Убивство третього ув'язненого в ОРДО не доведено, мотивом конфлікту є кримінальні розбірки, - Гармаш

Підтверджено вбивство лише двох громадян України, які відбували покарання в Кіровській колонії на окупованому Донбасі.

Про це в Facebook повідомив донеччанин у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, немає підтвердження смерті третього постраждалого, тому поки можна говорити лише про двох загиблих. По-друге, за моєю інформацією, яка збігається з тією, що є в наших компетентних органах, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки. На ґрунті "бізнесу", якщо це так можна назвати. Відомо, що в цій колонії активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство", - йдеться в повідомленні.

Гармаш зазначив, що за інсайдерською інформацією, отриманою ще кілька років тому, такий вид бізнесу зеків розглядається в ОРДЛО мало не як природний, хоча і неофіційний, вид залучення грошей в "республіки".

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"Це всіляко стимулюється, навіть організовується "начальниками". Принаймні в "ДНР". Саме тому донецька окупаційна адміністрація не віддає, здавалося б, зайві для неї "роти", в Україну. Бо не вона їх годує, а вони її. Луганськ, до речі, ув’язнених Україною до 2019 року повертав. А потім, мабуть, донецькі колеги, поділилися з луганчанами "корисним" досвідом", - підкреслив він.

"Ну і не треба плутати ув'язнених, засуджених ще при Україні, і які відбувають покарання на окупованій території, так би мовити, за велінням долі. І людей, взятих терористами в заручники в результаті подій, пов'язаних з агресією Росії на Донбасі. Це різні списки. Хоча, цей нюанс, скоріше, для журналістів, оскільки і ті й інші є громадянами України", - підсумував Гармаш.

Нагадаємо, 9 серпня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Кіровській виправній колонії №33 були вбиті троє громадян України. Ця колонія розташована на непідконтрольній Україні частині Донецької області в місті Крестовка (колишній Кіровськ). Омбудсмен додала, що зараз перекладу з колоній ОРДЛО на підконтрольну територію очікують 450 громадян України, серед них 70 засуджені на довічні терміни. Однак окупаційна влада заблокувала цей процес.