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День Незалежності (607) парашут (27)

Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак

Уперше в історії України парашутисти будуть танцювати гопак у небі. Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

Про це журналістам повідомила менеджер проєкту Марина Моісеєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Команда зі 150 учасників із Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ із нагоди 30-річчя України - "Український гопак - на землі й у небі". ПУ "Новий театр" як головний організатор проєкту підписав головну угоду з Українським культурним фондом", - зазначають організатори заходу.

Унікальність події полягає в поєднанні звичайного і повітряного танців "Гопак".

"Поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль "Вихиляси", в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які в стрибку, разом із танцюристами на землі, повинні виконати елементи гопака і побудувати у вільному падінні фігури: цифру "30" і "серце". Так вирішили зізнатися в любові Україні. Під час приземлення парашутисти будуть буксирувати великий державний прапор. Потім відбудеться повітряне шоу літаків із димами", - зазначили організатори.

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Унікальна масштабна мультидисциплінарна культурно-мистецька подія заплановано на 21 серпня. Вона відбудеться на аеродромі в с. Майське.
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Топ коментарі
+26
а рояль на Хрещатику буде?!
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10.08.2021 13:32
+21
Может хватит клоунады. Шо за позорище.
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10.08.2021 13:37
+18
впервые в мире...впервые в истории...впервые за все года Независимости....впервые...
не надо анонсов... сраный шоубиз !!!
главное не забывать в честь чего этот Праздник !!!! ( а не гей-парад, как в прошлый раз)
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10.08.2021 13:37
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а рояль на Хрещатику буде?!
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10.08.2021 13:32 Відповісти
Будет москальская присядка с выходом на бутылочку Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 3473
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10.08.2021 13:34 Відповісти
в "касавароткє"?
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10.08.2021 13:35 Відповісти
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 2577
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10.08.2021 13:38 Відповісти
В виконанні національних меншин іншої раси...
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10.08.2021 14:07 Відповісти
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 4437
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10.08.2021 13:33 Відповісти
У зелі без шоу ніяк.
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10.08.2021 13:33 Відповісти
...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
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10.08.2021 13:33 Відповісти
Чо, соскучились по трусам Могилевской? А теперь она еще и гопак станцует, но уже без трусов Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 9876
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 126
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10.08.2021 13:39 Відповісти
На Чічоліну схожа.
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10.08.2021 16:26 Відповісти
Скабеева порвет очко в "москальской присядке" от таких новостей..
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10.08.2021 13:37 Відповісти
Может хватит клоунады. Шо за позорище.
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10.08.2021 13:37 Відповісти
а можно что бы фракция СН в Верховной Раде в полном составе спрыгнула с парашютом . может у кого не раскроется Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 502
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10.08.2021 13:37 Відповісти
Лучше без парашюта,чтоб наверочку все...
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10.08.2021 13:39 Відповісти
без парашюта будут прыгать ОПЗЖ
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10.08.2021 13:41 Відповісти
Схвалюю!Але скинути їх над мацквой
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10.08.2021 13:45 Відповісти
при чем с одним на всех. И экономия, и навсегда Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 1718
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10.08.2021 13:56 Відповісти
впервые в мире...впервые в истории...впервые за все года Независимости....впервые...
не надо анонсов... сраный шоубиз !!!
главное не забывать в честь чего этот Праздник !!!! ( а не гей-парад, как в прошлый раз)
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10.08.2021 13:37 Відповісти
Праздник испоганен и осквернен.
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10.08.2021 13:42 Відповісти
Такое мог придумать только кокаиновый торчок
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10.08.2021 13:38 Відповісти
***@н бидоєв Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 7719
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10.08.2021 13:41 Відповісти
Ох,уж этот "гопак" ?? Ну ,прям, главная фишка Украины? (Его ,разве что в ансамбле Вирського танцуют...) Кому нужны эти балаганно-ярморочные изыски ? Этими шароварами только принижают Украину.
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10.08.2021 13:39 Відповісти
Кому потрібно ? Зеленському і його надіям, що 19% можна якось виправити Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 8297
Втрата рейтингів та сварка із друзями з ОПЗЖ змушує зеленського звертатись до проукраїнського електорату за підтримкою, адже більше нікого не залишилось, саме тому і парад більше не "совкова показуха" і літаючі танцюри із гопаком, тому що він вважає, що таким чином можна завоювати прихильність, адже він саме так уявляв українців коли писав свої геги у кварталі )
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10.08.2021 14:19 Відповісти
Show must go on...
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10.08.2021 13:40 Відповісти
