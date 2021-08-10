УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
911 28
Міноборони (5253) обстріл (20932) Донбас (21732) бойові дії (1651) операція Об'єднаних сил (4158)

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це йдетсья у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції захисників Об'єднаних сил із мінометів 82-го калібру та артилерійських систем 122-го калібру", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойовики не пропустили патрулі спостережної місії ОБСЄ на блокпостах поблизу Новоазовська, Безіменного і Шевченко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5929
показати весь коментар
10.08.2021 13:38
+3
Бесятся уроды.Как не перед добром.
показати весь коментар
10.08.2021 13:27
+3
Ответка? Ответка?!
показати весь коментар
10.08.2021 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бесятся уроды.Как не перед добром.
показати весь коментар
10.08.2021 13:27 Відповісти
Жрать эти свинособаки хотят, вот и бесятся...
показати весь коментар
10.08.2021 13:30 Відповісти
Ответка? Ответка?!
показати весь коментар
10.08.2021 13:28 Відповісти
може з СПГ та АГС відповіли, але не факт..
показати весь коментар
10.08.2021 13:32 Відповісти
Хіба що потріскотіли з калашей !!!)))
показати весь коментар
10.08.2021 13:37 Відповісти
головне, щоб у "сцикака" не потрапила доповідь про вогонь у відповідь..
показати весь коментар
10.08.2021 13:39 Відповісти
рамечтался- на это случАй есть рогатки для ближнего боя... Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6812
показати весь коментар
10.08.2021 14:01 Відповісти
А в ответ - тишина.(С)
показати весь коментар
10.08.2021 13:32 Відповісти
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора -(с) !!!!)))
показати весь коментар
10.08.2021 13:34 Відповісти
До этого хоть дописывали что наши парни открывали в ответ огонь. Что, опять запрет начался? Пока не будет с наших позиций прилетать ответка минимум в три раза больше так и будут орки безнаказанно лупить по чем попало.
показати весь коментар
10.08.2021 13:34 Відповісти
Какая ответка. Надо к празднику готовиться, гостей встречать.
показати весь коментар
10.08.2021 13:34 Відповісти
Генітальніший миротворець наказав -Не стріляти !!!))))
показати весь коментар
10.08.2021 13:35 Відповісти
Треба в День Незалежності зібрати усіх паразитів "какаяразніца", колаборантів та **********, завантажити їх у вагони та відправити у лаптєстанію, назавжди..
показати весь коментар
10.08.2021 13:38 Відповісти
У вагони-самоскиди і вивалити за порєбріком під насип !!!))))
показати весь коментар
10.08.2021 13:43 Відповісти
тобто ви вважаєте, що 75 відсотків народу - це латентні зрадники?
Звідки така впевненність?
показати весь коментар
10.08.2021 13:46 Відповісти
Проблеми з головою в москалів,(гнид кремлівських)-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
показати весь коментар
10.08.2021 13:54 Відповісти
ляксей, ті самі 25% (навіть, меньше) у 14-15 відстояли країну, і досі за неї воюють, сплачуючи за свободу хробаків "какаяразніца" найдорожчим - своїми життями..
А якщо почнеться повномаштабне вторгнення, то такі, як ти, дременуть у бік західного кордону, а такі, як ми - на Схід, боронити країну.
показати весь коментар
10.08.2021 13:55 Відповісти
Краще загрузити кремлівських гнид в Камази навалом і вивалити за порєбрік !!!)))
показати весь коментар
10.08.2021 13:39 Відповісти
Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5929
показати весь коментар
10.08.2021 13:38 Відповісти
Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3044
показати весь коментар
10.08.2021 13:43 Відповісти
Та ні ,Гітлера перемогли "русские" самотужки !!)))
показати весь коментар
10.08.2021 13:55 Відповісти
Вы правы и дивизия СС "Галичина" тоже!
Но копростан, победили власовцы, неоспоримый факт!!!
показати весь коментар
10.08.2021 13:55 Відповісти
І власівська ганчірка гонорово майрить над Кремлем !!!)))
показати весь коментар
10.08.2021 14:02 Відповісти
Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5158
показати весь коментар
10.08.2021 14:05 Відповісти
 
 