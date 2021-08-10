Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови"
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"Севастопольський міський суд" залишив без розгляду апеляційну скаргу у кримінальній справі стосовно Віктора Сташевського, засудженого на 6,5 роки за організацію діяльності об'єднання "Свідків Єгови" .
Засідання проходило в закритому режимі, слухачів пустили тільки на оголошення вироку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.
Згідно з відомостями на офіційному сайті "суду", за даною скаргою "суддя" Василь Авхімов виніс якесь рішення, суть якого не розкривається.
За інформацією дружини Віктора Сташевського, рішення "суду" першої інстанції було залишено в силі. Сам засуджений у судовому процесі брав участь шляхом відеоконференцзв’язку. Розгляд апеляційної скарги зайняв менше години.
Нагадаємо, 4 червня 2019 року в окупованому Севастополі ФСБ РФ провела обшуки щонайменше в 9 будинках місцевих віруючих. Був затриманий 52-річний Віктор Сташевський, однак на наступний день він був відпущений з ізолятора під підписку про невиїзд. Щодо нього було порушено кримінальну справу за статтею "Організація діяльності екстремістської організації" (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ).
19 жовтня 2020 року розпочався новий розгляд кримінальної справи стосовно Віктора Сташевського.
29 березня 2021 року "суддя" "Гагарінського районного суду" Севастополя Павло Крилло визнав Сташевського винним і засудив до шести з половиною років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
и больше всего смешно - че этот чел не свалил в вменяемую страну и не эвакуировался?
надаялся на "правосудие" рашки?
так это как бы антилопа в вольере надеялась шо крокоил начнет жевать траву и станет доставальщиком гольфивских шаров из дна водоема.....
не, ну жесть конечно, просто теперь все(кроме Невзорова) свалят подальше и будут нести рссукий мир вовне, или извне, как там по российски то?
я за то и говорю - если уже тупо рубят эту секту - то сваливать - что там держит говоришь? родные? так пусть себе будут там, но им только внапряг слать посылки будет. почему валить? - а потому что люди с Африки валили - мало ресурсов = свалили к сожалению на север. тебе же не будет лучше шо останешься зная что отсидишь на каких-то колымах условных, а потом возвратишься с судимостью? зато "заверузаЯхве". это тупо, разве шо для карьеры да и только.
кстати, по канонам ученые - еретики же, не?
так добро пожаловать сведунов ..... взад в пещеры. или по кр. мере - жили шоп так как 2000 лет назад. пасли бы своих коз и цапов и баранов - и вот тогда мона сказать - были бы верными Яхве. Правда когда приходит чума - бодро бежали бы к докторам с воплями - Яхве-чорт, док, помогииии
ибо раз - Иисус мифический обращался только к иудеям. Все! кому дальше надо местечковые верования?
два - по канонам Иисус=Яхве, то есть поклоняться монстру, который даже свой народ косил тупо из-за того что он не то подумал или усомнился?
три - как вы се представляешь "суд"? если все заповеди, ну да хоть одну - нарушали все 100% даже верунов?
четыре - все Боб простит? - ну так зачем же тогда уныло "следовать" этому "учению"? если Сталин даже - в раю. просто раскаялся и все. и да - ты не докажешь шо Сталин не в раю, верно ведь? так и я - не докажу шо Яхве выдумка, но по логике у меня доказательств побольше.
С чем тя и поздравляю!
"Від лікування кров'ю відмовляються на Заході"-тоді запропонуй кровозамінник, який здатний переносити кисень і СО2 між органами, поживні речовини, має здатність згортатись при контакті з ушкодженим ендотелієм за зовнішнім механізмом гемостазу, а також містить фактори згортання крові (а це - складні поліпептидні сполуки), а також аналоги тромбоцитів, лейкоцитів, антитіла, володіє буферними властивостями для авторегуляції кислотно-лужної рівноваги. Має в складі альбуміни для забезпечення необхідного осмотичного тиску. Чим пропонуєш замінити всі ці функції при гострій крововтраті внаслідок політравми, акушерських кровотеч у породіль, з розвитком геморагічного шоку чи ДВЗ-синдрому? При важких шлунково-кишкових кровотечах? У гематологічних пацієнтів з важкою анемією?
Ну? Реосорбілактом? Розчином Рінгера?
Витрачу на тебе, вірун, зайвих кілька хвилин свого часу, і проведу тобі лікбез по переливанню крові в 21 столітті. НІХТО в ********* світі не переливає цільну кров, а лише її компоненти: еритроцитарну масу, відмиті еритроцити, тромбконоцентрат, свіжозаморожену плазму, альбумін, гама-глобулін, а також напівсинтетичні фактори згортання крові. До речі, завдяки останнім, хворі на гемофілію мають шанси дожити хоча б до 40 років. Чи бозя єгова не любить людей? Що аж віддав свого сина на розп'яття?
Я не заперечуючи що при переливанні крові є ризик зараження СНІДом, вірусними гепатитами, малярією, сифілісом, чумою і висипним тифом. Але у порівнянні з отриманою користю від ефекту гемотрансфузії у разі вищеназваних ситуацій, потенційний ризик зараження мізерний.
Своє печерне дикунство стосовно переливання крові тримай при собі, проповідувати його будеш на своєму щотижневому збіговиську вірунів. Можливо, в часи, коли Мойша водив своїх обрізаних співвітчизників пустелею, твої релігійні фобії гамотрансфузії і були актуальні. Але не зараз.
