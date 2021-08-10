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Аваков (1961) Зеленський (17376) Медведчук (1323) опитування (1401) Порошенко (13228) Тимошенко (4638)

Українці висловлюють до всіх політиків і чиновників частіше недовіру, ніж довіру, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці висловлюють до всіх політиків і чиновників частіше недовіру, ніж довіру, - опитування Центру Разумкова

Серед українських політиків і чиновників громадяни найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас дослідники зазначають, що до всіх політиків і чиновників, чиї імена були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру.

Так, Зеленському довіряють 33% опитаних, однак про недовіру заявив 61%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32%, в той час як не довіряють 49%.

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку - 78%, в той час як довіряють йому 15%. П'ятому президенту України Петру Порошенку не довіряють 75,5% і довіряють 18% опитаних, народному депутату фракції "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу не довіряють 74% і довіряють 14%.

Ексміністру внутрішніх справ України Арсену Авакову не довіряють 73% респондентів, в той час як про довіру заявили 15%, лідеру партії "ОПЗЖ" Юрію Бойку - 73% і 18% відповідно, лідерці Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 72% і 20%.

Читайте також: За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

Опитування проводилося в період з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
всегда найдется 15-17 процентов дебилов, которые доверяют рабиновичу и медведчуку...як пороблено...
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10.08.2021 12:51
+4
Українці не довіряють опитуванням центра разумкова...
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10.08.2021 12:54
+2
"мудрий нарід" висловлює недовіру і йде голосувати за досвідчених крадіїв та шахраїв !!!)))
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10.08.2021 12:45
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"мудрий нарід" висловлює недовіру і йде голосувати за досвідчених крадіїв та шахраїв !!!)))
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10.08.2021 12:45 Відповісти
всегда найдется 15-17 процентов дебилов, которые доверяют рабиновичу и медведчуку...як пороблено...
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10.08.2021 12:51 Відповісти
Українці не довіряють опитуванням центра разумкова...
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10.08.2021 12:54 Відповісти
эта нация необучаема
по одним и тем же граблям топтаться - это надо уметь
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10.08.2021 12:55 Відповісти
И совсем рядышком другая тема- "За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, - опрос Центра Разумкова"
И ни один центр, хоть бы и Дуркова не проводит опрос, готовы ли и сколько готовы проголосовать за Украину. Кому она нужна, та Украина... Украина- не Зеленский, че за неё думать...
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10.08.2021 12:59 Відповісти
Что то сегодня опросов много, к чему бы это.
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10.08.2021 13:01 Відповісти
Как можно верить этому зебанутому шуту который врет каждый день, А когда ширнется, то начинает бредить о миллиарде деревьев и прочей лобуде. Стадо тупых баранов все еще верит, что бубочка им уменьшит расходы на комуналку в 2 роза.
Зебанутое быдло, вы, все еще верите в сказки от клоуна?
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10.08.2021 13:04 Відповісти
Ітак рівень недовіри.

Медведчук 78%
Порошнко 75.5%
Рабінович 74%
Бойко 73%
Тимошенко 72%
Найвеличніший 61%
Разумков 49%
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10.08.2021 13:28 Відповісти
скоро найвеличніший почне підніматись хутчіш по цих сходинках недовіри , особливо, коли покажуть чесний рейтинг довіри до нього )
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10.08.2021 18:43 Відповісти
 
 