УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13459 відвідувачів онлайн
Новини Події Правосуддя
8 334 31
зґвалтування (356) Київ (13825) педофіл (153)

Зґвалтував 11-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхівки в Києві: суд засудив педофіла до максимального терміну - 15 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ Події

Зґвалтував 11-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхівки в Києві: суд засудив педофіла до максимального терміну - 15 років в'язниці

Суд засудив чоловіка до 15 років в'язниці за насильство над 11-річною дівчинкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в Києві в Telegram.

За підтримки публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури м.Києва судом оголошено обвинувальний вирок жителю Київщини, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.

Згідно з матеріалами слідства, в березні 2018 чоловік підстеріг 11-річну дівчинку поруч із ліфтом у під'їзді багатоповерхівки.

Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку і вчинив стосовно неї дії сексуального характеру, задовольнивши свою статеву пристрасть неприродним способом.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 26-річний житель Черкас викрав 20-річну дівчину, вивіз за місто і зґвалтував. ВIДЕО

У ході судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченого в скоєнні зазначеного злочину і наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.

Погоджуючись із доводами прокурора, Деснянський районний суд м.Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Інформація про засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього.

Зловмисник перебуває під вартою.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Пока ловили чикатилу - поломали жизнь почти 30 мужикам... Так что нужно иметь 100000% доказательства, а наши менты ленивые и часто осуждают невиновных...
показати весь коментар
10.08.2021 14:06
+7
А насчет людей вокруг, предлагаю тебе провести экспертмент. Зайди в какую-нибудь киевскую многоэтажку и начни истошно орать и даже звонить во все двери подряд с криками - помогите - убивают. Главное - не забудь засечь время от первого крика до момента, когда кто-нибудь выйдет, чтобы помочь тебе спастись от убийцы.
показати весь коментар
10.08.2021 14:29
+6
Краще на кіл саджати за таке.
показати весь коментар
10.08.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще на кіл саджати за таке.
показати весь коментар
10.08.2021 14:02 Відповісти
Это только законный приговор, а ведь есть еще ….
показати весь коментар
10.08.2021 14:07 Відповісти
Посадят, не сомневайся. При чем много раз...
показати весь коментар
10.08.2021 14:11 Відповісти
Пока ловили чикатилу - поломали жизнь почти 30 мужикам... Так что нужно иметь 100000% доказательства, а наши менты ленивые и часто осуждают невиновных...
показати весь коментар
10.08.2021 14:06 Відповісти
в совке анализа ДНК не было
показати весь коментар
10.08.2021 15:28 Відповісти
За такое смертной казни никогда и не было.
А в США смертная казнь есть до сиих пор и особо на ситуацию она никак не влияет. Потому что все преступники уверены что их не поймают!
показати весь коментар
10.08.2021 14:07 Відповісти
ну так у тебя секс был с теткой старой а у него нет и шож...какая ЗЕ разница негейская)
показати весь коментар
10.08.2021 16:01 Відповісти
Согласно материалам следствия, в марте 2018 человек подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки. Источник: https://censor.net/ru/n3281891\\\\\\\\\\

