10.08.2021 13:00 Відповісти
слухать подібну муть від такого "поважного" екссудді, визиває риготу... краще було б, якби його закопали й забули...
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10.08.2021 13:01 Відповісти
Он слишком мало знал, чтоб его закапывать и слишком много может озвучить, чтоб им воспользоваться.
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10.08.2021 13:03 Відповісти
той чмошник взагалі, окрім де 3-х літр. банки закопував, нічого не знає... зате завоняв собою всю Україну, від його сморіду ядуха...
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10.08.2021 13:42 Відповісти
казнить нельзя помиловать? Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 8231
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10.08.2021 13:49 Відповісти
Безсердечное НАБУ, " мальчика в трусиках" обижают хотят рас пять
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10.08.2021 13:03 Відповісти
Ось вам і представник на Олімпіаді! Там бігають 42 км а цей пройшов 50 км. Беззаперечний олімпійський чемпіон. Виплату в 125 тис доларів, будинок в Кончі заспі, але НАБУ недооцінили можливості мальчика
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10.08.2021 13:11 Відповісти
Стоп-стоп. В ходаків на Олімпіаді дві дисципліни: 20км, і якраз оті самі 50 км!
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10.08.2021 13:19 Відповісти
Ні! Марафон є Марафон
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10.08.2021 13:24 Відповісти
50 км пешком? Так он из -"Трудовых резервов", оказывается
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10.08.2021 13:13 Відповісти
Самая длинная олимпийская дистанция.
Ему медаль полагается, или хотя бы грамота за участие.
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10.08.2021 13:24 Відповісти
Це необхідно запатентував і ввести під назвою "Чаус". А що дистанція 50 км час невизначено, одяг- шортики нижче колін і без майки. Обов'язково вага та вік!😂😂😂
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10.08.2021 13:28 Відповісти
не трудовых)
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10.08.2021 23:39 Відповісти
Хто конкретно викрадав Чауса - він не сказав? А мав би сказати, оскільки відосіки записувались...
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10.08.2021 13:16 Відповісти
а они ему конечно ксивы показывали.. какой ты простак или простачка.. определись хотя бы с этим. Личико покажи.. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 6849
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10.08.2021 13:51 Відповісти
То, Чаус прямо марафонець. 50 км в одних трусах босим біг Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 1180
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10.08.2021 13:48 Відповісти
и не обгорел и не поцарапался и мозоли не натер..и с его то физ/подготовкой ))))
свистит короче )))
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10.08.2021 23:39 Відповісти
А после кросса в 50 км ещё и в шахматы играл. В одних трусиках... Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 7102
Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 636
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10.08.2021 13:50 Відповісти
Щось обмовляє Чаус українські спецслужби, які його викрали. Виходить, вони хотіли його вбити. Але на фіга тоді було його викрадати та стільки часу тримати у неволі? Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 3826
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10.08.2021 13:51 Відповісти
Никто не заметил самого важного "Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству", - говорится в постановлении.
Тоесть Чаус все, чист перед законом, он теперь потерпевший, которого похитили и пытались убить.
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10.08.2021 13:56 Відповісти
Босиком 50км??? Я как то 20 в кроссовках прошел , так про 50 босиком не верю!
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10.08.2021 16:47 Відповісти
слухаю на Прямому обговорення "по Чаусу"...
опттвоюмать, який той слуга урода брехун...
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10.08.2021 20:20 Відповісти
"Шура, запускайте Берлагу" или Чаус против Вагнергейт. "Золотой теленок осленок", г. 2021

Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 201

...
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10.08.2021 23:37 Відповісти
Говори правду! Не просто убить- распять хотели!
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10.08.2021 23:46 Відповісти
в этой истории все прекрасно. Главное - запастисть попкорном)))
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10.08.2021 23:48 Відповісти
В ТЮРЬМЕ В ОДИНОЧКЕ ЕМУ БУДЕТ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА !)
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11.08.2021 01:18 Відповісти
БРЕШЕ!
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11.08.2021 03:19 Відповісти
Якщо хотіли вбити, то навіщо гемор з викраденням, перевезенням? Невже режисери цього спектаклю настількі тупі, що вважають усіх інших такими ж тупими?
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11.08.2021 03:33 Відповісти
 
 