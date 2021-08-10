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Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Азовське море (1499) Крим (12752) ППО (1811) Росія (47115) США (14430) ядерна зброя (921) Чорне море (1348) Резніков (1385)

Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков

Україна стурбована намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі в рамках робочого візиту в США з керівником американського фонду "Джеймстаун" Гленом Говардом, інформує Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо стурбовані діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Рєзніков.

Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і в Африці, впливає на Балкани.

"Зараз те ж саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії опиняться під страшним тиском. Так само під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - зазначив Рєзніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях

Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, і не допустити його запуску. "Важливо розширити пакет у сфері безпеки для України. В першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віце-прем'єр.
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Топ коментарі
+19
Все,что могут развернуть зебилы,это фигуру петуха возле офиса главного клоуна во время войны
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10.08.2021 13:41
+16
К сожалению жлобы голосовавшие за клоуна этого не знают.
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10.08.2021 13:05
+15
Помогать идиотам избравшим клоуна во время войны???
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10.08.2021 13:02
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А может всеже свои подразделения ПВО????
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10.08.2021 12:47 Відповісти
" подразделения ПВО " без радиолокационного поля это как шомпол от автомата без самого автомата. ПВО самое дорогое удовольствие.
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10.08.2021 12:58 Відповісти
это мелочь в сравнении с тем,что в перспективе может стоить несравненно дороже в связи с действиями тех ,кого умом не понять Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников - Цензор.НЕТ 8941
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10.08.2021 13:02 Відповісти
К сожалению жлобы голосовавшие за клоуна этого не знают.
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10.08.2021 13:05 Відповісти
Так клоуна уже выгнали пендалем, и темерь он продаёт говняные конфеты по 35 гривен за 100 грамм.
До речі.
В Польше плитка шоколада весом 100 грамм польского производства стОит 13 гривень.
Шоковата, у вас воняет изо рта.
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11.08.2021 08:23 Відповісти
Вы в предмете разбираетесь? что в вашем понимании "подразделения ПВО" ?
ПВО - это единая триада РТВ+ЗРВ+ИА.
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10.08.2021 13:31 Відповісти
Все,что могут развернуть зебилы,это фигуру петуха возле офиса главного клоуна во время войны
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10.08.2021 13:41 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 4 ч

Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.

Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
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10.08.2021 16:59 Відповісти
Это сновидение или бред?
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20.10.2021 00:45 Відповісти
а они хотят размещатся? Оно им надо?
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10.08.2021 12:49 Відповісти
Какаяразница?Обследовали одесскую гавань, значит хотят.
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10.08.2021 12:59 Відповісти
"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников"
_Нужно! Но... от обамовца байдена ожидать этого нелепо и просто безумно! Плевать что он говорит, помогать он будет - уже помогает! - фашистской расие, а не Украине. Как и байден де-факто он на одной стороне с путлером в войне против Украины и Запада.
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10.08.2021 12:59 Відповісти
*Как и байден обама
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10.08.2021 13:56 Відповісти
Хочеш сказати що від х@йловського корєша трампеля було що чекати? Вони тільки могли нахвалювати один одного про те які вони нев'****** лідери….
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10.08.2021 15:05 Відповісти
йому нема сенсу щось пояснювати, він на зарплаті
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10.08.2021 15:12 Відповісти
Помогать идиотам избравшим клоуна во время войны???
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10.08.2021 13:02 Відповісти
Хуженібудіт.
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10.08.2021 13:04 Відповісти
А створити свій протиповітряний щит слабо, чи його на хліб не намажеш?
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10.08.2021 13:03 Відповісти
а хіба за 30 років вже свої ********** випускають.? Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников - Цензор.НЕТ 1672
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10.08.2021 13:08 Відповісти
Це тільки 8 років війни.
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10.08.2021 13:36 Відповісти
Война уже много сот лет.
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10.08.2021 18:13 Відповісти
хто буде створювати? Країна вимирае з швидкістю півмильона душ на рік.
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10.08.2021 13:11 Відповісти
Так не резников и не мы. Это резников приказал США. У нас он только стране вредит.
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10.08.2021 13:35 Відповісти
Що Америці ще накажете зробити хєр Рєзнікав?
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10.08.2021 13:06 Відповісти
Резникова в премьеры, самый трезво мыслящий из власти человек!!!
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10.08.2021 13:25 Відповісти
цілую серію антилюдських законів при кому прийняли?
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10.08.2021 15:21 Відповісти
Гиии. Дійшло аж на 8 році до само трезвящого😂😂😂. Ну якщо стане прем'єром миттєво то років через 5 напевно скаже я прем'єр
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10.08.2021 15:46 Відповісти
Ще у 2014 США та Великобританія повинні були ввести свої війська в Україну, як гарант територіальної цілісності України згідно до Будапештського Меморандуму.
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10.08.2021 13:40 Відповісти
В меморандуме оговорены только консультации в случае эскалации.Кто виноват,что дураки согласились отдать ЯО за бумажку с гарантией консультаций.Они не обманули,консультируют дураков...
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10.08.2021 15:56 Відповісти
даже военные профи говорили что можно было немножко оставить и по бюджету потянули
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10.08.2021 17:40 Відповісти
в меморандуме и не только в нём прописаны международные обязательства, есть такая
позиция можешь погуглить, и она означает признание целостности территорий, границ и
суверенитета что и было в 2014 похеряно ордойБ а гарантии и механизмы их выполнения
в меморандуме действительно не прописаны что никоим образом не отменяет между-
народные обязательства
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10.08.2021 20:55 Відповісти
Какие обязательства? Сам меморандум даже Украина не ратифицировала, не говоря уже о странах гарантах. Этот документ - намерение, но не более.
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10.08.2021 21:30 Відповісти
международные обязательства не ратифицируются они уже ратифицированы по
уставу оон и обсе или выгоняте расисю из этох бесполезных кучек навоза
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10.08.2021 22:07 Відповісти
у нас другого нет подписанного теми кто сейчас рвёт нас в клочья или ты хочешь сказать
что минская промакашка это именно то??? это подмена хотябы того что у нас есть.... если
ты этого не понел я знаю за кого ты голосовал 2.5 года назад... изините....
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11.08.2021 20:26 Відповісти
Я уже слышал это однажды от одного "ждуна".
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10.08.2021 18:16 Відповісти
Даже если считать меморандум договором, то никаких нарушений не произошло. Никто из вне не нападал на Украину. Ведь в том Будапештском меморандуме ничего не написано о демаркации границ между Россией и Украиной. Для США И Великобритании, это ваши внутренние разборки с Россией. Они в том договоре от себя обещали не нападать на Украину и они его соблюдают.
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20.10.2021 00:56 Відповісти
Умные мысли говорит мужик...
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10.08.2021 13:42 Відповісти
Просто пистоболит ни о чем
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10.08.2021 13:46 Відповісти
Фантазер . Одним словом . Уже 30 лет одно и то же -про скорые межгалактические турниры по шахматам и про сады на Марсе . Остается только выяснить он действительно дурак-мечтатель или циничный брехун как его папередники ? Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков - Цензор.НЕТ 3973
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10.08.2021 14:18 Відповісти
ему всучили текст он произнёс его в эфире но както подэбильному....
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10.08.2021 20:57 Відповісти
ПВО США?
Давайте сразу разместим ядерный арсенал США.
А кнопку передадим Зеленому.
Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков - Цензор.НЕТ 7006
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10.08.2021 13:42 Відповісти
Щаз, Байден только закончит "консультации по стратегической стабильности" с рашкой.
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10.08.2021 13:57 Відповісти
Давайте, соплежуи, соберите СНБО, обжуйте эти факты, попейте минералки с печеньками, составьте протокол. Обратитесь в Совбез ООН, осудите действия оккупанта. Разошлись после этого по кабакам - денек выдался тяжелым.
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10.08.2021 14:11 Відповісти
Молодец, Резников! Правильно соображаешь!
