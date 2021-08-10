Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі

Латвія оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МВС Латвії Марія Голубєва повідомила в Twitter.

"Прийнято рішення уряду про оголошення надзвичайного стану на кордоні Латвії. Зміцнення кордону починається негайно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі.

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