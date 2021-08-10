Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засуджує дрифт на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.
Про це Ткаченко повідомив у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А, по-перше, в жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге, у ставленні до безпеки людей навколо. І, по-третє, до законодавства України, адже дозволів на це не давало ні наше міністерство, ні заповідник "Софія Київська", - написав Ткаченко.
Він також зазначив, що в зв'язку з цим звернувся до Нацполіції і КМДА з проханням про ретельне розслідування, а також заявив, що зі свого боку Міністерство також з'ясовує, як таке стало можливим.
"Також очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватися біля історичних пам'яток", - заявив Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Їй активні рухи підуть на користь і прибере те, що нагадила.
Відразу згадується, що за наш прапор катували, вбивали.
А отакі ... вимазують його собою неадекватними.
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Директорів лазень?