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Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження

Щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech з січня по березень 2021 року засвідчили, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у запобіганні госпіталізації і 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ нагадали, що CoronaVac - інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

"Це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.

Вакцина CoronaVac безпечна, тому що не містить живих компонентів вірусу і пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила її для екстреного застосування", - сказано в повідомленні.

Станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.

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Майже 1,18 млн українців уже зробили щеплення вакциною CoronaVac, яка запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя.
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Топ коментарі
+12
Отлично! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек следовать этому примеру и НЕ прививаться ни в коем случае! Обманите систему! Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 319
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10.08.2021 15:43
+7
Так никто же никого не заставляет. Не прививайся.
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10.08.2021 15:36
+7
Ес и США не признали китайские вакцины.,как и московитские.Поэтому подозреваю шкурный интерес Ляшка.С Прививкой за границу не выедешь.
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10.08.2021 15:48
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ну да!?,а кто проводил исследования,на ком...а х/з....
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10.08.2021 15:33 Відповісти
Так никто же никого не заставляет. Не прививайся.
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10.08.2021 15:36 Відповісти
и не собираюсь.
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10.08.2021 15:41 Відповісти
Отлично! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек следовать этому примеру и НЕ прививаться ни в коем случае! Обманите систему! Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 319
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10.08.2021 15:43 Відповісти
между прочим,для таких идиотов как ты,написана конституция,в которой прописаны права и свободы граждан!
и кстати,я переболел в довольно тяжёлой форме,у меня естественный иммунитет.
а перед вакцинацией,необходимо делать анализ крови,чтоб в результате последствия не обернулись тромбозом!
так что не вопи напрасно,или тебя баклана наняли зазывалой?
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10.08.2021 16:33 Відповісти
А вакцинация у нас совершенно добровольная, строго в соответствии с конституцией! Чем ты не доволен?
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10.08.2021 21:49 Відповісти
Так сейчас проводятся, на ком тоже понятно. Вот кто?
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10.08.2021 15:38 Відповісти
Идиот ванючий!
Посчитай 6% от 128 тысяч!
"Исследования на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни.Источник: https://censor.net/ru/n3281916
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10.08.2021 16:42 Відповісти
Там дослідили, так дослідили: Сотні вакцинованих Sinovac індонезійських медичних працівників хворіють на COVID-19, десятки-у лікарнях
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10.08.2021 16:17 Відповісти
Moderna and Pfizer відпочівають. Все буде арахамія.
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10.08.2021 15:36 Відповісти
Неизвестно, как с "дельтой" работает. Зимой легко было...
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10.08.2021 16:15 Відповісти
Хахаха,а на сколько она эффективна от болезни боооольшой китайский секрет.
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10.08.2021 15:40 Відповісти
почему секрет? За полтора года в Китае от 👑🦠 не умер не один китаец Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 9509
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10.08.2021 15:47 Відповісти
Вот только хз, что стало причиной:
- расстрел за умышленное заражение;
- коменданский час;
- контроль входящих и выходящих возле каждого жилого дома;
или целебная водичка без лабораторных подтверждений эффективности и побочных действий.
