Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму

Посольство США в Україні засуджує зрив богослужіння в монастирі Православної церкви України в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Ми підтримуємо вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у Білогірському районі за вигаданим приводом", - випливає з повідомлення.

"Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися! Крим - це Україна", - додали в посольстві США.

Як повідомлялося, російські силовики увірвалися в храм ПЦУ в окупованому Криму.

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