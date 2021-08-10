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Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE

Для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року, темпи необхідно збільшити вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

За його словами, темпи вакцинації в Україні необхідно нарощувати.

"Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації і за тиждень у середньому вакцинує 1,4% населення, що вище середньоєвропейського і світового рівня. Однак для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року темпи необхідно збільшити вдвічі", - розповів Ганіченко.

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Топ коментарі
+2
Та так. Навіть сонце години б на чотири довше у небі трималося б подовжуючи світловий день. Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 3319
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10.08.2021 14:25
+2
какое отношение киевская школа экономики имеет к медицине?
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10.08.2021 14:30
+1
пятілєтку в трі года! дагонім і пєрєгонім Амєріку!
еге ж!
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10.08.2021 14:23
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И каким образом увеличить темпы.
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10.08.2021 14:22 Відповісти
Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 9207
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10.08.2021 14:23 Відповісти
При Порошенко 70% вакцинували б ще на початку року
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10.08.2021 14:22 Відповісти
Та так. Навіть сонце години б на чотири довше у небі трималося б подовжуючи світловий день. Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 3319
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10.08.2021 14:25 Відповісти
Якщо згадати той цирк із закупкою вакцин та зривом темпів вакцинації, будь хто справився би краще. Твоя іронія лише підтверджує відсутність контраргументів і це тішить Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE - Цензор.НЕТ 9458
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10.08.2021 18:34 Відповісти
А які аргументи ще треба? Досить здорового глузду. Як можна змусити людей вакціонуватися при добровольній вакцінації та дость високому ступеню недовіри нашій владі та ділкам від медицини? Питання суто риторичне.
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10.08.2021 18:38 Відповісти
Порошенко міг вакцинувати людину силою думки, але зе-вівці образили його і він цей дар втратив. ))
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10.08.2021 15:06 Відповісти
пятілєтку в трі года! дагонім і пєрєгонім Амєріку!
еге ж!
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10.08.2021 14:23 Відповісти
Выдавайте на пунктах вакцинации видосики зедебила или билеты на сватов и 95 анал.
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10.08.2021 14:26 Відповісти
какое отношение киевская школа экономики имеет к медицине?
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10.08.2021 14:30 Відповісти
А разве тут идет речь о медицине?? Тут все упирается в бабки..
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10.08.2021 14:46 Відповісти
Главное - вакцины вовремя поставляйте. Мне нужно к 3 сентября вторую дозу Moderna.
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10.08.2021 15:51 Відповісти
Цей пан вочевидь не товаришує з математикою. На сьогодні вакциновано близько 10%. Щоб вакцинувати 70% потрібно збільшити вакцинування у кілька разів, а не удвічі.
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10.08.2021 16:11 Відповісти
а что это чамыдло руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. скажет через пару лет, когда сначала каждый четвертый, потом каждый третий и по понижающей начнет вымирать?
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10.08.2021 16:36 Відповісти
Привожу один из комментов в Ютубе:
Знакомый водитель школьного автобуса уволился, чтоб не принуждали в@кцинироваться, так как у него родные после волшебных уколов заболели раком. Сегодня после прививки у мужчины поднялась температура выше 39 , увезли в больницу и привезли назад мертвого - оторвался тромб. У брата моей сношеницы после прививки страшный отек ног , еле передвигается. И это у нас маленький городок. А что творится в мегаполисах? Люди, боритесь за свою жизнь, объединяйтесь. У нас в мфц начальница в@кцинировалась и требовала того же от служащих, они отказались и продолжают работать, от них отстали. Не бойтесь!
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10.08.2021 19:57 Відповісти
А где они столько желающих вакцинироваться найдут? У нас антипрививочников процентов 70, не меньше
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10.08.2021 16:46 Відповісти
 
 