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10.08.2021 15:52 Відповісти
Как раз не ХЗ. Статистика и в других странах (кроме лаптестана, конечно, но там и вакцин нет) категорически не в пользу антиваксеров:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 15:56 Відповісти
Китай не сама демократична країна, але й не сама темна диктатура. Є безліч прикладів введення більш жорстких методів боротьби з короновірусом. А результату не було. А в Китаї він є і реальний. Всього вакциновано більше 1.1 млрд , в тч. більше 500 млн. повна вакцинація.
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10.08.2021 17:27 Відповісти
Расстреливать всегда эффективнее, чем убеждать и уговаривать.
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10.08.2021 17:49 Відповісти
Не пугайте,допишите от ковида,и еще допишите - по данным китайской,комуняцкой статистики.
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10.08.2021 15:56 Відповісти
В Китаї майже відсутні масові захворювання , а про смерті від Ковід вже забули. Може їм даосизм допомагає?
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10.08.2021 17:24 Відповісти
Тут уже про "Дельту "надо думать.Там эффективность прививки существенно ниже.
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10.08.2021 15:47 Відповісти
😀 купили 5.5 миллионов доз...а буратин нашлось на это чуть больше миллиона...вот и рекламируют...
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10.08.2021 15:48 Відповісти
на самом деле их не много и осталось - если учесть что часть вакцин все равно вібрасівается, если не успели привить, "буратин нашлось чуть больше миллиона это уже минус 2 млн - так как нужно 2 раза колоть ... итого получается чуть меньше половины. Если голова есть на плечах и выезжать за границу не планируется - стоит подумать...Сам привился Пфайзером, русишшвайнам и сторонникам русского мира вообще не советую прививаться или прививайтесь российской "вакциной" чтобы доказать всему миру свою "исключительность"
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10.08.2021 16:16 Відповісти
Ага...купили 5.6 миллиона доз...на буратин потратили 1.2х2=2.4 миллиона доз..
Остальныеи5.6-2.4=3.2 миллиона доз выкинули в пропасть...это же совсем мало...😀
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10.08.2021 16:21 Відповісти
настоящая массовая широкая вакцинация только недели 2-3 как началась. До сих пор упрашивали упоротых бабуль с дедулями... кстати, сколько их там после вакцинации померло, по вашим методичкам?
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10.08.2021 16:28 Відповісти
Да кто их считал то?? Списали на инфаркт и инсульт..и закопали..😀
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10.08.2021 16:34 Відповісти
та кто -ж в наше время на инсульт списывает?
ковид жеж - всех в него пишут! толи через 3 недели начнут от инсульта помирать!
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10.08.2021 16:41 Відповісти
Тут все от обстоятельств зависит...как выгодно...
Помер в больнице...значит от вируса...помер от прививки значит инсульт...или еще чего то...
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10.08.2021 16:44 Відповісти
Ес и США не признали китайские вакцины.,как и московитские.Поэтому подозреваю шкурный интерес Ляшка.С Прививкой за границу не выедешь.
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10.08.2021 15:48 Відповісти
У них есть свои вакцины. Соответсвенно они могут себе позволить признавать/не признавать чужие.
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10.08.2021 15:52 Відповісти
Ага...пфайзер ..модерна и джонсон...это чьи вакцины?? Европейские или США?? Но в Европе они признаны..
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10.08.2021 15:55 Відповісти
Вакцины друзей признали. Соперников - нет. На этом зарабатывают и гнобят конкурента.
По-сути - бизнес.
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10.08.2021 16:05 Відповісти
😀 Ключевое тут ...бизнес...
Вся истерия с этим вирусом это бизнес..
И реклама этого короновака минздравом это бизнес...
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10.08.2021 16:08 Відповісти
Не зовсім так. Частина країн ЄС вакцинувалися і китайськими вакцинами. Крім рекомендацій ЄС , кожна країна має право погоджувати застосування інших вакцин самостійно.
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10.08.2021 17:29 Відповісти
Индонезийское исследование...

