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У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Міністерстві закордонних справ України очікують відповіді щодо участі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.
Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не знаємо, чи залишиться вона. Ми самі чекаємо відповіді від німецької сторони, чи буде вона на "Кримській платформі", чи ні", - зазначила Джапаров.
Перший заступник міністра додала, що в установчому саміті "Кримської платформи" точно візьме участь міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
Як повідомлялося, Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня.
Топ коментарі
+7 Владимир Иванец
показати весь коментар10.08.2021 14:49
+6 Александр Махновецкий 0000aeaa
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+6 Афанасий Александров
показати весь коментар10.08.2021 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
Мавр своё дело сделал, мавр уходит.
Тебе, кстати, тоже не помешает.
А что это за сомнительный гешефт - быть учеником полусумасшедшей слепой старушки?
Черт с тобой, вангую: президентом не был и не станет, хоть должность занимает. Как главнокомандующий годится только на то, чтобы сдаться и подписать полную капитуляцию. Ждать ничего не надо. Это бессмысленно.
Мне становится предсказуемо скучно с вами.
В моем возрасте не очень воюют. Скорее партизанят. Но поволонтерил я от души.Это тоже не буду обсуждать. Покиньте помещение.
Середина августа , скоро осенний сезон , а слуги воды в рот набрали про газ
Готовят Украине подлянку - дружбу с рашей за газ ??????
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