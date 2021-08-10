Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Посольство США в Україні засуджує зрив богослужіння в монастирі Православної церкви України в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Ми підтримуємо вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у Білогірському районі за вигаданим приводом", - випливає з повідомлення.
"Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися! Крим - це Україна", - додали в посольстві США.
Як повідомлялося, російські силовики увірвалися в храм ПЦУ в окупованому Криму.
Топ коментарі
+3 Игорь Бех
показати весь коментар10.08.2021 13:26
+2 tim link
показати весь коментар10.08.2021 14:43
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