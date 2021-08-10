Зґвалтував 11-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхівки в Києві: суд засудив педофіла до максимального терміну - 15 років в'язниці
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Суд засудив чоловіка до 15 років в'язниці за насильство над 11-річною дівчинкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в Києві в Telegram.
За підтримки публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури м.Києва судом оголошено обвинувальний вирок жителю Київщини, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.
Згідно з матеріалами слідства, в березні 2018 чоловік підстеріг 11-річну дівчинку поруч із ліфтом у під'їзді багатоповерхівки.
Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку і вчинив стосовно неї дії сексуального характеру, задовольнивши свою статеву пристрасть неприродним способом.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи.
У ході судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченого в скоєнні зазначеного злочину і наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.
Погоджуючись із доводами прокурора, Деснянський районний суд м.Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Інформація про засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього.
Зловмисник перебуває під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
А в США смертная казнь есть до сиих пор и особо на ситуацию она никак не влияет. Потому что все преступники уверены что их не поймают!
оно то хорошо если виновен, но по всяким чикатилам расстреляли невиновных мущинок. так и тут - многоэтажка и криков никто не слышал шоле?
и непонятно - мужик может был при бабле, а после посадки его жена прибарахлилась по самые брови. ибо тут - невозможно быть на 100% уверенным если при бабле, шо завтра ты не вна зоне и очередной чаус не подпишет приговор, под ехидное хихикание прокурора и следунов.
и даже если и невиновен и доказал = все равно будут косо смотреть шо типо педофил.
довольно просто странно шо в подъезде где куча типков и людей ходит, делал типо это.
да и то - вот за Савченко как подавали? - и шо получи.лось? так и в таких новостях - кто те даст гарантию шо к мужичку под руку не заслали малолетку, а потом не сфоткали внезапно шо типо она возле него лежит и т.д.?
да никто не даст. поэтому в общем и сказал - не все кого за любое садят - в этом виновен.
за шо и веду речь - вон и новость была - 10косых гривен "киллеру" и так тупо обрисовали шо она купилась.
теперь представь напр. шо ты бизнесмен - и скока будет стоить шо ты = "педофил"? цены реально не говорю шо неадекватные, а говорю за тупо людскую "честь".
то есть, реально из норм. чела сделать извращенца - тока у бабло упирается.
поэтому и думаю - если чел какой-то комерс - тут уже хз что там и кто там
вна рашке уже, да?
по кр. мере если послушать звонки Вольнова, то русня всегда начинает: ж..па, хер, да я тебя в***бу, а наши тупо ржут или шлют на Путина.
так шо уверен шо наши бы наваляли за такое, а не гыгыкали как на рахе
ты вроде русский, ибо реакция норм человека на оскорбление = ***** не звони сюда больше.
а у русаков начинается про ж..пы и про процессы с ними связанные - скрепно чо
а у "кавказцев" там ваще видно шо они братья русачкам, и даже больше.
то шо за хату скраю и за историю - так наоборот - первым встречаю та кличу подмогу.
ну а то шо натворили - маем то шо маем.
хотя УНР могла бы если бы Польша не подосрала, выбить красножопых прочь. судьба такая шоле? кстати - есть миллионы историй за "судьбу", так шо я к этому "а шо бы если бы" отношусь спокойно, так как если посм. даже вна римские часы - то там куча тоже таких вещей шо буквально один поворот меча и вся история скажет - Ой, ну я пошла тогда на пол-градуса взад гггг
На месте отца девочки я ..... дождался бы дня, когда оно выползет на волю, чтобы сдохнуть.
Вы (или отец девочки) готовы "сдохнуть" в тот день когда оно выползет на волю? А смысл?
Извините.
блевать охота - но тока от лицемерия. и да - если виновен мущинка - то пусть сидит своих 10 лет с б*гом(б*г ведь тоже 12-летками не брезговал )
Скільки років він вже знущається з України
PS: Может быть даже и счастливой...