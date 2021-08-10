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Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі

Латвія оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МВС Латвії Марія Голубєва повідомила в Twitter.

"Прийнято рішення уряду про оголошення надзвичайного стану на кордоні Латвії. Зміцнення кордону починається негайно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі
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Топ коментарі
+8
Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 1558
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10.08.2021 15:53
+6
Пулеметные точки надо вводить, а не положения. Имеете дело с новой формой агрессии.
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10.08.2021 15:43
+5
Нам они сотни ДШК безвозмездно передали. Запаслись литовцы полезными шняжками! Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 2000
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10.08.2021 16:00
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архимед в помощь ! сажайте их на катапульты и катапультируйте их обратно в тараканию ! второй раз летать не захотят !
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10.08.2021 15:42 Відповісти
Пулеметные точки надо вводить, а не положения. Имеете дело с новой формой агрессии.
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10.08.2021 15:43 Відповісти
Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 1558
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10.08.2021 15:53 Відповісти
Хорошая машинка!
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10.08.2021 15:55 Відповісти
В Литве на вооружении, могут помочь соседям.
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10.08.2021 15:57 Відповісти
Нам они сотни ДШК безвозмездно передали. Запаслись литовцы полезными шняжками! Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 2000
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10.08.2021 16:00 Відповісти
Мы переходы комфортабельные с дырой строим, а вы им советы про пулеметв даете
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10.08.2021 15:56 Відповісти
Да. И я настаиваю на пулеметах! Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 3830
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10.08.2021 16:01 Відповісти
Может у себя для начала поставим. Пример подадим на деле
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10.08.2021 16:09 Відповісти
С нашим говнокомандующим не прос...ать бы то, что есть.
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10.08.2021 16:11 Відповісти
А там нет 73% слабоумных. Мышибратья не проходит!)))
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10.08.2021 16:04 Відповісти
и они до сих пор еще границу не поставили в режим "стена"?
а еще пишут шо ненавидят совок. - да совок вам, ребята, не тока АЭС построит возле границы, но тупо провезет пару бомб.... уже. шоб потом сказать - А это все Мустафа, ну типо иранец, сделал вна подвале бимбу и привез в Вильнюс
страна НАТО назыввается - вези-не хочу, хоть куртки заморские, три, хоть бомбы отечественные - пять.
даже и не думал шо там открыто все Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 9262 Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 4805
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10.08.2021 15:45 Відповісти
Так там нормальные люди живут, нормальные, но наивные, и считают, что если они нормальные, то и соседи у них тоже нормальные.
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10.08.2021 16:12 Відповісти
почитай шо натворили совки там, а потом говори шо кто то там считает русню "нормальными"
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10.08.2021 16:26 Відповісти
Я в курсе, что там творили. Но также знаком с некоторым количеством литовцев и латышей, у них реально чуть другой менталитет, они гораздо ближе к излишней толерантности европейцев, чем к нашей озлобленности. В этом отношении мы гораздо ближе к кацапам, как бы противно это не звучало.
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10.08.2021 16:52 Відповісти
та слава Аллаху если бы озлобленность наша была к "братьям" то!
а они то знают кто враг - и я х.з. с кем вы там дружишь, но даже при оккупации совком там тупо не разговаривали с оккупантами на московском, хотя и знали его. толерантность к кому и к чему то?
если ко всяким лгбт, то это демократия, правда я ненавижу марши этих людей, но блин - в демократии все равны. а то шо мы ближе к кацапам - солдат если там на украинском чет говорил = сразу как к другу относились и переходили на русский, то есть правильно бы, российский язык, если он не знал нормально их языка( Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 6499 )
чего тут спорить то? вот где нация, я имею в виду шо маленький числом народ но за свое стеной стоит
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10.08.2021 17:17 Відповісти
А Вильнюс каким боком к Латвии ?
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10.08.2021 16:22 Відповісти
я за границу говорю - хоть в Таллин привезти могли.... могли Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 81
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10.08.2021 16:25 Відповісти
про Вильнюс небыло ни слова. Белоруссия граничит также с Латвией
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10.08.2021 16:38 Відповісти
Сопли жевать как мы не будут?
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10.08.2021 15:53 Відповісти
Вот так кацапы и взялись за страны Балтии. А ведь предупреждали, что на Украине не остановятся. Пусть гансы продажные у себя ждут следующий этап.
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10.08.2021 16:09 Відповісти
Молодцы.
Хотя, теперь эта орда двинется через Украину.
А у нас, как известно, граница на замке, но без засова!)
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10.08.2021 16:11 Відповісти
шо за "ЧП"? вероятно, построить кпп, колоть пфайзером и назначить мин. европенсию... Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 1156
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10.08.2021 16:17 Відповісти
***** решило повторить операцию "обезьяны в Европе"...
Во Франции - у него получилось. Будем надеяться, здесь его обломают.
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10.08.2021 16:18 Відповісти
 
 