У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи"

У Міністерстві закордонних справ України очікують відповіді щодо участі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не знаємо, чи залишиться вона. Ми самі чекаємо відповіді від німецької сторони, чи буде вона на "Кримській платформі", чи ні", - зазначила Джапаров.

Перший заступник міністра додала, що в установчому саміті "Кримської платформи" точно візьме участь міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Як повідомлялося, Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня.

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