Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN

У Туркменістані охочих провести додому інтернет змушують давати клятву на Корані, що вони не використовуватимуть VPN.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє туркменська служба Радіо Свобода, що цитує мешканку, яка вже півтора року намагається провести до себе додому інтернет.

За словами співрозмовниці, півтора року зайняло очікування в черзі, коли ж черга підійшла, від неї, крім іншого, зажадали покластися на священній для мусульман книзі Коран про те, що вона не буде користуватися послугами VPN.

"А без VPN в інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити", - говорить героїня матеріалу.

Повідомляється і про інші випадки, коли чиновники вимагали клястися. За повідомленням, в одному з регіонів країни клястися на Корані людей змушує співробітник Міністерства національної безпеки, який курирує філія компанії "Туркментелеком".

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Практика примусу громадян давати клятви і присяги в Туркменістані широко поширена. У минулому давати клятву вірності батьківщині вимагали від усіх громадян, починаючи з дітей.

У Туркменістані в даний час заблоковано багато сайтів, соціальні мережі, а також ресурси, що пропонують VPN-сервіси. Влада використовує різні методи, щоб громадяни не використали цю можливість для доступу в інтернет.

VPN, або віртуальна приватна мережа, часто використовується для обходу блокування, щоб отримати доступ до того чи іншого заблокованого сайту або сервісу. Крім того, ці технології захищають дані від тих, хто намагається дізнатися, чим користувач займається в інтернеті.