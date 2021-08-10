Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE
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Для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року, темпи необхідно збільшити вдвічі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.
За його словами, темпи вакцинації в Україні необхідно нарощувати.
"Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації і за тиждень у середньому вакцинує 1,4% населення, що вище середньоєвропейського і світового рівня. Однак для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року темпи необхідно збільшити вдвічі", - розповів Ганіченко.
Топ коментарі
+2 Странник Виртуальный d2c4d836
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+2 user009
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+1 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар10.08.2021 14:23
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еге ж!
Знакомый водитель школьного автобуса уволился, чтоб не принуждали в@кцинироваться, так как у него родные после волшебных уколов заболели раком. Сегодня после прививки у мужчины поднялась температура выше 39 , увезли в больницу и привезли назад мертвого - оторвался тромб. У брата моей сношеницы после прививки страшный отек ног , еле передвигается. И это у нас маленький городок. А что творится в мегаполисах? Люди, боритесь за свою жизнь, объединяйтесь. У нас в мфц начальница в@кцинировалась и требовала того же от служащих, они отказались и продолжают работать, от них отстали. Не бойтесь!