Країні хана, а їм там весело. Ну гулять, так гулять. В кінці зеля з парашутом виконає "вополєбєрьозкастояла" хером на піаніні з парашутом.
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10.08.2021 13:40 Відповісти
Пир во время чумы Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 9578
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10.08.2021 14:00 Відповісти
2,5 млн.грн. выделили из бюджета на эти клоунские танцы, порезав при этом несколько культурных проектов. Конечно, зачем быдлу музеи, культурно-просветительские программы - клоуны станцуют в воздухе, а потом шагайте на "квартал"...
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10.08.2021 13:41 Відповісти
вспомнилось как типо снимали детей с Зелей - нарушили тоже чет - но как бы - рожателям дали по купюре в пасть - и все норм. так и тут - выложат ролик - Вазрадуйтесь, мол типо то же вяличие, только без ядерных ракет.
и правильно - хавают = хотят больше. схавали же топот быдла по флагу - схавают и это.
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10.08.2021 13:46 Відповісти
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 4376
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10.08.2021 13:42 Відповісти
Многое объясняется тем,кто по роду деятельности в прошлом президент...Думаю канадский украинец-экономист, праздник порадовал бы успехами экономики и освобождением территорий.
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10.08.2021 13:43 Відповісти
кроме последнего. толерантность то се. освободить щас это = полуГрозный. или ты добрым словом выбьешь сепарасов оттуда? я уже за русню не говорю - им в свои рязани возвращаться как из свинарника во Франции - на "волю" в Рашке. т.е. будут держаться крепко.
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10.08.2021 13:48 Відповісти
Есть разные пути достижения целей.
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10.08.2021 13:50 Відповісти
конечно же - изобретем что то такое шо Путин обосрется, или более реалистично - прилетят инопланетяне-бандеровцы и скажут Путину - Вуйку, посуньсі
что там есть есть напрямую рашка может туда хоть "Ярсы" затащить и сказать шо это "гомоконвой"?
ты так сказал как будто Сократ(кстати пишет шо победитель О. игр по боксу) - надо тока подождать-подумать и сделать более иначе чем делалось до этого Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 317
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10.08.2021 13:59 Відповісти
Экономический успех страны - это первый путь. Избавление от олигархии ,второй. Уничтожение российской агентуры во власти,третий.Показание всему миру этих успехов,четвертый.Подключение мира к развитию страны,пятый.Сделать невыгодной эту войну,шестой. И наконец седьмой - образец всех этих успехов,покажет российскому населению,что Украина на правильном пути.Что предречет крах путинской системы.
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10.08.2021 14:21 Відповісти
Ви шановний пишете правильні але нереалізуємі ідеї. Як може Беня Коломойський проти самого себе щось робити коли він є власником Головзебіла. Хто такий Ермак я взагалі не пишу.
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10.08.2021 16:19 Відповісти
а двигает все за ниточки зелень Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 9903
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10.08.2021 13:54 Відповісти
Надо следить, а то возьмут и комаринского спляшут, аки спарсмены Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 5336
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10.08.2021 13:55 Відповісти
Гребанное шапито…
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10.08.2021 13:55 Відповісти
Рукалецо, грёбаный стыд.. это именно то, что ждут от нас в Москве - чтобы от Украины остался лишь гопак, борщ, вареники, сало и смешные анекдоты про украинцев.За 30 лет не куплено ни одной современной лётной единицы стандарта НАТО, а они гопаки отплясывают.
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10.08.2021 14:03 Відповісти
НЕмає слів.
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10.08.2021 14:04 Відповісти
Веселись, голытьба....радуйся...хужынибудит!
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10.08.2021 14:06 Відповісти
Поначалу подумал "нафига?", а потом даже интересно стало. Личная инициатива креативных парашютистов, пусть покажут класс затяжных прыжков. А ********* с Сикелевым так начнут на говно исходить, вот где шоу к 30 Независимости Украины начнется...
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10.08.2021 14:07 Відповісти
Оце вже "досягнення" так "досягнення"! Було б смішно якби не було так сумно - вибрали дегенератів ось і маємо "шоу *******" на землі, в повітрі і навіть ... під водою...
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10.08.2021 14:10 Відповісти
Дрифт на Софийской, гопак с парашютами - явления одного порядка. Культура так и пре (с).
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10.08.2021 14:11 Відповісти
Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 2733
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10.08.2021 14:18 Відповісти
Наладили бы пошив парашютов в стране.Единственная фабрика в Крыму,у врага.Гопак пля.😂
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10.08.2021 14:53 Відповісти
Не совсем так. Алексей Шарадкин с вами не согласиться точно.
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10.08.2021 16:30 Відповісти
Как тебе такое,Илон Маск ?
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10.08.2021 15:52 Відповісти
Этот гребаный ЗЕленый сюр все больше напоминает Роисю с попами на вертолетах.
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10.08.2021 16:02 Відповісти
Кто-то из присутствующих умеет танцевать гопака?
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10.08.2021 16:15 Відповісти
Лучше бы зеленого без парашюта выбросить и наблюдать как оно трепыхается в небе . Адекватный проукраинский народ был бы благодарен!
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10.08.2021 16:20 Відповісти
Похоже на кацапское победобесие.
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10.08.2021 16:22 Відповісти
 
 