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10.08.2021 14:15 Відповісти
Вешает лапшу на уши он правильную . НО этим же самым занимались и все его папередники. Рассказывали сказки никакого отношения к реальности НЕ имеющие .А теперь маем шо маемо ....если поднять сочинения их сказок рассказанных с 2014 года , а можно и с 1991 го то братья Гримм и Ш.Перо покажутся нам историками -документалистами
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10.08.2021 14:24 Відповісти
В чем конкретно Резников навешал тебе на уши лапшы?
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10.08.2021 14:40 Відповісти
В нашем случае надеяться приходится только на свои собственные силы .И он должен готовить к этому страну , и честно говорить об этом , а вовсе не к тому что кто то за нас вступится , поможет , разместит , разгромит , введет и т.д . А все действия этой команды , команды мягко скажем дилетантов и аматоров говорят о том что они ни к чему НЕ готовы .Ни к военному вторжению , ни к борьбе с эпидемией , ни к борьбе с внутренними вызовами-коррупцией , бедностью , падением производства и т. д
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10.08.2021 19:58 Відповісти
Осталась самая малость. Чтобы США на это согласились.
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10.08.2021 14:56 Відповісти
Когда Порох послал моряков в азов, зебили орали о провокации. Теперь Азова фактически нет, єта пабеда.
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10.08.2021 15:22 Відповісти
Вот именно что послал,лучше бы минские соглашения послал,а этот ЗЕбил взял подписался под капитуляцией Порохла.
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10.08.2021 15:25 Відповісти
Если тебя пошлют,- это будет капитуляция? Из-за таких придурков мы и сидим в попе.
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10.08.2021 15:45 Відповісти
У Зеленского были все возможности отказаться от минских соглашений которые подписал Порошенко,а теперь он ноет "я не знаю и не понимаю,как это вообще выполнить и всё в этом духе" Трамп когда пришел к власти выкинул в мусорную корзину всё соглашения что подписал Обама с Ираном.
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10.08.2021 15:53 Відповісти
...і тому в спокійних умовах підписав формулу Штанмаєра, яка набагато гірше, аніж Мінські угоди, підписані в умовах розпалу вторгнення російської армії в Україну?
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10.08.2021 19:44 Відповісти
Что в лоб что полбу . Что минская капитуляция , что формула капитуляции по Штазимайеру одно и то же , Хотя Комик эту формулу и НЕ подписывал , вопреки настоятельным требованиям стаи норманских ,,товарищей,, под предводительством самого х.йла
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10.08.2021 20:05 Відповісти
Зеленский подписался в Нормандском формате под минскими соглашениями,признаёт их и обязуется выполнять,в торбе клоун.
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10.08.2021 20:15 Відповісти
А у него были варианты ? Давайте рассмотрим их . И ,.минск,. замутил НЕ он и не при нем к слову
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10.08.2021 20:46 Відповісти
это тоже самое только разница в том что по минску-2 совсем другие территориальные
разграничения (дебаль например) и его заменили на следующую промакашку только
уже без какихто территориальных разграничений.....
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10.08.2021 21:02 Відповісти
Хахаха- Зелинский сам обделался по самое немогу.... Даже ВВП переоценивал и не ожидал что он прогнулся под все «пункты» Даже РФ эксперты это подтвердили что не ожидали такого от зелика....И поэтому сказали что нет смысла у дальнейшей встрече(ах) с ВВП ... Вот ВВП его и игнорит по полной.... Самое интересное что это самое поняли в США и тоже игнорят.... Ермаку в предбаннике сказали «шо почем» вот и все
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10.08.2021 22:35 Відповісти
но по факту без нато нам могут дать только руку пожамать наше вам с кисточкой..
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10.08.2021 15:55 Відповісти
Надо взрослеть и не ждать когда придёт со стороны добрый дядя и вытрет сопельки. Пандемия показала что в этом мире человек человеку волк,итальянцев бросили на произвол судьбы,каждая страна в Евросоюзе заперлась в своём домике и решала сама свои проблемы,плевали они на какаю-то солидарность когда беда нагрянула.
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10.08.2021 16:09 Відповісти
мразь два года сидела тихо, язык в ОПе, заглядывала в очко #уйлу, и вдруг оно закукарекало! вы уже просрали все что можно, можете идти на пенсию, герои раЗсии.
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10.08.2021 16:27 Відповісти
А клятый Крымский мост все стоит и стоит! А должен был уже был плюхнуться в воду с год назад! А лучше бы в момент, когда Путин по нему на грузовике проезжал. Но, не сбылось... Это я об "оккупации" Азовского моря, а если мирным языком - о возможной блокаде Бердянского и Мариупольского портов.
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10.08.2021 18:35 Відповісти
Ага )))) на перегонки тут лентами с#ли на цензоре читируя экспертов и прочих старперов из НИИ «пенсов» Бугагагга .... да им хоть 60хоть 100лярдов распилить - всеравно мост построили.... Бугагага там ресурсов от Урала до Камчатки - пили не хочу... Сейчас Европу кошмарно с ценами на газ..... Где тут эксперты которые Ричард что СП2 фсе?
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10.08.2021 22:38 Відповісти
Херня все это, главное в глаза путину посмотреть.
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10.08.2021 19:11 Відповісти
какая разница, ахаха
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10.08.2021 19:26 Відповісти
ещё один поц из обоймы поцев которым полномочия соответствующие должности и прописан
ные в конституции и ....... блть о чём это я..... законы... каниситусия..... пальцемпостолу....
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10.08.2021 21:06 Відповісти
Бажаю Північному Потоку 2 НАКРИТИСЬ МІДНИМ ТАЗОМ, як і всій Московській недоімперії Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков - Цензор.НЕТ 2915
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10.08.2021 22:32 Відповісти
Цапи окупували все що можна,а Україна досі немає зброї спроможної протистояти ворогу. Ну то таке.
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11.08.2021 07:35 Відповісти
Ворог обнаглів ! Азовське море, Чорне море . Якого біса в них підгорає через заяву про ППО ? Проти-повітряна оборона - це захист від агресора , а не напад ! Фашистський режим Кремля дуже цинічний і підлий - повністю проявив себе , як ворожий до України і всіх ще незагарбаних територій . Росія - ворог і агресор , центр міжнародного екстремізму і тероризму !
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11.08.2021 09:11 Відповісти
Блеянье зебилов за последний месяц: будем перенимать опыт Китая, поставим ракеты США…
Какой-то понос мозга
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11.08.2021 12:50 Відповісти
 
 