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У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію"

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У Радфеді РФ назвали

Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав "безперспективними" наміри Києва отримати репарації від Москви за анексію Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Про жодні репарації і мови бути не може. Тоді ми можемо попросити репарації за те, що вони свого часу придбали Малоросію, Новоросію, які ніколи не були Україною і належали Російській імперії. Вони були передані Україні більшовицьким урядом, щоб ця союзна республіка була побільше, щоб там з'явилося більше пролетаріату", - сказав Джабаров.

На його думку, такі заяви українська влада робить перед стартом саміту "Кримської платформи", щоб "показати свою активність".

"Я так розумію, що всі ці розмови порушуються у світлі наближення "Кримської платформи". Ну а цьому міністерству (з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ред.) треба показати, що вони не даремно отримують зарплату, потрібно показати якусь активність. Хоча я впевнений, що кожен з них розуміє, що це абсолютно безперспективна робота щодо повернення Криму", - додав Джабаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Новороссия, Малороссия, Микророссия, Нанороссия и Гавнороссия входящие в состав Пидороссии, живут в воспалённом воображении пидороссов, зараженных глистами "русскавага мира"..
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10.08.2021 14:44
+29
В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 2175 В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 835
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10.08.2021 14:39
+26
...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
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10.08.2021 14:35
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Барбос! Твоя недострана уже тявкала про бесперспективность получения Украиной компенсации по газовому договору. Стокгольмский суд "опустил" вас на 5 лярдов и не закашлялся. У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 9328
ЗаплАтите как миленькие! У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 203
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10.08.2021 16:42 Відповісти
У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 2067
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10.08.2021 17:00 Відповісти
Нет,платить будет раша,по полной. Надо просто МЕТОДИЧНО,по международным правовым нормам оформлять претензии,затем в Украинский суд,затем аресты собственности раши за рубежом и у себя. За каждый киоск,дом,дерево,квадрат земли пусть будет выдвинута претензия. Для наших "партнеров" это тоже АРГУМЕНТ,можно законно и беспринципно доить рашу и ставить ее в политическую позу( с тем же Китаем) Надо МЕТОДИЧНО исполнять десятки тысяч претензий на триллионы. Эй" бумажные черви" сколько можно задерибанить и поделить. Ату их ату!
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10.08.2021 17:38 Відповісти
У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 5176 Мені подобається ваша пропозиція.
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10.08.2021 18:12 Відповісти
Куди вони улуські подлюки дінуться. Будуть платити, аж гай шуміти! А отеє надування щічок нам до феньки. Одна біда:скільки прийдеться Україні витратити часу,грошей ( хоча гроші будуть надходити із лаптестану),нервів і праці,щоби привести Крим у порядок після "хазяйнування" там ************** свиней. Бо падли засирають все,де тільки не з"являться. Свою країну засрали до нємогу,то лізуть,суки нахрапом в чужі, бо бачте, їм в чистенькому подобається жити. Ну,нехай п****ть,що хочуть,а примусово платити все ж таки доведеться.
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10.08.2021 21:18 Відповісти
Украине рашка должна за оккупацию Стародубщины в 1918-м и референдум на штыках с последующим геноцидом украинцев в этой древней культурной и этнической части Черниговской земли. С этой потерей даже отжатая у нас Кубань или Таганрог с Белгородом не идут в сравнение. Это как отобрать часть полтавщины...
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11.08.2021 07:34 Відповісти
Врут и придумывают безбожно! Посмотри на карту УНР, созданную по итогам Брест-Литовского мира. Огромные территории, включая Кубань, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую область вошли в состав Украины по этническому признаку. Подписали московские деятели и в течение 10 лет забрали у Украины все! А малороссия, новороссия и пр. говнороссии существуют только в их говноголовах!
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11.08.2021 15:29 Відповісти
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