либо как я написал - в лес вы возьмете Пиплию и "веру", либо ружье и патроны и фонарик
Невзоров просто кайфовал бы, прочитав эти ваши стенания
А потом ..... один едкий коммент и вы заткнулись, бо Маэстро)
Притчи 26:4 Не отвечай глупому по его глупости, чтобы не стать таким же, как он.
5 Отвечай глупому по его глупости, чтобы он не стал мудрым в своих глазах.
іншу точку зору на методи лікування, то пропоную Вам звернутися до
Свідків Єгови через офіційний сайт, там є декілька фільмів з інформацією
про методи, та операціі які використовуються в світі, або зв'яжіться с
лікарями Свідками Єгови, які запропонують Вам наукові матеріали.\\\\\\\\\\
так, стаю аллаховцем, там хоть тоже бред, но ТАКОГО вроде нет
б*же, ну скажите шо вы так "троллишь", бо я уже на грани переливания крови - пузо лопается от ржача то
https://mozdocs.kiev.ua/liki.php?name=%CF%E5%F0%F4%F2%EE%F0%E0%ED&lang=1&manufacturer=&category=0&likform=0&pokaz=&atcode=&go=%CF%EE%F8%F3%EA&nav=1&hf=1&am=
Єдиний препарат, виробник москальська підєрация, термін дії реєстраційного посвідчення препарату закінчився у 2010 році.
Ефективність препаратів фторованих вуглеводнів по перенесенню кисню складає лише 30% від людської крові. Через нестабільність сполуки першої генерації Флюосол, винайденого в Японії більше 30 років тому, через тривалу (протягом місяців) циркуляцію в крові його метаболітів після переливання, через ускладнення від застосування у вигляді тромбоцитопенії, він був виключений FDA зі списку дозволених до використання в США в 1994 році. Препарат 2 генерації Oxigent, пройшов лише 3 етап клінічних випробувань, які так і не були завершені через високу вартість виробництва та економічну недоцільність його масового виробництва фармкомпаніями:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7086064/
Образец опускания, хотя они и так опущенные, Образец затыкания морд верозавров, подразделения секты - Смердетели Коровы
а чо - вас же вчать як пасти овець - так пасіть собі, ах, так, сотона зла, може прєвратіть свідуна в козла, шо і бачимо.
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0430282-06#Text
Бо у разі смерті постраждалого, якому вчасно не перелили кров, писулька єговіста менше всього цікавитиме прокурора в суді. А реаніматологу за це можуть дати термін ув'язнення чи позбавити права працювати за фахом.
те верят шо 7000 лет, а эти - шо они д.артаньяны, а все другие..... не такие
то шо миллиарды лет - прямо срут на Пиплию.
то шо Яхве воскресит всех - это как? сто млрд. человек воскресит? а дикари? тоже "предали егО"? и кто плохой - Дарвин? А кто хороший - поп который так любил детей шо аж поймали и посадили?
или хорош ли тот кто построил дамбу в америке шоп 50 колонистов имели профит, и пофиг шо ниже по течению подохло пару племен? я кстати наверно пойду послушаю шо они там мямлят, в "дом молитвы" или как там, но трудно будет не проржаться, и/или не начать срач за например - че Яхве уничтожил почти все живое потопом - это от доброты, или от милославия? м?
так хорош ваш Яхве или плох? - в чем провинились фламинго и тиранозавры то? и миллионы других видов - шо Яхве их уничтожил, тогда как мог просто истребить свой народ, ой, то есть всех злых, а?
мой совет - сходите к психиатру, Сенатор не ходит - и видно что вытворяет, как и вы.
ни странно ни разу
вспомним - Вартова Башта - это же то же раздавали раньше - и тут говорят шо квартиры не "зохавывают" -
Путин говно конечно, но даже совки пару решений делали правильно . ватники лучше квартиры потихонечку дадут взадЭ, а Яхве - стерпит - он же памятник
я так и знал - Яхве не помог еще никому, разве шо как плацебо, а волки то кушать хотят
просто вже навіть в Вікі засрали всі статті "проЄктами"
може вже й "мізками".
соррі, но зай*бує реально
як і недобуква кацапська "'ё"
правда видно шо користуються тільки одним відсотком - ролики послухати на англ. - тупо 500 слів можна знати шоп розуміти
досить смішно - одне слово звучить так само як 5 інших.... у нас мова хоча би - то шо чую то пишу, в натурі в 100 разів зрозуміліше. особливо смішно як прізвища вони вимовляють...... по буква треба ж сказати, бо написане може вимовлятись хз як. наприклад - Янукович або Міттельборат, ну не згадаю прізвищ шоб навести до прикладу
...не беруть участь у суспільно-політичному житті країни, не ходять на вибори, байдужі до Революції гідності та її ідеалів, не служать в ЗСУ та інших військових формуваннях, в т.ч. добробатах, пропагують ідеї мишебратьєв стосовно москальських окупантів та місцевих ватників лугандону. А, по суті, є слухняною пасивною масою, яка виконує те, що скаже їм пастор на зібранні. А від кого отримують централізовані накази ці пастори, які саме ідеї вкладати в мозок довірливих вірян, це дууууже цікаве запитання. Тільки не треба мені розказувати казочки, що кожна релігійна громада є абсолютно ізольованою від інших, має абсолютну автономію і не має зв'язку з регіональним чи загальнодержавним центром.