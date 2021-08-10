Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков
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Україна стурбована намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю на тимчасово окупованому Кримському півострові.
Про це повідомив віце-прем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі в рамках робочого візиту в США з керівником американського фонду "Джеймстаун" Гленом Говардом, інформує Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо стурбовані діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Рєзніков.
Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і в Африці, впливає на Балкани.
"Зараз те ж саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії опиняться під страшним тиском. Так само під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - зазначив Рєзніков.
Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, і не допустити його запуску. "Важливо розширити пакет у сфері безпеки для України. В першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віце-прем'єр.
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До речі.
В Польше плитка шоколада весом 100 грамм польского производства стОит 13 гривень.
Шоковата, у вас воняет изо рта.
ПВО - это единая триада РТВ+ЗРВ+ИА.
Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.
Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
_Нужно! Но... от обамовца байдена ожидать этого нелепо и просто безумно! Плевать что он говорит, помогать он будет - уже помогает! - фашистской расие, а не Украине. Как и байден де-факто он на одной стороне с путлером в войне против Украины и Запада.
байденобама
позиция можешь погуглить, и она означает признание целостности территорий, границ и
суверенитета что и было в 2014 похеряно ордойБ а гарантии и механизмы их выполнения
в меморандуме действительно не прописаны что никоим образом не отменяет между-
народные обязательства
уставу оон и обсе или выгоняте расисю из этох бесполезных кучек навоза
что минская промакашка это именно то??? это подмена хотябы того что у нас есть.... если
ты этого не понел я знаю за кого ты голосовал 2.5 года назад... изините....
Давайте сразу разместим ядерный арсенал США.
А кнопку передадим Зеленому.
разграничения (дебаль например) и его заменили на следующую промакашку только
уже без какихто территориальных разграничений.....
ные в конституции и ....... блть о чём это я..... законы... каниситусия..... пальцемпостолу....
Какой-то понос мозга