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Ризик спалаху COVID-19 залишається на високому рівні, госпіталізації вже перевищують виписки на 18%, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ризик спалаху COVID-19 залишається на високому рівні, госпіталізації вже перевищують виписки на 18%, - KSE

Зростання захворюваності COVID-19 на рівні країни фіксується четвертий тиждень поспіль, зазначають експерти Київської школи економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується, проте поточна ситуація все ще залишається контрольованою. Ліжка з киснем і реанімаційні ліжка зайняті майже на 10%", - зазначив він.

За його словами, критична ситуація із захворюваністю фіксується в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях: сумарно ці регіони дають 100% зростання госпіталізацій. Одеська область становить половину всього збільшення госпіталізацій за тиждень у країні.

Крім того, три регіони також перевищують коефіцієнт виявлення нових випадків (4%), зокрема, це Сумська, Тернопільська та Херсонська області. На рівні країни коефіцієнт виявлення становить 2,6%, якщо він перевищить 4%, то країна вийде із "зеленого" рівня.

"Кількість регіонів, де росте захворюваність, скоротилася, але це не поліпшення епідситуації, а коливання навколо плато. Ризик спалаху залишається на високому рівні. Госпіталізації вже перевищують виписки на 18%. Якщо ця тенденція продовжиться, то навантаження на систему охорони здоров'я буде швидко рости. Ми очікуємо на таку ж динаміку в найближчі два тижні", - сказав Ганіченко.

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100% будет карантин, готовтесь.
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10.08.2021 12:52 Відповісти
дада, коровантин будет, при том шо вроде 5% есть порог шоп объявить эпидемию.
в совке бы даже не почесались например - как и в Китае - там ваще заболевших стока скока у нас было за 4 дня. чудо еси, Птолемей, или кто там у них главарь - Мао цзе бздун шоле? - делает спасение. Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE - Цензор.НЕТ 7589
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10.08.2021 12:59 Відповісти
А это хто такие воще?
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10.08.2021 13:12 Відповісти
шестерки милованова
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10.08.2021 13:52 Відповісти
Та шо там вспышки! лаптестан "горит ровным пламенем" по 800 ковидных жмуров каждый день!
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10.08.2021 13:44 Відповісти
Лаптестан бредит.
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10.08.2021 13:53 Відповісти
Шо вы там только не делаете у себя на лаптестане. И бредите, и боярку ширяете... У вас "естественная убыль" уже растет "рекордными темапами" - в этом году скакнула на 60% в плюс, в сравнении с прошлым годом.
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10.08.2021 14:08 Відповісти
 
 