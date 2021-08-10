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Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN

У Туркменістані охочих провести додому інтернет змушують давати клятву на Корані, що вони не використовуватимуть VPN.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє туркменська служба Радіо Свобода, що цитує мешканку, яка вже півтора року намагається провести до себе додому інтернет.

За словами співрозмовниці, півтора року зайняло очікування в черзі, коли ж черга підійшла, від неї, крім іншого, зажадали покластися на священній для мусульман книзі Коран про те, що вона не буде користуватися послугами VPN.

"А без VPN в інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити", - говорить героїня матеріалу.

Повідомляється і про інші випадки, коли чиновники вимагали клястися. За повідомленням, в одному з регіонів країни клястися на Корані людей змушує співробітник Міністерства національної безпеки, який курирує філія компанії "Туркментелеком".

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Практика примусу громадян давати клятви і присяги в Туркменістані широко поширена. У минулому давати клятву вірності батьківщині вимагали від усіх громадян, починаючи з дітей.

У Туркменістані в даний час заблоковано багато сайтів, соціальні мережі, а також ресурси, що пропонують VPN-сервіси. Влада використовує різні методи, щоб громадяни не використали цю можливість для доступу в інтернет.

VPN, або віртуальна приватна мережа, часто використовується для обходу блокування, щоб отримати доступ до того чи іншого заблокованого сайту або сервісу. Крім того, ці технології захищають дані від тих, хто намагається дізнатися, чим користувач займається в інтернеті.
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Топ коментарі
+14
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 7679
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10.08.2021 16:10
+12
У них еще 1021-й. Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 6955
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10.08.2021 16:11
+9
Жесть.
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10.08.2021 16:09
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дикие нравы...
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10.08.2021 16:08 Відповісти
Аллах все видит: как мусульманин сидит под проксей и как жрет сало на нычьку и запивает водочькой Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 9138
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10.08.2021 16:18 Відповісти
Не вірю ,що це 2021 рік))))
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10.08.2021 16:09 Відповісти
У них еще 1021-й. Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 6955
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10.08.2021 16:11 Відповісти
Вчора якраз почався ісламський Новий рік, - 1443 рік Гіджри.
Перший день священного місяця мухаррам означає настання нового року, - Рас ас-Сана.
Саме в цей день пророк втік з Мекки в Ясріб. З часом місто Ясріб стали просто називати "місто пророка", - "маадінат ан-Набі". Скорочено, Медіна.
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10.08.2021 18:27 Відповісти
там где гномы и карлики с лицом экземы по кличкеКористувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 1233 жак уй абалдуй
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10.08.2021 18:29 Відповісти
Здесь тоже не 2021...
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10.08.2021 16:21 Відповісти
Жесть.
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10.08.2021 16:09 Відповісти
маразм
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10.08.2021 16:09 Відповісти
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 7679
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10.08.2021 16:10 Відповісти
Одночасно. Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3993
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10.08.2021 16:15 Відповісти
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3987
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10.08.2021 16:10 Відповісти
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3556 Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3745
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10.08.2021 16:13 Відповісти
да уж .. улыбнуло ... скоро и в шайтанате после выборов ЦИК будет клятвенно присягать что посчитали правильно....
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10.08.2021 16:14 Відповісти
_Это вообще не смешно! Это искалеченное настоящее и будущее миллионов людей, искалеченные судьбы. Дурак смеяться будет лишь - или подлец.
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10.08.2021 16:23 Відповісти
ВААах! Шайтан -майтан этит ви пи эн! мама клянусь, каран целовал, на ви пи эн пьлевал!!!
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10.08.2021 16:18 Відповісти
_Движутся по стопам кетая к тотальному контролю Неизвестных Отцов над народом, электронному концлагерю. Т. е. государство, которое есть производная народа и должно народу служить, вместо этого делает народ бесправными рабами. Потому как при тотальном контроле власти над народом и речи не идёт ни о каком контроле народа над властью, не говоря уже о смене неугодной народу власти через механизм выборов - такая система может только взорваться когда давление пара под крышкой станет сильней чем удерживающая его сила.
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10.08.2021 16:21 Відповісти
Про історичну єдність в тюрмі народів

https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/pro-istorychnu-yednist-v-tyurmi-narodiv

...Українці більше не є знаряддям чужої імперії, тепер вони самі відповідають за свої вчинки і визначають власну долю. На щастя, для України вже позаду злочини тоталітарного режиму, які Путін намагається виправдати, називаючи "спільними для нас трагедіями". А от сьогодення народів Російської Федерації - трагічне, як і півстоліття до того.
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10.08.2021 16:27 Відповісти
Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 5031
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10.08.2021 16:32 Відповісти
Дикуни
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10.08.2021 16:35 Відповісти
я твой тубитейка рот пхал))клянись на арбузе Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 9999
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10.08.2021 18:26 Відповісти
Феодализм восточного типа.
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10.08.2021 16:40 Відповісти
3го звена средней степени и халат и бай палисатый падарил
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10.08.2021 18:26 Відповісти
Туркменбашы - лепший друг путина. Символично, однако ...
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10.08.2021 17:10 Відповісти
Такие новости обожают страны третьего мира. Чтобы оправдать свое жалкое существование. Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 3016
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10.08.2021 17:21 Відповісти
килиш милиш кучу на троих!
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10.08.2021 17:54 Відповісти
диктатура обыкновенная. почему-то при упоминании диктатуры всем на ум сразу приходит свЫн и Северная Корея, но тут прямо под боком есть место, мало чем отличающееся от нее - Туркменистан.
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10.08.2021 18:13 Відповісти
В нещасних туркменів було лише 3 радості в житті: газ, дружній кацапстан, і VPN. Тепер забрали останнє. Тепер монголоїдам залишається ще більше полюбити путлєра. Бо так звелів туркмен-паша.
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10.08.2021 18:17 Відповісти
я воль чучхехан клянусь на кумысе
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10.08.2021 18:25 Відповісти
шол 2021 год Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 1093
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10.08.2021 18:30 Відповісти
Вот теперь мне обьясните как могут жить люди с таким разным ментатилетом и культурой в одной стране , как это было в СССР ? и это при том что формально все имели свои национальные республики , как бы были отделены . В настоящее время глобалисты заполняя Европу и Северную Америку мигрантами из Африки , Ближнего Востока и Южной Америки ? Там уже нет национальных анклавов . Одна вонючая помойка винигрет . .
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10.08.2021 18:40 Відповісти
Граждане Туркменистана для которых священными книгами являются Библия или Тора вздохнули с облегчением Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 2508
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10.08.2021 19:40 Відповісти
так их не отключат от сети? Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 9439
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10.08.2021 19:41 Відповісти
нам тоже пора..мамой клянусь не порохоботить.. Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 1627
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10.08.2021 19:41 Відповісти
нет).их вера позволяет клясться на Коране в чем угодно десять раз в день )))
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10.08.2021 19:52 Відповісти
 
 