Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони
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Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.
Про це йдетсья у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції захисників Об'єднаних сил із мінометів 82-го калібру та артилерійських систем 122-го калібру", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойовики не пропустили патрулі спостережної місії ОБСЄ на блокпостах поблизу Новоазовська, Безіменного і Шевченко.
Топ коментарі
+4 Александр Бычик
показати весь коментар10.08.2021 13:38
+3 Игорь Бех
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+3 NonCFist
показати весь коментар10.08.2021 13:28
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Звідки така впевненність?
А якщо почнеться повномаштабне вторгнення, то такі, як ти, дременуть у бік західного кордону, а такі, як ми - на Схід, боронити країну.
Но копростан, победили власовцы, неоспоримый факт!!!