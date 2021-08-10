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земля (800) Мінагрополітики (187) земельна реформа (230) ринок землі (245)

З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 серпня в Україні на ринку сільськогосподарських земель зареєстровано 5 206 угод. Загальна площа проданих земель перевищила 10 тис. га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Мінагрополітики.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 5206 угод в рамках ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4532 нотаріуси. Всього заяв – 5082, із них погоджено 4473, в черзі на розгляд – 17, відмову отримали 592", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інфографікою, за період з 1 липня по 9 серпня цього року в Україні зареєстровано угоди на 10 161 га земель. За площею лідирують Полтавська (1 276,4 га) і Харківська (1 171,8 га) області.

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З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Звичайна українська хабарницька схема !!! Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі ,хабарницькі гнидники !!!)))))))
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10.08.2021 15:20
+1
Их видят только БЮТ и ОПЗЖ.
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10.08.2021 14:37
+1
Нет конечно, какой самострой на даче? И при чем тут самострой или нет, они участок не могут приватизировать.
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10.08.2021 14:40
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А я думал, что землю будут на Херсонщине выкупать, вдоль крынского канала. Обнесут забором и пустят воду. И никаких сухапутных калидоров пробивать не нужно в крысм С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 9857
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10.08.2021 14:30 Відповісти
От блин а соседи свою дачу уже 5 лет приватизировать не могут, а ту покупают и продают что хотят.
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10.08.2021 14:34 Відповісти
Дача - самострой? Сами виноваты.
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10.08.2021 14:35 Відповісти
Єпроблема,одним самобудови легалізують ,а іншим чомусь ні !!!)))
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10.08.2021 14:39 Відповісти
Нет конечно, какой самострой на даче? И при чем тут самострой или нет, они участок не могут приватизировать.
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10.08.2021 14:40 Відповісти
И какова формулировка отказа? Просто "не дадим"? Не верю. Такой формулировки нет.
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10.08.2021 14:45 Відповісти
Просто не дадим, потому что общество есть а то предприятие которому выделялась земля нет и поэтому и судились но но просто отказ, нет документов того предприятия и все.
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10.08.2021 14:52 Відповісти
Грусно.
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10.08.2021 14:58 Відповісти
Не просто грустно, а ужасно, ведь за 5 лет до этого никого не интересовали те документы, кто хотел тот приватизировал. А потом вдруг все пропало и никто не может в законный способ приватизировать, хотя ходят легенды что как то кто то решает.
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10.08.2021 15:06 Відповісти
Звичайна українська хабарницька схема !!! Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі ,хабарницькі гнидники !!!)))))))
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10.08.2021 15:20 Відповісти
Цікаво ,а де очікувані довжелезні черги іноземних покупців ???)))
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10.08.2021 14:34 Відповісти
Их видят только БЮТ и ОПЗЖ.
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10.08.2021 14:37 Відповісти
Маячня параноїків незбагненна та неосяжна !!!)))
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10.08.2021 14:41 Відповісти
Очень надеюсь, что эти га скупили москали...
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10.08.2021 14:44 Відповісти
 
 