оно то хорошо если виновен, но по всяким чикатилам расстреляли невиновных мущинок. так и тут - многоэтажка и криков никто не слышал шоле?
и непонятно - мужик может был при бабле, а после посадки его жена прибарахлилась по самые брови. ибо тут - невозможно быть на 100% уверенным если при бабле, шо завтра ты не вна зоне и очередной чаус не подпишет приговор, под ехидное хихикание прокурора и следунов.
и даже если и невиновен и доказал = все равно будут косо смотреть шо типо педофил.
довольно просто странно шо в подъезде где куча типков и людей ходит, делал типо это.
показати весь коментар
10.08.2021 14:05 Відповісти
Вот почему под какждой статьей о педофиле или маньяке, которого практически схватили за .уй на месте преступления, обязательно найдется с десяток тех, кто предположит, что это на самом деле был честный труженик, ударник капиталистического труда, образцовый семьянин и личность с высокими моральными устоями, злобно оклеветанная коварными и подлыми бабищами? Стокгольмский синдром?
показати весь коментар
10.08.2021 14:20 Відповісти
я не читал за шо и кто там схватил его, просто в общем сказал.
да и то - вот за Савченко как подавали? - и шо получи.лось? так и в таких новостях - кто те даст гарантию шо к мужичку под руку не заслали малолетку, а потом не сфоткали внезапно шо типо она возле него лежит и т.д.?
да никто не даст. поэтому в общем и сказал - не все кого за любое садят - в этом виновен.
показати весь коментар
10.08.2021 14:27 Відповісти
Можно предположить, что Земля на самом деле имеет форму куба. Ведь нет возможности лично проверить, а верить доказательствам ученых совсем необязательно, они ведь могут ошибаться. Это я к тому, что нужно оперировать вероятностями, а не мыслить как "блондинка": "встречу динозавра - не встречу динозавра - 50%". Понятно, что есть те, кого подставляют по беспределу, но количество реальных изнасилований намного больше.
показати весь коментар
10.08.2021 14:38 Відповісти
оно то так, но блин с нашими чаусами - скока там блондинке хватит бабла шоп мужа "сделать педофилом"?
за шо и веду речь - вон и новость была - 10косых гривен "киллеру" и так тупо обрисовали шо она купилась.
теперь представь напр. шо ты бизнесмен - и скока будет стоить шо ты = "педофил"? цены реально не говорю шо неадекватные, а говорю за тупо людскую "честь".
то есть, реально из норм. чела сделать извращенца - тока у бабло упирается.
поэтому и думаю - если чел какой-то комерс - тут уже хз что там и кто там
показати весь коментар
10.08.2021 15:39 Відповісти
А насчет людей вокруг, предлагаю тебе провести экспертмент. Зайди в какую-нибудь киевскую многоэтажку и начни истошно орать и даже звонить во все двери подряд с криками - помогите - убивают. Главное - не забудь засечь время от первого крика до момента, когда кто-нибудь выйдет, чтобы помочь тебе спастись от убийцы.
показати весь коментар
10.08.2021 14:29 Відповісти
в Киеве как в на рашке уже, да?
Изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки в Киеве: суд приговорил педофила к максимальному сроку - 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8492
показати весь коментар
10.08.2021 14:32 Відповісти
В этом смысле - довольно близо, увы. Каждый сам за себя, за редким исключением.
показати весь коментар
10.08.2021 14:38 Відповісти
вроде нет
по кр. мере если послушать звонки Вольнова, то русня всегда начинает: ж..па, хер, да я тебя в***бу, а наши тупо ржут или шлют на Путина.
так шо уверен шо наши бы наваляли за такое, а не гыгыкали как на рахе
показати весь коментар
10.08.2021 15:34 Відповісти
Так тут же не про реакцию на оскорбление, а про эмпатию и готовность пожертвовать собой ради незнакомого человека. У нас тоже "моя хата с краю".
показати весь коментар
10.08.2021 15:47 Відповісти
хата с краю = первым врага встечаю(надеюсь не соврали))
ты вроде русский, ибо реакция норм человека на оскорбление = ***** не звони сюда больше.
а у русаков начинается про ж..пы и про процессы с ними связанные - скрепно чо
а у "кавказцев" там ваще видно шо они братья русачкам, и даже больше.
показати весь коментар
10.08.2021 15:55 Відповісти
