Вакцина CoronaVac ефективна на 96% у запобіганні госпіталізації від COVID-19, - дослідження
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Щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech з січня по березень 2021 року засвідчили, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у запобіганні госпіталізації і 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У МОЗ нагадали, що CoronaVac - інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.
"Це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.
Вакцина CoronaVac безпечна, тому що не містить живих компонентів вірусу і пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила її для екстреного застосування", - сказано в повідомленні.
Станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.
Майже 1,18 млн українців уже зробили щеплення вакциною CoronaVac, яка запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя.
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и кстати,я переболел в довольно тяжёлой форме,у меня естественный иммунитет.
а перед вакцинацией,необходимо делать анализ крови,чтоб в результате последствия не обернулись тромбозом!
так что не вопи напрасно,или тебя баклана наняли зазывалой?
Посчитай 6% от 128 тысяч!
"Исследования на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни.Источник: https://censor.net/ru/n3281916
- расстрел за умышленное заражение;
- коменданский час;
- контроль входящих и выходящих возле каждого жилого дома;
или целебная водичка без лабораторных подтверждений эффективности и побочных действий.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Остальныеи5.6-2.4=3.2 миллиона доз выкинули в пропасть...это же совсем мало...😀
ковид жеж - всех в него пишут! толи через 3 недели начнут от инсульта помирать!
Помер в больнице...значит от вируса...помер от прививки значит инсульт...или еще чего то...
По-сути - бизнес.
Вся истерия с этим вирусом это бизнес..
И реклама этого короновака минздравом это бизнес...
Очень серьезный источник, учитывая, что Индонезия плотно висит на сиське коммунистического Китая.
Если Китай купит ЗЕ, то и Украина будет такие исследования пачками выдавать.
не пойму просто - то рус вакцину изго(в)няют, то китайская та же бурда - ок. супергибридно - засрать всем мозги и просто шоб продать бурду?(в лучшем случае)
и да - Китай не допускал экспердов и зачистил рынок - а - чо, мы же ни при чем - а Трамп за/про глотнул этот бред
В исследовании приняли участие 1442 из числа местных медицинских работников, поскольку система здравоохранения Гонконга была заинтересована в получении реальных результатов от вакцинирования, а не пропаганды. То есть, во главу угла была поставлена эффективность препаратов, чтобы понимать, на какой эпидемиологический эффект нужно рассчитывать как в первом, так и во втором случае.
Результаты исследования оказались однозначными. У тех, кто прививался препаратом Sinovac, был отмечен «низкий» уровень антител после первой инъекции и «умеренный» - после второй. При этом он был сопоставим или слегка ниже, чем у тех, кто переболел ковидом, и в 10 раз был ниже по сравнению с BioNTech. По сути, та самая функция, ради которой и создается вакцина, а именно - генерация организмом антител к вирусу и как следствие, приобретение иммунитета, у китайского препарата на порядок ниже, чем у Pfizer - BioNTech.
Файзер - высокотехнологичная вакцина, которая заточена строго на конкретный вирусный белок. Тот что на шипе вируса. Он служит пропуском для вируса в клетку. Конечно специализированная вакцина будет лучше. Но только до момента, когда этот белок изменится. Что собственно и произошло со штаммом дельта.
Вакцины на основе дохлого вируса формируют имунитет схожий с натуральным. То есть не один тип антител, как у файзер, а целый набор против разных участков вируса. Их существенно меньше, но благодаря разнообразию у них больше шансов при встрече с модифицированным вирусом.
Все вакцины испытывались на тех, кто не употреблял спиртного 2 недели до вакцинации и месяц после. Даже пива.