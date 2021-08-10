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Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону

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Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засуджує дрифт на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Про це Ткаченко повідомив у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А, по-перше, в жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге, у ставленні до безпеки людей навколо. І, по-третє, до законодавства України, адже дозволів на це не давало ні наше міністерство, ні заповідник "Софія Київська", - написав Ткаченко.

Він також зазначив, що в зв'язку з цим звернувся до Нацполіції і КМДА з проханням про ретельне розслідування, а також заявив, що зі свого боку Міністерство також з'ясовує, як таке стало можливим.

"Також очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватися біля історичних пам'яток", - заявив Ткаченко.
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Топ коментарі
+26
Даже повторю слова умного человека.

Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 3853
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10.08.2021 16:23
+15
Проблема не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
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10.08.2021 16:20
+6
Да что там расследовать то? Всеголишь восемерочку дрифтанули надпись, а могли шинами написать зеля чмо Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет - Цензор.НЕТ 2259
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10.08.2021 16:16
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Да что там расследовать то? Всеголишь восемерочку дрифтанули надпись, а могли шинами написать зеля чмо Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет - Цензор.НЕТ 2259
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10.08.2021 16:16 Відповісти
Ткаченко, занимайся своими прямыми обязанностями. Чтобы такие дрифтеры не вырастали. Наказывать обязанность правоохранителей.
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10.08.2021 16:17 Відповісти
Проблема не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
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10.08.2021 16:20 Відповісти
Даже повторю слова умного человека.

Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 3853
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10.08.2021 16:23 Відповісти
Зачем вторить? У меня на это дерьмо есть только непечатаемые слова. Скажешь лучше -- говори, нет -- сопи в две дырочки и не порти воздух.
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10.08.2021 16:39 Відповісти
Это точно, за какие заслуги певцам ртом такие гонорары, непонятно! что-то в этом не правильно!
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10.08.2021 17:48 Відповісти
П`яні морди, бійки, лайка і т.п. то деградація, а святкування, коли все в міру і весело це, в принципі, нормально. І не треба порівнювати, скажімо, святкування зустрічі Нового року чи Різдва зі звичайнісіньким дикунством. І якщо ви не розумієте такого елементарного, то мені вас просто жаль.
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10.08.2021 16:48 Відповісти
Саму альону-альону поставити в позу зю відмивати те, що зробила.
Їй активні рухи підуть на користь і прибере те, що нагадила.
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10.08.2021 16:21 Відповісти
Вона сама виставляла свій відфотошоплений до блиску тулуб на публіку, так що ....
Відразу згадується, що за наш прапор катували, вбивали.
А отакі ... вимазують його собою неадекватними.
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10.08.2021 16:31 Відповісти
Як треба себе не поважати, щоб ходити на виступи цієї потвори. Що приваблює приматів?!
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10.08.2021 16:44 Відповісти
Зебіли кермують.
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10.08.2021 16:23 Відповісти
Не были бы вы зебилами, так знали бы, что подобные вещи наказываются не по линии Минкульта, а по линии МВД. 1 выстрел в воздух, 2 по колёсам, 3 в голову. Так даже для зебилов доходит. Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 4159
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10.08.2021 16:25 Відповісти
пишите жалобы на этих двух Дристеров может спонсорских лишат https://www.redbull.com/ua-uk/energydrink/kontaktnyy

Дристер номер один Facebook


Дристер номер два facebook
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10.08.2021 16:48 Відповісти
П"яний пацан вийшов з бару,підійшов до поліцейської машини і посцяв під колесо...Копи проснулись,вискочили з машини,пацана скрутили,відмастили,покопали і відвезли в райвідділок...Завели справу,передали в суд і пацан отримав вирок...умовний,правда...Отак би поліціі захищати наші історичні пам"ятки...
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10.08.2021 17:02 Відповісти
А після Мінкульту кого уповноважувати штрафувати?
Директорів лазень?
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10.08.2021 17:12 Відповісти
Зімбабве відпочиває, скоро дійдемо до того, що на центральній площі міста з'їдять якогось блогера.
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10.08.2021 17:29 Відповісти
Надеюсь этим блохером будет толик шарий
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10.08.2021 17:50 Відповісти
А где-то рядом с площадью, с дрифтерами, на Владимирской, мирно дремали бойцы незримого фронта - сотрудники СБУ. У них - ни фронта, ни победы. Жизнь удалась.
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10.08.2021 18:53 Відповісти
"...А правопорядок в государстве зависит не от наличия в государстве воров и преступников, а от способности правоохранительных органов бороться с ними..." И при чём здесь Ткаченко и его Министерство...
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10.08.2021 20:28 Відповісти
кажуть вона співачка. нехай з шваброю діб15 поспіває, може краще вийде
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10.08.2021 21:21 Відповісти
Пусть мусора и прокуроры штрафами занимаются , а ты своими сватами займись. Всё равно как министр культуры Украины - ты просто дно.
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10.08.2021 21:35 Відповісти
То ти і запропонував дріфт, шакал москальський.
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11.08.2021 07:05 Відповісти
 
 