Зґвалтував 11-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхівки в Києві: суд засудив педофіла до максимального терміну - 15 років в'язниці

Суд засудив чоловіка до 15 років в'язниці за насильство над 11-річною дівчинкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в Києві в Telegram.

За підтримки публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури м.Києва судом оголошено обвинувальний вирок жителю Київщини, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.

Згідно з матеріалами слідства, в березні 2018 чоловік підстеріг 11-річну дівчинку поруч із ліфтом у під'їзді багатоповерхівки.

Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку і вчинив стосовно неї дії сексуального характеру, задовольнивши свою статеву пристрасть неприродним способом.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи.

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У ході судового розгляду прокурор повністю довів провину обвинуваченого в скоєнні зазначеного злочину і наполіг на максимальному покаранні, передбаченому санкцією статті.

Погоджуючись із доводами прокурора, Деснянський районний суд м.Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Інформація про засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього.

Зловмисник перебуває під вартою.