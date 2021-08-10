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Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посольство США в Україні засуджує зрив богослужіння в монастирі Православної церкви України в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Ми підтримуємо вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у Білогірському районі за вигаданим приводом", - випливає з повідомлення.

"Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися! Крим - це Україна", - додали в посольстві США.

Як повідомлялося, російські силовики увірвалися в храм ПЦУ в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ знищує православну громаду в тимчасово окупованому Криму, - Денісова про заборону богослужіння в храмі ПЦУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Разве возможно выпросить разрешение у животных ?
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10.08.2021 13:26
+2
ответом должно послужить немедленное выдворение из Украинских Святынь, Лавр и Монастырей, быдляка продажного, из РПЦ в У!.. Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9921
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10.08.2021 14:43
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Нужно верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄. Тогда никакой 👑🦠 не возьмет 👌👍.
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10.08.2021 13:23 Відповісти
шо значіт "пазвольтє"?..

щоб жить, ні в кого права не питаюсь
щоб жить, я всі кайдани розірву
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10.08.2021 13:24 Відповісти
Разве возможно выпросить разрешение у животных ?
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10.08.2021 13:26 Відповісти
Небо синее, земля плоская, ой, не плоская, позвольте молицца, вместо того шоп мы на вас ввели реальные санкции, а если не позволите..... "тогда мы с тобой снова поспорим"(с)©
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10.08.2021 13:28 Відповісти
Позов до єспл нє?
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10.08.2021 14:15 Відповісти
occupante
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10.08.2021 14:23 Відповісти
ответом должно послужить немедленное выдворение из Украинских Святынь, Лавр и Монастырей, быдляка продажного, из РПЦ в У!.. Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9921
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10.08.2021 14:43 Відповісти
во-первых посольство США-это не само США ,а во вторых где было это посольство,когда на западной Украине у православных УПЦ МП отбирали храмы и избивали настоятелей и прижожан националисты.........
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10.08.2021 16:09 Відповісти
Ой, а можна факти в студію?
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10.08.2021 17:57 Відповісти
Правильно делали . Росийских оккупантов надо гнать прочь с Украины и неважно кто они регулярная армия или гундяевская секта московского ФСБ .
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10.08.2021 18:49 Відповісти
У нас же "фашизм". Любая кегебиская мразь в накидке может в церкви разводить антиукраинскую риторику и пользоваться БЕЗНАЛОГОВО(?????) украинской землей,собственностью,проводить ходы,хранить оружие и убийц( чисто "заповедь "Христа исполняя),которые захватывают украинские города( Славянск). И ни тебе ЗАКОННОЙ оценки,ни НАКАЗАНИЯ для попов- ФСБшников. Поэтому рузькие попы и моторыл с гиркиными кормят за украинские деньги,благословляют их оружие,которым убивают украинцев. И в Раде заседают,и Лаврами управляют! Они же НЕ государственные ПРЕСТУПНИКИ( и по людским,по юридическим и по божеским законам). В Украине позволено СРАТЬ БЕЗНАКАЗАННО( и от государства и от "патриотов") на Украинское государство. А в "миролюбивой" и "правильной","честной","справедливой" окупационной власти в Крыму в церковь не входят,туда по старому Батыеву закону "вьезжают на конях". Ну как у "скрепах"- "по рузьки,справедливо". Там НЕ церемонятся. Варвары ВСЕГДА побеждают толерантных,совестливых,терпил( ну кроме римского порядка,когда он был порядком). Этих попов ЕСТЬ за что привлекать и наказывать,они АКТИВНО ВЕДУТ ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и совершают преступления( соучастники терроризма СО СВИДЕТЕЛЯМИ). Но они ездят в лимузинах. Священники ПЦУ в Крыму просто унижаются,бесчестятся! ГДЕ реакция МИДа ,где обращения украинских чиновников за защитой? Где проклятия иерархов ПЦУ на нечестивцев? Срут, кушаем?
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10.08.2021 18:01 Відповісти
Для такого писка у США есть посольство в Москве
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12.08.2021 09:58 Відповісти
 
 