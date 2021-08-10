Окупанти не пропустили патрулі місії ОБСЄ на блокпостах поблизу Новоазовська, Безіменного і Шевченко, - штаб ООС

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін інформує про випадки перешкоджання допуску представників Місії ОБСЄ зі сторони збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні дані зафіксовані і оприлюднені в щоденному звіті СММ ОБСЄ від 7 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення штабу ООС.

Зокрема, окупанти не пропускали патрулі Місії на блокпостах поблизу населених пунктів Новоазовськ, Безіменне, Шевченко, посилаючись на "роботи з розмінування" та "міркування безпеки". В той же час, перебуваючи на блокпостах, спостерігачі бачили, як їх безперешкодно перетинали цивільні особи та транспортні засоби.

На блокпостах біля населених пунктів Оленівка і Донецьк збройні найманці затримали пересування патруля місії на пів години.

Також окупанти здійснювали перешкоди під час польотів БПЛА СММ. Літальні апарати Місії зазнавали глушіння сигналу GPS над районами поблизу тимчасово непідконтрольних Урядові України населених пунктів Голубівське, Тернове та двох польотів поблизу села Новодвірське.

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"Систематичні факти перешкоджання діяльності спостерігачів Місії на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей свідчать про наміри російсько-окупаційних військ і надалі приховувати факти порушень Мінських домовленостей. Це вкотре підтверджує небажання робити кроки, спрямовані на врегулювання ситуації, як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.