Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це йдетсья у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції захисників Об'єднаних сил із мінометів 82-го калібру та артилерійських систем 122-го калібру", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойовики не пропустили патрулі спостережної місії ОБСЄ на блокпостах поблизу Новоазовська, Безіменного і Шевченко.