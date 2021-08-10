Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Уперше в історії України парашутисти будуть танцювати гопак у небі. Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.
Про це журналістам повідомила менеджер проєкту Марина Моісеєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Команда зі 150 учасників із Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ із нагоди 30-річчя України - "Український гопак - на землі й у небі". ПУ "Новий театр" як головний організатор проєкту підписав головну угоду з Українським культурним фондом", - зазначають організатори заходу.
Унікальність події полягає в поєднанні звичайного і повітряного танців "Гопак".
"Поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль "Вихиляси", в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які в стрибку, разом із танцюристами на землі, повинні виконати елементи гопака і побудувати у вільному падінні фігури: цифру "30" і "серце". Так вирішили зізнатися в любові Україні. Під час приземлення парашутисти будуть буксирувати великий державний прапор. Потім відбудеться повітряне шоу літаків із димами", - зазначили організатори.
Унікальна масштабна мультидисциплінарна культурно-мистецька подія заплановано на 21 серпня. Вона відбудеться на аеродромі в с. Майське.
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Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
не надо анонсов... сраный шоубиз !!!
главное не забывать в честь чего этот Праздник !!!! ( а не гей-парад, как в прошлый раз)
Втрата рейтингів та сварка із друзями з ОПЗЖ змушує зеленського звертатись до проукраїнського електорату за підтримкою, адже більше нікого не залишилось, саме тому і парад більше не "совкова показуха" і літаючі танцюри із гопаком, тому що він вважає, що таким чином можна завоювати прихильність, адже він саме так уявляв українців коли писав свої геги у кварталі )
и правильно - хавают = хотят больше. схавали же топот быдла по флагу - схавают и это.
что там есть есть напрямую рашка может туда хоть "Ярсы" затащить и сказать шо это "гомоконвой"?
ты так сказал как будто Сократ(кстати пишет шо победитель О. игр по боксу) - надо тока подождать-подумать и сделать более иначе чем делалось до этого