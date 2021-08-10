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Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Латвія оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МВС Латвії Марія Голубєва повідомила в Twitter.
"Прийнято рішення уряду про оголошення надзвичайного стану на кордоні Латвії. Зміцнення кордону починається негайно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі.
Топ коментарі
+8 Valery Greff
показати весь коментар10.08.2021 15:53
+6 Владимир Иванец
показати весь коментар10.08.2021 15:43
+5 Владимир Иванец
показати весь коментар10.08.2021 16:00
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Будь ласка, зачекайте...
а еще пишут шо ненавидят совок. - да совок вам, ребята, не тока АЭС построит возле границы, но тупо провезет пару бомб.... уже. шоб потом сказать - А это все Мустафа, ну типо иранец, сделал вна подвале бимбу и привез в Вильнюс
страна НАТО назыввается - вези-не хочу, хоть куртки заморские, три, хоть бомбы отечественные - пять.
даже и не думал шо там открыто все
а они то знают кто враг - и я х.з. с кем вы там дружишь, но даже при оккупации совком там тупо не разговаривали с оккупантами на московском, хотя и знали его. толерантность к кому и к чему то?
если ко всяким лгбт, то это демократия, правда я ненавижу марши этих людей, но блин - в демократии все равны. а то шо мы ближе к кацапам - солдат если там на украинском чет говорил = сразу как к другу относились и переходили на русский, то есть правильно бы, российский язык, если он не знал нормально их языка( )
чего тут спорить то? вот где нация, я имею в виду шо маленький числом народ но за свое стеной стоит
Хотя, теперь эта орда двинется через Украину.
А у нас, как известно, граница на замке, но без засова!)
Во Франции - у него получилось. Будем надеяться, здесь его обломают.