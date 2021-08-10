Українці висловлюють до всіх політиків і чиновників частіше недовіру, ніж довіру, - опитування Центру Разумкова

Серед українських політиків і чиновників громадяни найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас дослідники зазначають, що до всіх політиків і чиновників, чиї імена були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру.

Так, Зеленському довіряють 33% опитаних, однак про недовіру заявив 61%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32%, в той час як не довіряють 49%.

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку - 78%, в той час як довіряють йому 15%. П'ятому президенту України Петру Порошенку не довіряють 75,5% і довіряють 18% опитаних, народному депутату фракції "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу не довіряють 74% і довіряють 14%.

Ексміністру внутрішніх справ України Арсену Авакову не довіряють 73% респондентів, в той час як про довіру заявили 15%, лідеру партії "ОПЗЖ" Юрію Бойку - 73% і 18% відповідно, лідерці Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 72% і 20%.

Читайте також: За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

Опитування проводилося в період з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.