Ну, ванговать национальность по моему ответу - это нужне талант, конечно. Но не угадал. "Врага встречаю" - это про угрозу моему дому, а не дому соседа. Укрраинцы более индивидуалистичны, чем русские (которым больше нравится коллективизм), ради своей семьи костьми лягут, но не ради семьи соседа. Статистика - штука неумолимая, а она говорит о том, что у нас всегда на двух козаков - три гетьмана, то есть мы не умеем между собой договариваться и часто из-за этого Украина прои грывала - это как раз следствие такой черты украинцев. Далее - проводили эусперимент: человеку на улице якобы становилось плохо, и замеряли время реакции прохожих - как быстро кто-нибудь подойдет помочь. И оказалось, что градиент очень стабильный: от получаса в Москве, далее - минут 15-20 в Киеве, минут 5-7 в Варшаве и 1-2 в Нью-Йорке. В общем, я тебе о фактах толкую, а не о мечтах о прекрасном народе, хотя бы на 73%.
показати весь коментар
10.08.2021 16:17 Відповісти
так ты сам за талант сказал. ролик видел этот давно - в "снг" все думают - о, алкаш нажрался, а в норм. странах - человеку плохо. правда смотрел нехотя этот ролик - не люблю когда людей обманывают шоле?
то шо за хату скраю и за историю - так наоборот - первым встречаю та кличу подмогу.
ну а то шо натворили - маем то шо маем.
хотя УНР могла бы если бы Польша не подосрала, выбить красножопых прочь. судьба такая шоле? кстати - есть миллионы историй за "судьбу", так шо я к этому "а шо бы если бы" отношусь спокойно, так как если посм. даже вна римские часы - то там куча тоже таких вещей шо буквально один поворот меча и вся история скажет - Ой, ну я пошла тогда на пол-градуса взад гггг Зґвалтував 11-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхівки в Києві: суд засудив педофіла до максимального терміну - 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 2862
показати весь коментар
10.08.2021 16:34 Відповісти
15 лет налогоплательщики будут его кормить, и через 15 лет он выйдет законопослушным и полезным обществу. ***. Что в этом мире не так?
показати весь коментар
10.08.2021 14:15 Відповісти
На месте отца девочки я или занес кому надо денег, чтоб эта тварь не вышла с зоны живой, а если денег нет, то дождался бы дня, когда оно выползет на волю, чтобы сдохнуть.
показати весь коментар
10.08.2021 14:16 Відповісти
Не понял.
На месте отца девочки я ..... дождался бы дня, когда оно выползет на волю, чтобы сдохнуть.
Вы (или отец девочки) готовы "сдохнуть" в тот день когда оно выползет на волю? А смысл?
Извините.
показати весь коментар
10.08.2021 14:21 Відповісти
"Сдохнуть" - глагол в сложноподчиненном предложении, связанном в первую очередь с предыдущим - там где про "оно".
показати весь коментар
10.08.2021 15:49 Відповісти
Ви гуманіст, або просто не уявляєте на що перетворюється людина після 15 років відсидки. Особливо якщо "правильно скалічити" на самому початку сроку. От за це і потрібно відразу заплатити. І забути про чорта бо він до кінця строку не доживе...
показати весь коментар
10.08.2021 14:25 Відповісти
о да - начались диванные масакры - просто, говорю - не все кого садят - виновные. но почти все мстуны - правослабные - а ведь сказано шо надо прощать и т.д. .... гггг, если бы они читали православные тексты, то там не то шо девочку - там города целые как свиней вырезали - и было норм....
блевать охота - но тока от лицемерия. и да - если виновен мущинка - то пусть сидит своих 10 лет с б*гом(б*г ведь тоже 12-летками не брезговал Изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки в Киеве: суд приговорил педофила к максимальному сроку - 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 636 )
показати весь коментар
10.08.2021 14:31 Відповісти
а чому Мертвечук ще на свободі???
Скільки років він вже знущається з України
показати весь коментар
10.08.2021 14:38 Відповісти
Перед отбыванием срока, я бы пенэктомировал бы его, урки были бы довольны и через 15 лет вышел бы на волю, настоящей женщиной!
PS: Может быть даже и счастливой...
показати весь коментар
10.08.2021 14:39 Відповісти
таким надо при задержании отрывать все причиндалы с мясом....и отдать отцу этой девочки...минут на 30...
показати весь коментар
10.08.2021 14:58 Відповісти
Где вмире еще такие сроки смешные? Вот и живем так, сколько преступников среди населения. Давалиб по 30-50 лет, былобы чище в стране.
показати весь коментар
10.08.2021 16:06 Відповісти
 
 