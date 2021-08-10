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Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет

Немає жодних нормативних документів або вимог, згідно з якими поселення в студентські гуртожитки можливо тільки для вакцинованих осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1", сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Не може бути такого, це порушення прав, ніяких ані нормативних документів, ані вимог немає", - сказав Шкарлет, коментуючи питання про поселення в студентський гуртожиток лише вакцинованих осіб.

Він додав, що студенти переважно досягли 18-річного віку і можуть вакцинуватися від COVID-19, тому в закладах вищої освіти колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж в школах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE

Водночас міністр зауважив, що університети мають автономію, вже багато років практикують дистанційне навчання, тому можуть на свій розсуд вирішувати питання організації освітнього процесу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
а школы закрывать, когда меньше 80% учителей не вакцинировалось-не нарушение прав?
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10.08.2021 15:20
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шо лепече цей плагіатний "вчений"? про які права мова? про права "агресора чи права окупованого", чому ці невакциновані повинні створювати ризики для вакцинованих? замість того, щоб організувати щеплення всих нещеплених він несе якусь ахінею про права...
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10.08.2021 15:11 Відповісти
Так вакцЫна не защищает и створюет рызыки? Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8709 Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6273 Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3248
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10.08.2021 15:14 Відповісти
А какие риски они же вакцинировались, скорее риск для невакцинированных.
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10.08.2021 15:14 Відповісти
якщо студент з Індії заплатив валюту ну як можна його не поселити в гуртожиток) ну з'їздив до батьків на свята,ну привіз "дельту-лямбду" той що ,як каже міністр скоріше в українців сформується кол.імунітет, правда скільки в таких експериментах вимре людей він не уточнює..
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10.08.2021 15:19 Відповісти
а школы закрывать, когда меньше 80% учителей не вакцинировалось-не нарушение прав?
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10.08.2021 15:20 Відповісти
Шо вы переполошились? Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9739
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10.08.2021 15:23 Відповісти
Больше сыра. Больше дырок. Больше дырок. Меньше сыра. Не все так однозначно Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 231
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10.08.2021 15:30 Відповісти
Очень даже однозначно:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 15:39 Відповісти
як цей пан красиво "вмив руки" спустивши проблему на самі навчальні заклади...ось так працює другий уряд Зе
Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2550
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10.08.2021 15:25 Відповісти
лучше подвакцинированных не пускайте никуда
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10.08.2021 15:39 Відповісти
100%! Це порушення прав ІНШИХ СТУДЕНТІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Дивіться рішення КС України стосовно недопуска нещеплених учнів до занять у школі.
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10.08.2021 15:45 Відповісти
какое право ты и они ставят людям диагнозы кто больной? Голову включай
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10.08.2021 15:48 Відповісти
Не хворий, а не щеплений. Не маніпулюйте. Читайте рішення КСУ
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10.08.2021 16:42 Відповісти
Каждый год, ЛЕГКО находят сотни НАДУМАННЫХ причин, для отказа в поселении!
А тут, нате вам: "нет нормативных документов, нет причин"....
Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8795
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10.08.2021 15:57 Відповісти
А тут, в Торонто, вже давненько повідомили, що невакціновані студенти не можуть жити в гуртожитках. І ніхто не вважає це порушенням прав людини. Люди дуже навіть підтримують і схвалюють. В Торонто вже повністю вакцінованих давно за 70% (і діти від 12 років також), а з першою дозою за 80%. Йде мова за паспорта вакцинації і більшість бізнесів підтримує. Починають з Квебеку у вересні. Тому мені дивно читати такий настрій людей в Україні. Живемо, як на різних планетах...
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10.08.2021 18:12 Відповісти
Камеры выключаются, цирк заканчивается https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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10.08.2021 19:32 Відповісти
Камеры выключаются, цирк заканчивается https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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10.08.2021 19:37 Відповісти
 
 