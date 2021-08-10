Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко засуджує дрифт на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Про це Ткаченко повідомив у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А, по-перше, в жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге, у ставленні до безпеки людей навколо. І, по-третє, до законодавства України, адже дозволів на це не давало ні наше міністерство, ні заповідник "Софія Київська", - написав Ткаченко.

Він також зазначив, що в зв'язку з цим звернувся до Нацполіції і КМДА з проханням про ретельне розслідування, а також заявив, що зі свого боку Міністерство також з'ясовує, як таке стало можливим.

"Також очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватися біля історичних пам'яток", - заявив Ткаченко.