Очень серьезный источник, учитывая, что Индонезия плотно висит на сиське коммунистического Китая.

Если Китай купит ЗЕ, то и Украина будет такие исследования пачками выдавать.
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10.08.2021 15:50 Відповісти
значит Индонезия не отказалась от китайской бовтанки?(пишет гневное письмо Антиколорадосу)

не пойму просто - то рус вакцину изго(в)няют, то китайская та же бурда - ок. супергибридно - засрать всем мозги и просто шоб продать бурду?(в лучшем случае)
и да - Китай не допускал экспердов и зачистил рынок - а - чо, мы же ни при чем - а Трамп за/про глотнул этот бред
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10.08.2021 15:51 Відповісти
Именно из-за фантастической эффективности только недоразвитые страны используют китайские вакцины.
Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 8590
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10.08.2021 15:57 Відповісти
Ізраїль теж?
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10.08.2021 17:30 Відповісти
Израиль полностью пфайзером вакцинирован.
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10.08.2021 17:48 Відповісти
Да уж куда тому пфайзеру с его 46%
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10.08.2021 16:04 Відповісти
Месяц назад тут на цензоре писали, что в Индонезии наоборот - от коронавака все только и болеют, после него прививают американскими модерной и файзер.
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10.08.2021 16:05 Відповісти
Ну теперь относительно короновака осталось его безопасность и эффективность Европе объяснить.
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10.08.2021 16:08 Відповісти
Что то совсем недавно там пели другую песню пели и откуда такие темпы тогда ? , А вот пока еще в более менее свободном Гонконге провели исследования сего шмурдяка Sinovak/Coronovak
В исследовании приняли участие 1442 из числа местных медицинских работников, поскольку система здравоохранения Гонконга была заинтересована в получении реальных результатов от вакцинирования, а не пропаганды. То есть, во главу угла была поставлена эффективность препаратов, чтобы понимать, на какой эпидемиологический эффект нужно рассчитывать как в первом, так и во втором случае.
Результаты исследования оказались однозначными. У тех, кто прививался препаратом Sinovac, был отмечен «низкий» уровень антител после первой инъекции и «умеренный» - после второй. При этом он был сопоставим или слегка ниже, чем у тех, кто переболел ковидом, и в 10 раз был ниже по сравнению с BioNTech. По сути, та самая функция, ради которой и создается вакцина, а именно - генерация организмом антител к вирусу и как следствие, приобретение иммунитета, у китайского препарата на порядок ниже, чем у Pfizer - BioNTech.
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10.08.2021 16:09 Відповісти
Всё не так однозначно.
Файзер - высокотехнологичная вакцина, которая заточена строго на конкретный вирусный белок. Тот что на шипе вируса. Он служит пропуском для вируса в клетку. Конечно специализированная вакцина будет лучше. Но только до момента, когда этот белок изменится. Что собственно и произошло со штаммом дельта.
Вакцины на основе дохлого вируса формируют имунитет схожий с натуральным. То есть не один тип антител, как у файзер, а целый набор против разных участков вируса. Их существенно меньше, но благодаря разнообразию у них больше шансов при встрече с модифицированным вирусом.
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10.08.2021 16:19 Відповісти
Да ты шо?? А переболевшие натуральным ..а не дохлым вирусом какой иммунитет получают?? Схожий или не схожий?? И какой набор у них??😀
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10.08.2021 16:28 Відповісти
На 2 порядка. Десь приблизно у 100 разів менше.
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10.08.2021 16:23 Відповісти
А еще:
Все вакцины испытывались на тех, кто не употреблял спиртного 2 недели до вакцинации и месяц после. Даже пива.
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10.08.2021 17:54 Відповісти
Ясне діло, що вона така ефективна - це ж наше МОЗ стверджує
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10.08.2021 16:30 Відповісти
Ковид19 уже практически нигде нету(читайте как ведут себя вирусы - 2 волны и мутировав приходит новый а старый уходит сам-собой) - так как появился и преобладает повсеместно Ковид21(Дельта) - но вакцина пАмАгАет от Ковид19 которого уже нет !!! пздц
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10.08.2021 16:59 Відповісти
Т.е. вакцинировался короноваком - скорая не приезжает, больницы отказывают?
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10.08.2021 17:52 Відповісти
Украинцы, помните, что против вакцинации в Украине выступает российская агентура!!! И не ведитесь если они пишут по-украински! Их цель - хаос в Украине! Война, эпидемия, политические противостояния - их методы, а цель - хаос в Украине!
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11.08.2021 00:59 Відповісти
Российская агентура и здравый смысл...
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11.08.2021 15:18 Відповісти
 
 